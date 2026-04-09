EURUSD Prognose: US-PCE-Daten zeigen stabile Inflation - Forex aktuell im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Stabile Inflation

Schwächere Einkommen

EURUSD Prognose leicht positiv

Die neuesten US-Konjunkturdaten zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt stabiles Bild der wirtschaftlichen Lage und sind entscheidend für die aktuelle EURUSD Prognose. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Wichtige Wirtschaftsdaten im Überblick US-Konsumausgaben: +0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,5%, vorher: 0,4%)

+0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,5%, vorher: 0,4%) PCE-Index: +0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,4%, vorher: 0,4%)

+0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,4%, vorher: 0,4%) PCE-Kernrate: +0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,4%, vorher: 0,4%)

+0,4% im Monatsvergleich (Prognose: 0,4%, vorher: 0,4%) PCE-Index: +3,0% im Jahresvergleich (Prognose: 3,0%, vorher: 2,8%)

+3,0% im Jahresvergleich (Prognose: 3,0%, vorher: 2,8%) PCE-Kernrate: +2,8% im Jahresvergleich (Prognose: 2,8%, vorher: 3,1%)

+2,8% im Jahresvergleich (Prognose: 2,8%, vorher: 3,1%) US-Einkommen: -0,1% im Monatsvergleich (Prognose: 0,3%, vorher: 0,4%) Bedeutung für den Forex-Markt und die EURUSD Prognose Der PCE-Index (Personal Consumption Expenditures) gilt als einer der wichtigsten Inflationsindikatoren in den USA und spielt eine zentrale Rolle für geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve. Besonders die Kernrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise steht im Fokus der Märkte. Stabile Inflation: Die konstanten Werte deuten auf moderaten Preisdruck hin

Die konstanten Werte deuten auf moderaten Preisdruck hin Leichter Rückgang der Kerninflation im Jahresvergleich: Signal für nachlassenden Inflationsdruck

Signal für nachlassenden Inflationsdruck Schwächeres Einkommen: Könnte zukünftigen Konsum und Wachstum bremsen Für den Forex-Markt bedeutet dies: Die Erwartungen an Zinsschritte der Fed bleiben vorsichtig, was direkten Einfluss auf den US-Dollar und damit auf den EURUSD hat. EURUSD Prognose: Auswirkungen der aktuellen Daten Die aktuellen Daten sprechen kurzfristig für ein neutrales bis leicht USD-schwächeres Szenario: Der unter den Erwartungen liegende Anstieg der Konsumausgaben signalisiert nachlassende Dynamik

Der Rückgang der Einkommen könnte zukünftige Nachfrage dämpfen

Gleichzeitig bleibt die Inflation stabil, was aggressive Zinssenkungen unwahrscheinlich macht Fazit für die EURUSD Prognose:

Der EURUSD dürfte kurzfristig von der moderaten Inflation und den schwächeren Einkommensdaten profitieren. Entscheidend bleiben jedoch kommende Daten, insbesondere im Kontext geopolitischer Spannungen und steigender Energiepreise. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick: Forex aktuell bleibt datengetrieben Die vorliegenden Daten beziehen sich auf einen Zeitraum vor der Eskalation geopolitischer Risiken und steigender Benzinpreise. Daher werden zukünftige Veröffentlichungen entscheidend sein, um: die tatsächliche Inflationsentwicklung zu bewerten

mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Fed einzuschätzen

die mittelfristige EURUSD Prognose zu präzisieren Der Forex-Markt bleibt damit stark datenabhängig und reagiert sensibel auf neue Impulse aus den USA. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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