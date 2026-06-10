Nasdaq 100 Prognose und Analyse für den 10.06.2026: Rücksetzer erhöht Abwärtsrisiken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.616 Punkten. Der Nasdaq konnte sich gestern bis zur Aufnahme des offiziellen Handels sukzessive aufwärtsschieben. Das Tageshoch, das mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde, ist direkt abverkauft worden. Es ging im weiteren Handelsverlauf mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst am Abend die Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung, die auch eine gewisse Dynamik hatte. Damit konnten Teile der Tagesverluste wieder kompensiert werden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Kurzfristiges Chartbild bleibt angeschlagen: Der Nasdaq 100 ist unter die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei rund 29.100 Punkten zurückkehrt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 28.200 Punkte erhöht.

Der Nasdaq 100 ist unter die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei rund 29.100 Punkten zurückkehrt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 28.200 Punkte erhöht. SMA200 entscheidet über die nächste größere Bewegung: Im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq 100 direkt an der SMA200. Kann diese Unterstützung verteidigt werden, sind Erholungen in Richtung SMA20 möglich. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq 100 direkt an der SMA200. Kann diese Unterstützung verteidigt werden, sind Erholungen in Richtung SMA20 möglich. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Leichter Vorteil für die Bären: Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht negativ. Das Setup favorisiert mit 55% Wahrscheinlichkeit eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung, während das bullische Szenario aktuell nur auf 45% kommt.

Der Nasdaq 100 notierte am Dienstagmorgen bei 29.616 Punkten. Bis zur Eröffnung des offiziellen Handels konnte sich der Technologieindex zunächst schrittweise nach oben arbeiten und markierte sein Tageshoch bei 29.827 Punkten. Dieses Niveau wurde jedoch unmittelbar verkauft. Im weiteren Handelsverlauf setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, wodurch der Nasdaq 100 dynamisch nachgab.

Erst am Abend gelang eine Stabilisierung, auf die eine spürbare Erholung folgte. Dadurch konnten Teile der zuvor angefallenen Verluste wieder aufgeholt werden. Dennoch bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Tagesdaten Nasdaq 100

Kennzahl 09.06. 08.06. Tageshoch 29.827 29.721 Tagestief 28.210 28.981 Tagesschluss 29.097 29.432 Handelsspanne 1.617 Punkte 740 Punkte

Die deutliche Ausweitung der Handelsspanne verdeutlicht die gestiegene Volatilität im Nasdaq 100.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 startete oberhalb der SMA50 bei aktuell 29.286 Punkten in den Handelstag. Nach einer moderaten Aufwärtsbewegung wurde die Erholung mit Beginn des US-Handels direkt abverkauft. Die anschließende Verkaufswelle führte den Index unter beide relevanten gleitenden Durchschnitte.

Am Abend etablierte sich der Nasdaq 100 unterhalb der SMA50, was das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt hat.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 bei aktuell 29.099 Punkten notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Mögliche Abwärtsziele liegen zunächst bei 28.200 Punkten. Darunter rückt der Bereich um 27.750 bis 27.730 Punkte in den Fokus.

Erholungsbewegungen könnten zunächst zurück an die SMA20 führen. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke, wäre ein Anstieg bis zur SMA50 denkbar. Eine deutliche Verbesserung der kurzfristigen Nasdaq 100 Analyse würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich der Index per Stundenschluss wieder oberhalb der SMA50 etablieren kann.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich, dass der Nasdaq 100 zuletzt unter die SMA50 bei aktuell 30.026 Punkten zurückgefallen ist. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Rückkehr über die SMA20 und SMA50, diese Erholung konnte jedoch nicht gehalten werden.

In der vergangenen Woche wurde die SMA50 nachhaltig aufgegeben, woraufhin der Nasdaq 100 mit hoher Dynamik bis an die SMA200 bei aktuell 29.033 Punkten zurückfiel. Von dort aus startete eine Gegenbewegung, die jedoch erneut an der SMA20 scheiterte.

