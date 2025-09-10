Nasdaq Prognose: US-PPI-Daten schwächen Inflationsdruck ab Die neuesten US-Inflationsdaten für den August zeigen eine deutliche Abkühlung: US PPI im Jahresvergleich (YoY): 2,6 % (Prognose 3,3 %, zuvor 3,3 %, revidiert 3,1 %)

US PPI im Monatsvergleich (MoM): -0,1 % (Prognose 0,3 %, zuvor 0,9 %, revidiert 0,7 %)

US Kern-PPI YoY: 2,8 % (Prognose 3,5 %, zuvor 3,7 %, revidiert 3,4 %)

Kurzfristig reagierten die US-Zinsfutures positiv: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September ist gestiegen. Für den Nasdaq bedeutet das eine potenzielle Entlastung, da niedrigere Finanzierungskosten für Wachstumsunternehmen besonders vorteilhaft sind. Analysten sehen die Entwicklung als positives Signal für die Nasdaq Prognose, da sinkende Produktionspreise Spielraum für eine stabilere Gewinnentwicklung im Technologiesektor schaffen. Anleger richten nun ihren Fokus auf die morgigen US-CPI-Daten, die entscheidend für die nächste Marktbewegung sein dürften. Quelle:XTB Research, Bloomberg Finance L.P, BLS, Macrobond

