EILMELDUNG: VPI des Vereinigten Königreichs leicht über den Erwartungen

09:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Inflationsdaten: VPI: aktuell -0,1 % im Monatsvergleich; Prognose -0,3 % im Monatsvergleich; zuvor 0,3 % im Monatsvergleich;

VPI: aktuell 3,0 % im Jahresvergleich; Prognose 2,8 % im Jahresvergleich; zuvor 2,5 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: aktuell -0,4 % im Monatsvergleich; zuvor 0,3 % im Monatsvergleich;

Kern-VPI: tatsächlich 3,7 % im Jahresvergleich; Prognose 3,7 % im Jahresvergleich; zuvor 3,2 % im Jahresvergleich;

Dienstleistungs-VPI: tatsächlich 5,0 % im Jahresvergleich; Prognose 5,1 % im Jahresvergleich; zuvor 4,4 % im Jahresvergleich;

Erzeugerpreisindex: tatsächlich 0,3 % im Jahresvergleich; Prognose 0,1 % im Jahresvergleich; zuvor 0,1 % im Jahresvergleich;

PPI-Output: tatsächlich 0,5 % im Monatsvergleich; Prognose 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor 0,1 % im Monatsvergleich;

PPI-Input: tatsächlich 0,8 % im Monatsvergleich; Prognose 0,7 % im Monatsvergleich; zuvor 0,1 % im Monatsvergleich;

PPI-Input: tatsächlich -0,1 % im Jahresvergleich; Prognose -0,6 % im Jahresvergleich; zuvor -1,5 % im Jahresvergleich; Vereinigtes Königreich – Einzelhandelspreisindex: RPI: aktuell -0,1 % im Monatsvergleich; Prognose 0,0 % im Monatsvergleich; zuvor 0,3 % im Monatsvergleich; Der VPI im Jahresvergleich stieg stärker als erwartet auf 3,0 % (gegenüber einer Prognose von 2,8 %) und beschleunigte sich von zuvor 2,5 %, was auf anhaltenden Inflationsdruck hindeutet. Der Kern-VPI blieb mit den prognostizierten 3,7 % im Jahresvergleich stabil, lag jedoch deutlich über den zuvor gemessenen 3,2 %, was auf einen breiteren Preisdruck über die volatilen Komponenten hinaus hindeutet. Die Dienstleistungsinflation stieg sprunghaft von 4,4 % auf 5,0 % im Jahresvergleich an, was den anhaltenden Lohn- und Preisdruck im Dienstleistungssektor unterstreicht, wenn auch leicht unter der Prognose von 5,1 %. Auf der Erzeugerseite zeigten sowohl die Input- als auch die Outputpreise Anzeichen eines erneuten Drucks. Die Inputpreise des Erzeugerpreisindex stiegen im Monatsvergleich um 0,8 % (über der Prognose von 0,7 %), während die Outputpreise im Monatsvergleich um 0,5 % stiegen (über der Prognose von 0,2 %), was auf einen potenziellen vorgelagerten Inflationsdruck hindeutet, der sich auf die Verbraucherpreise auswirken könnte. Der RPI fiel mit -0,1 % im Monatsvergleich in den negativen Bereich und lag damit unter den Erwartungen von 0,0 %, was eine gewisse Erleichterung darstellt, aber nicht ausreicht, um das allgemeine Inflationsbild signifikant zu verändern. Diese Daten könnten die politischen Entscheidungen der Bank of England erschweren.

