DAX Prognose heute (10.06.2026): DAX Aktuell mit Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.604 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX dynamisch aufwärtsschieben. Es ging über das Tageshochs des Vortags und über die 24.800 Punkte-Marke. Es gelang den Bullen aber im weiteren Handelsverlauf nicht, den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Ab dem Mittag bröckelten die Notierungen etwas ab. Nach einer kleinen Zwischenerholung stellte sich am Nachmittag massiver Verkaufsdruck ein. Der Index gab bis unter die 24.250 Punkte nach. Gestern wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust abgebildet. Nachbörslich konnte sich der DAX wieder erholen. Er ging bei 24.511 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen: Der DAX hat die SMA20 und SMA50 im Stundenchart verloren. Solange der Index unter diesen Marken notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer.

Der DAX hat die SMA20 und SMA50 im Stundenchart verloren. Solange der Index unter diesen Marken notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer. Entscheidende Unterstützungszone im Fokus: Die Region zwischen 24.250 und 24.050 Punkten bleibt die wichtigste Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Marke könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.

Die Region zwischen bleibt die wichtigste Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Marke könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen. Erholung nur über wichtigen Durchschnittslinien: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der DAX zunächst die SMA200 bei 24.548 Punkten und anschließend die SMA20 bei 24.627 Punkten zurückerobern. Erst dann würde sich die DAX Prognose wieder spürbar aufhellen.

Der DAX startete gestern bei 24.604 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich zunächst dynamisch bis über die Marke von 24.800 Punkten schieben. Die Käufer schafften es jedoch nicht, den deutschen Leitindex nachhaltig über diesem Niveau zu etablieren. Im weiteren Tagesverlauf nahm der Verkaufsdruck deutlich zu, wodurch der DAX zeitweise bis unter 24.250 Punkte zurückfiel.

Zum Xetra-Schluss notierte der Index bei 24.433 Punkten. Nachbörslich setzte eine Erholung ein, sodass der Handelstag bei 24.511 Punkten beendet wurde.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:

Symrise +7,30%

Henkel +2,93%

Fresenius Medical Care +2,36%

Die größten Verlierer waren:

Siemens Energy -5,65%

Infineon -2,99%

SAP -2,32%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich eingetrübt. Der DAX konnte zwar kurzfristig über die SMA20 und SMA50 ansteigen, gab beide gleitenden Durchschnitte jedoch im Verlauf des Tages wieder auf.

Aktuell verlaufen:

SMA20 bei 24.535 Punkten

SMA50 bei 24.572 Punkten

SMA200 bei 24.884 Punkten

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Wichtige Unterstützungen

Fällt der Index weiter zurück, rücken folgende Unterstützungszonen in den Fokus:

24.451 Punkte

24.377 bis 24.301 Punkte

24.282 Punkte

24.194 bis 24.111 Punkte

23.938 Punkte

Kann sich der DAX nicht im Bereich des gestrigen Tagestiefs stabilisieren, sind weitere Abgaben bis in den Bereich von 24.055 bis 24.040 Punkten denkbar.

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DAX Aktuell im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Zwar konnte die SMA200 zunächst als Unterstützung verteidigt werden, die jüngste Erholung wurde jedoch wieder verkauft.

Aktuell liegen die relevanten Durchschnittslinien bei:

SMA200: 24.548 Punkte

SMA20: 24.627 Punkte

SMA50: 24.855 Punkte

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der DAX zunächst die SMA200 zurückerobern und anschließend die SMA20 überwinden. Erst oberhalb der SMA50 würde sich das mittelfristige Bild deutlich verbessern.

Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral bis bärisch

DAX Prognose für heute: Wichtige Kursmarken

Der DAX startete heute bei 24.486 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 24.486 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.535 bis 24.572 Punkten

24.626 bis 24.657 Punkten

24.707 bis 24.747 Punkten

24.822 bis 24.884 Punkten

24.980 Punkten

25.015 Punkten

25.138 Punkten

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 24.486 Punkte zurück, ergeben sich folgende mögliche Zielzonen:

24.465 bis 24.427 Punkte

24.410 bis 24.371 Punkte

24.350 bis 24.322 Punkte

24.307 bis 24.255 Punkte

24.238 bis 24.202 Punkte

24.180 bis 24.145 Punkte

24.120 bis 24.096 Punkte

24.078 bis 24.040 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

24.305 und 24.739 Punkten

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung unseres Handelsszenarios lautet:

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index signalisiert Vorsicht

Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 33 Punkten und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert noch bei 56 Punkten und damit im Bereich "Greed".

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Risikobereitschaft internationaler Anleger zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Historisch betrachtet können Werte nahe der Marke von 30 auf eine überverkaufte Marktsituation und damit auf mögliche Gegenbewegungen hindeuten.

Fazit: DAX Aktuell mit leichtem Abwärtsrisiko

Die technische Ausgangslage bleibt angespannt. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert aktuell ein bärischer Grundton. Entscheidend wird sein, ob der DAX die Zone um die SMA200 zurückerobern kann. Gelingt dies nicht, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.300 Punkte und darunter bestehen.

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex startet mit einem leichten Minus in den Handelstag. Die kurzfristige DAX Prognose bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für das bearishe Szenario leicht negativ.

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