Tesla sorgt weiterhin für heftige Diskussionen – die einen sehen in dem Unternehmen einen Vorreiter der Technologie- und KI-Revolution, die anderen einen „gewöhnlichen“ Autohersteller mit überbewerteter Bewertung. Der heute veröffentlichte Bericht zum zweiten Quartal 2025 könnte darüber entscheiden, zu welcher Kategorie das Unternehmen wirklich gehört. Nach Rekordauslieferungen im vierten Quartal 2024 und einer schmerzhaften Enttäuschung im ersten Quartal 2025 beobachten Anleger genau, ob Tesla wieder zu Wachstumskurs zurückfinden kann oder ob es gegenüber chinesischen Konkurrenten an Boden verliert und möglicherweise seinen Platz in der Elite der „Magnificent Seven“, der sieben führenden US-Technologieunternehmen, verliert.

► Tesla | WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA

Erwartungen für das zweite Quartal 2025

Umsatz und Rentabilität: Die Markterwartungen gehen von einem Umsatz von rund 22,6 Milliarden US-Dollar aus, was einem Rückgang von etwa 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber eine leichte Erholung gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Die konsolidierte Bruttomarge wird voraussichtlich bei etwa 16,5 % liegen, der Betriebsgewinn bei 1,2 Milliarden US-Dollar – ähnlich wie in den Tiefstständen des ersten Quartals 2025.

Gewinn pro Aktie (EPS): Der Bloomberg-Konsens geht von einem bereinigten EPS von 0,42 US-Dollar aus, was etwa 18 % unter dem Vorjahreswert liegt.

Freier Cashflow (FCF) und CAPEX: Der Markt erwartet einen FCF von rund 760 Millionen US-Dollar sowie Investitionen von über 2,4 Milliarden US-Dollar für das Quartal.

Auslieferungen und Produktion: Nach dem bereits angekündigten Rückgang der Auslieferungen um 13 % im Jahresvergleich (384.000 Einheiten) werden Analysten beobachten, ob das Unternehmen sein Ziel von 1,65 Millionen Fahrzeugen für 2025 beibehält.

Auf die Rekordumsätze im vierten Quartal 2024 folgte nach den Ergebnissen des ersten Quartals 2025 eine gewisse Ernüchterung. Zwar wird nun eine Verbesserung der Ergebnisse gegenüber dem Vorquartal erwartet, doch könnte dies nicht ausreichen, um die Anleger vollständig zu überzeugen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Die EPS-Erwartungen für das zweite Quartal wurden seit einiger Zeit kontinuierlich nach unten korrigiert. Angesichts dieser Veränderungen sind Kursanstiege oft nicht durch Fundamentaldaten gerechtfertigt, sondern lediglich durch die Hoffnung auf zukünftige Veränderungen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Welche Fragen beschäftigen die Anleger?

Die Anleger konzentrieren sich in erster Linie auf Fragen zu zukünftigen Projekten, die Tesla weiterhin als Technologieunternehmen und nicht nur als Automobilhersteller positionieren. Häufig wiederkehrende Fragen betreffen das Tempo der Expansion von Robotaxis über Austin hinaus, den Zeitplan für das „günstigere” Automodell, das Erscheinungsdatum der vollständig autonomen FSD-Version, die Kommerzialisierung des humanoiden Roboters Optimus und spezifische regulatorische Hürden für den fahrerlosen Betrieb. Der Druck auf Unternehmensgründer Elon Musk wächst, nach seiner Rückkehr aus der Zusammenarbeit mit der aktuellen Regierung konkrete Meilensteine für die nahe Zukunft vorzulegen, anstatt angesichts der sich verschlechternden Unternehmensergebnisse lediglich weitere Versprechungen zu machen. Obwohl die Bewertung eines Technologieunternehmens oft von den Zukunftsaussichten abhängt, enttäuscht das Unternehmen die Anleger zunehmend in Bezug auf die Produktlieferung.

Enttäuschung nach dem ersten Quartal 2025

Im ersten Quartal sank der Umsatz um 9 % gegenüber dem Vorjahr, und die operative Marge fiel auf nur 2,1 %. Die Auslieferungen gingen um fast 14 % zurück, was in starkem Kontrast zum Rekordende des Jahres 2024 steht und den Investoren bewusst machte, dass Preissenkungen nur begrenzt wirken. Darüber hinaus gab Tesla zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Prognosen für 2025 ab, was die Unsicherheit am Markt erhöhte.

Robotaxi und Autonomie – Versprechen oder echter Wachstumsmotor?

Seit Juni ist in Austin eine Pilotflotte von Robotaxis im Einsatz, jedoch ist für jede Fahrt noch ein Sicherheitsfahrer erforderlich. Musk kündigte an, dass der Dienst innerhalb von „einem oder zwei Monaten” auf Kalifornien und Arizona ausgeweitet werden soll, wobei bis Ende 2026 Hunderttausende autonome Fahrzeuge auf den Straßen erwartet werden. Waymo bietet bereits vollständig autonome Fahrten in Los Angeles, Phoenix, San Francisco und mehreren anderen Städten an, was darauf hindeutet, dass Tesla nicht mehr der einzige Pionier dieser Technologie ist. Dieser unterschiedliche Ansatz gegenüber den Wettbewerbern könnte darauf hindeuten, dass Tesla in den kommenden Jahren nicht unbedingt die Führungsposition in diesem Markt einnehmen wird, was Zweifel an den sehr hohen Bewertungen des Unternehmens aufkommen lässt.

Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken

In China ist der Anteil von Tesla am NEV-Segment auf knapp unter 5 % gefallen, während BYD fast ein Drittel des Marktes kontrolliert. In den USA verkaufte General Motors im zweiten Quartal ein Elektroauto pro drei Teslas und eroberte damit 15 % des EV-Marktes, während Tesla vor nur vier Jahren noch 80 % hielt. Darüber hinaus laufen die Steuergutschriften des Bundes für den Kauf von Elektrofahrzeugen – ein früherer Nachfragetreiber im Wert von rund 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug – im September aus. Gleichzeitig läuft das Programm zur Bestrafung von Herstellern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus, wodurch sich die Einnahmen von Tesla aus dem Trading mit Emissionszertifikaten verringern werden.

Kann die Rückkehr von Elon Musk den Glanz des Unternehmens wiederherstellen?

Musk ist wieder stärker in das Tagesgeschäft des Unternehmens involviert, aber seine zunehmende politische Aktivität und zahlreiche Nebenprojekte (xAI, SpaceX, X-Plattform) lenken die Aufmerksamkeit ab. Es wird immer deutlicher, dass der Aktienkurs von Tesla nicht auf Fundamentaldaten reagiert, sondern auf die neuesten Versprechungen des CEO in Bezug auf Robotaxis oder humanoide Roboter. Laut DataTrek stammen heute bis zu 95 % des Marktwerts des Unternehmens aus dem Vertrauen in zukünftige Innovationen und nicht aus aktuellen Cashflows.

Bewertung versus operative Realität

Tesla wird derzeit mit einem EV/EBITDA-Multiple von etwa 80-90 gehandelt, was etwa dem Zehnfachen des Branchendurchschnitts entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich kürzlich auf astronomische 160-180x erhöht, während Toyota oder BYD zu Dutzenden niedrigeren Werten gehandelt werden und dabei ein höheres Volumenmomentum oder stabilere Margen bieten. Bei solch überzogenen Kennzahlen könnte selbst eine kosmetische Verschlechterung der Ergebnisse eine starke Bewertungskorrektur auslösen.

Wird Tesla im Club der „Magnificent Seven” bleiben?

Seit Anfang 2025 ist es das einzige Unternehmen aus dieser Elitegruppe, das negativ zur Gesamtrendite des Index beigetragen hat, und seine Marktkapitalisierung ist unter 8 % des Gesamtwerts der „Mag7” gefallen. Wenn die heutigen Ergebnisse erneut enttäuschen und Musk keinen glaubwürdigen Plan für die Kommerzialisierung von KI-Projekten vorlegen kann, könnte Tesla seinen Platz an ein Unternehmen mit besser vorhersehbaren Fundamentaldaten abgeben. Andererseits könnte die Mag7-Gruppe angesichts der mangelnden Unterstützung für Musk durch die derzeitige Regierung einfach zu einer Mag6-Gruppe werden.

Wie schätzt der Markt das Unternehmen ein?

In letzter Zeit haben wichtige Analysten die Kursziele für das Unternehmen wiederholt gesenkt. So gab Goldman Sachs beispielsweise an, dass das Kursziel nun bei 285 USD liegt, nach zuvor 390 USD.

Das 12-Monats-Ziel für das Unternehmen liegt auf Basis aller Empfehlungen leicht unter 300 US-Dollar pro Aktie. Auf Basis einer vergleichenden Bewertung anderer Automobilhersteller könnte das Kursziel für das Unternehmen jedoch bis zu dreimal niedriger als der aktuelle Kurs angesetzt werden. Quelle: Bloomberg Finance LP

Zusammenfassung

In wenigen Stunden werden wir sehen, ob Tesla beweisen kann, dass es weiterhin führend in der technologischen Revolution ist, oder ob es tatsächlich zu einem „gewöhnlichen” Elektroautohersteller mit einer teuren Bewertung wird. Ohne einen Durchbruch bei der Rentabilität und der Skalierung von Robotaxis könnte das zweite Quartal die Diskrepanz zwischen der Erzählung des Unternehmens und seiner finanziellen Realität nur noch vertiefen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Elon Musk nach wie vor einer der größten Visionäre des 21. Jahrhunderts ist, sodass das Unternehmen noch nicht endgültig abgeschrieben werden kann. Dennoch sehen die Fundamentaldaten und die Realität zunehmend düster aus, sodass nur eine starke Haltung des CEO oder eine deutliche positive Überraschung bei den Daten das Schicksal des Unternehmens wenden können.

Tesla Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Aktienkurs befindet sich in der Nähe einer wichtigen Widerstandsmarke, die mit einer Abwärtstrendlinie verbunden ist. Es ist anzumerken, dass der Aufwärtstrend nach einer Erholung im April Ende Mai endete. Derzeit beobachten wir neue niedrigere Höchststände, allerdings gibt es auch keine neuen Tiefststände. Wir haben es mit zwei Dreiecksformationen zu tun – einer kleinen und einer großen. Theoretisch könnte ein Ausbruch aus der kleinen Formation nach unten das Unternehmen dazu veranlassen, die untere Grenze der großen Formation bei etwa 200 USD pro Aktie zu testen. Andererseits könnte ein Ausbruch nach oben den Beginn eines neuen Aufwärtstrends einläuten, was jedoch eine deutliche Erklärung von Musk zur Zukunft erfordern würde. Derzeit liegt der wichtigste Widerstand bei etwa 360 USD.