Der Index bewegt sich aktuell unmittelbar im Bereich der SMA200. Solange diese Durchschnittslinie verteidigt werden kann, besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung SMA20. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das mittelfristige Chartbild wieder aufhellen.

Fällt der Nasdaq 100 dagegen unter die SMA200 zurück, könnte dies ein Signal für eine Ausweitung der Korrektur sein. In diesem Fall würden die bereits genannten Ziele im Bereich von 28.200 Punkten und darunter wieder in den Fokus rücken.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: neutral bis bärisch

Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handel

Der Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen bei 28.931 Punkten und damit rund 685 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 über 28.931 Punkten stabilisieren, ergeben sich zunächst Aufwärtspotenziale in Richtung:

29.095 bis 29.097 Punkte

29.221 bis 29.223 Punkte

29.341 bis 29.343 Punkte

29.458 bis 29.460 Punkte

29.475 bis 29.477 Punkte

Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken könnte die Erholung weiter beschleunigen.

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Verteidigung der 28.931-Punkte-Marke, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

28.888 bis 28.886 Punkte

28.814 bis 28.812 Punkte

28.706 bis 28.704 Punkte

28.664 bis 28.662 Punkte

28.575 bis 28.573 Punkte

28.395 bis 28.393 Punkte

Ein Bruch dieser Unterstützungszonen könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

29.033 / 29.099 Punkte

29.286 Punkte

29.368 Punkte

29.827 Punkte

30.025 / 30.068 Punkte

30.145 / 30.158 Punkte

30.372 Punkte

Unterstützungen

28.768 Punkte

28.603 Punkte

28.460 Punkte

28.210 Punkte

27.521 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein eingetrübtes kurzfristiges Chartbild. Besonders die Rückkehr an die SMA200 im 4-Stunden-Chart erhöht die Bedeutung dieser Unterstützung für die weitere Kursentwicklung. Solange sich der Index nicht nachhaltig über die SMA20 und anschließend über die SMA50 zurückarbeiten kann, bleiben die Risiken auf der Unterseite erhöht.

Für den heutigen Handel ergibt sich daraus eine leicht bärische Nasdaq 100 Prognose. Das Wahrscheinlichkeitsmodell signalisiert aktuell:

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.514 und 29.323 Punkten. Damit bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Schwächephasen zunächst leicht erhöht.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch. Solange der Index unter der SMA20 im Stundenchart notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild verbessern.

Welche Marken sind heute für den Nasdaq 100 besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen die Bereiche um 29.099 Punkte, 29.286 Punkte und 29.368 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 28.768 Punkten, 28.603 Punkten und 28.210 Punkten.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig überwiegen die bärischen Signale. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt aktuell bei 55%, während das bullische Szenario mit 45% bewertet wird.

Warum ist die SMA200 für den Nasdaq 100 aktuell so wichtig?

Die SMA200 fungiert derzeit als zentrale Unterstützung im 4-Stunden-Chart. Kann der Nasdaq 100 diese Marke verteidigen, besteht die Chance auf eine Erholung. Ein Bruch der SMA200 könnte dagegen weitere Abgaben auslösen.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Unterseite?

Sollte die aktuelle Unterstützung nicht halten, könnten zunächst die Bereiche um 28.200 Punkte und anschließend 27.750 Punkte angelaufen werden.

Was spricht für steigende Kurse im Nasdaq 100?

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und die Rückeroberung der SMA50 würden die Chancen auf eine Erholung deutlich erhöhen. In diesem Fall könnten die Widerstandsbereiche oberhalb von 29.300 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne im Nasdaq 100 heute?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.514 Punkten und 29.323 Punkten. Innerhalb dieser Spanne wird aktuell die höchste Handelswahrscheinlichkeit gesehen.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose aktuell am stärksten?

Neben der technischen Verfassung des Charts achten Anleger insbesondere auf die Entwicklung der US-Anleiherenditen, Konjunkturdaten, Inflationszahlen sowie die Kursentwicklung der großen Technologieunternehmen, die einen erheblichen Anteil am Nasdaq 100 haben.