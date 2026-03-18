Nasdaq Prognose: US-Erzeugerpreise belasten Nasdaq - aktuelle Nasdaq Analyse

Das Wichtigste in Kürze Inflation höher als erwartet

Negativ für Nasdaq

Kurzfristig schwache Nasdaq Prognose

Die neuesten US-Erzeugerpreisdaten liefern ein klares Signal für die aktuelle Nasdaq Prognose: Der Inflationsdruck bleibt hoch und belastet insbesondere wachstumsorientierte Indizes wie den Nasdaq. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Die US-Erzeugerpreise (PPI) stiegen im Jahresvergleich auf 3,4 % (Prognose: 3 %, zuvor: 2,9 %). Auch im Monatsvergleich legten die Preise um 0,7 % zu und lagen damit deutlich über den Erwartungen von 0,3 %. Noch wichtiger für die Nasdaq Analyse: Kern-PPI im Jahresvergleich: 3,9 % (Prognose: 3,7 %, zuvor: 3,6 %)

Kern-PPI im Monatsvergleich: 0,5 % (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,8 %) Diese Zahlen bestätigen einen anhaltenden Inflationsdruck auf Produzentenebene, was geldpolitische Lockerungen weiter verzögern könnte. Nasdaq Analyse: Warum die Daten negativ für den Markt sind Für die aktuelle Nasdaq Analyse sind mehrere Faktoren entscheidend: Inflation über Erwartungen

Höhere Produzentenpreise deuten darauf hin, dass auch die Verbraucherpreise erhöht bleiben könnten. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen. Schwächerer Arbeitsmarkt

Parallel zeigen sich erste Schwächesignale im US-Arbeitsmarkt. Diese Kombination erhöht die Unsicherheit für die Märkte. Steigende Ölpreise

Ölpreise über 100 USD verstärken den Inflationsdruck zusätzlich und wirken belastend auf die Margen vieler Unternehmen. Nasdaq Prognose: Reaktion des Marktes Nach Veröffentlichung der Daten gaben die Futures auf den Nasdaq deutlich nach. Das unterstreicht die Sensibilität des Technologiesektors gegenüber Zinserwartungen. Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt daher angespannt: Höhere Inflation = länger hohe Zinsen

Höhere Zinsen = Druck auf Wachstumsaktien

Wachstumsaktien = hoher Anteil im Nasdaq Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit der Nasdaq Analyse Die aktuellen Inflationsdaten liefern ein klares negatives Signal für die kurzfristige Nasdaq Prognose. Solange sich der Inflationsdruck nicht abschwächt, dürfte der Nasdaq anfällig für weitere Rücksetzer bleiben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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