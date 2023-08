EILMELDUNG: USD fällt nach niedrigeren US-Kerninflationswerten

Der Bericht über die US-Verbraucherpreisinflation für Juli wurde um 14:30 Uhr veröffentlicht und war ein wichtiges makroökonomisches Ereignis des Tages. Dies ist die zweite von vier wichtigen Veröffentlichungen, auf die die Fed bei ihren Zinsentscheidungen im September achten wird (die beiden anderen sind die Arbeitsmarktdaten für August und der VPI-Bericht für August). Der Markt erwartete einen Anstieg des Verbraucherpreisindexes von 3,0 YoY (im Jahresvergleich) im Juni auf 3,3% YoY im Juli mit einem Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich. Was die Kernrate betrifft, so waren die Erwartungen weniger eindeutig - die Ökonomen der Bloomberg-Umfrage erwarteten einen Rückgang von 4,8 auf 4,7% YoY, während die Wirtschaftsexperten der Reuters-Umfrage davon ausgingen, dass der Kern-VPI unverändert bei 4,8% YoY bleiben würde. Der aktuelle Bericht entsprach den Erwartungen der Bloomberg-Umfrage - der Kernverbraucherpreisindex sank von 4,8 auf 4,7% im Jahresvergleich. Eine dovishe Überraschung boten die Headline-Daten, da der jährliche CPI weniger als erwartet auf 3,2% YoY anstieg. Ein Rückgang des Kern-VPI ist zu begrüßen und könnte die Fed darin bestärken, die Zinssätze unverändert zu lassen und die Situation zu bewerten. Die dovishe Reaktion an den Märkten mit einem Rückgang des USD und einem Anstieg der Aktienkurse sollte daher nicht überraschen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Beschäftigungs- und Inflationsdaten für Juli ebenfalls dovish ausfallen müssen, damit die Fed die Zinsen auf der September-Sitzung unverändert belässt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen US, VPI-Inflation für Juli. Headline (jährlich): 3,2% YoY vs. 3,3% YoY erwartet (zuvor 3,0% YoY)

Headline (monatlich): 0,2% MoM vs. 0,2% MoM erwartet (0,2% MoM zuvor)

Core (jährlich): 4,7% YoY vs. 4,8% YoY erwartet (zuvor 4,8% YoY)

Core (monatlich): 0,2% MoM vs. 0,2% MoM erwartet (0,2% MoM zuvor) EURUSD verzeichnete einen Kurssprung, nachdem die US-VPI-Daten für Juli niedriger als erwartet ausgefallen waren. Die Hauptwährungspaarung durchbrach den Widerstandsbereich um 1,1040 in einer ruckartigen Bewegung. Ein Teil der Gewinne wurde jedoch bereits wieder aufgezehrt, und die Bullen versuchen nun, das Paar über dem genannten Widerstand zu halten. EURUSD im H1-Intervall. Quelle: xStation5 von XTB Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich! XTB setzt auf IHRE Stimme!

