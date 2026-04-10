EURUSD Prognose: US-Inflationsdaten im Fokus - Forex Aktuell Analyse zum Dollar und Euro

Das Wichtigste in Kürze Inflation unter Erwartungen

Kerninflation bleibt stabil

EURUSD reagiert nur verhalten

10.04 - USA Inflationsdaten (März): VPI (im Monatsvergleich): 0,9% (Erwartet: 1,0% | Vorher: 0,3%)

VPI (im Jahresvergleich): 3,3% (Erwartet: 3,4% | Vorher: 2,4%)

Core VPI (im Monatsvergleich): 0,2% (Erwartet: 0,3% | Vorher: 0,2%)

Core VPI (im Jahresvergleich): 2,6% (Erwartet: 2,7% | Vorher: 2,5%) ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Inflation steigt, aber weniger stark als erwartet Die aktuellen US-Inflationsdaten zeigen zwar einen deutlichen Anstieg, bleiben jedoch leicht unter den Markterwartungen. Im Vorfeld wurde aufgrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, mit einem stärkeren Preisanstieg gerechnet. Die Daten bestätigen zwar den Inflationsdruck, signalisieren aber gleichzeitig, dass dieser nicht so stark ausfällt wie befürchtet. Kerninflation stabil - Fokus auf Energie und Lebensmittel Besonders auffällig ist die weiterhin moderate Entwicklung der Kerninflation. Sowohl im Monatsvergleich als auch im Jahresvergleich bleibt diese nahe den Erwartungen und zeigt nur geringe Dynamik. Dies deutet darauf hin, dass die größten Preisschwankungen weiterhin hauptsächlich durch Energie- und Lebensmittelpreise verursacht werden, während die zugrunde liegende Inflation stabil bleibt. EURUSD Prognose: Begrenzte Reaktion am Devisenmarkt Die Reaktion am Devisenmarkt fällt bislang verhalten aus. Trotz der leicht schwächeren Inflationsdaten kann EURUSD nur begrenzt zulegen. Für die kurzfristige EURUSD Prognose bedeutet das: Kein klarer Impuls für eine starke Dollar-Schwäche

Markt bleibt abwartend hinsichtlich weiterer Inflationsdaten und geldpolitischer Signale

EURUSD zeigt nur moderate Aufwärtsbewegung EURUSD Prognose im Minutenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit - Forex Aktuell Die aktuellen Inflationsdaten liefern kein starkes Signal für eine unmittelbare Trendwende. Für die EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter abschwächt oder erneut zunimmt. Kurzfristig dominiert eine neutrale Marktstimmung mit begrenzter Volatilität im EURUSD. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.