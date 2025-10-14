Ericsson Prognose: Q3-Zahlen 2025 übertreffen Erwartungen | Börse aktuell

Die Partnerschaft mit Vodafone sichert dem Unternehmen eine dominante Rolle als Mobilfunknetzausrüster in mehreren wichtigen europäischen Märkten.

Das Wichtigste in Kürze Trotz rückläufiger Umsätze verbessert Ericsson seine Margen und stärkt seine Finanzlage.

Ericsson Prognose: Starke Quartalszahlen und Kursanstieg an der Börse Ericsson hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und damit die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Trotz eines Umsatzrückgangs von 9 % im Jahresvergleich legte die Aktie nach der Veröffentlichung und der Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit Vodafone an der Börse aktuell um rund 15 % zu. ►Ericsson Aktie | WKN: 850001 | ISIN: SE0000108656 | Ticker: ERIC A / ERIC B Finanzielle Highlights im Überblick Operatives Ergebnis (EBIT): rund 1,62 Mrd. USD , über den Prognosen der Analysten (ca. 1,48 Mrd. USD)

Umsatz: Rückgang um 9 % auf etwa 5,95 Mrd. USD

Bruttomarge: Anstieg auf 48,1 % , was eine verbesserte operative Effizienz signalisiert

EBITA-Marge: 27,6 %, unterstützt durch einen einmaligen Gewinn von ca. 730 Mio. USD aus dem Verkauf des iconectiv-Geschäftsbereichs Trotz sinkender Umsätze hebt Ericsson die verbesserte Profitabilität und starke finanzielle Position hervor, die weiteres Wachstum und Investitionen ermöglichen. Das Unternehmen sicherte sich wichtige Aufträge in Indien, Japan und Großbritannien und gilt mit seinen 5G-Open-RAN-Lösungen als einer der innovativsten Anbieter der Branche. Neue Ericsson-Vodafone-Kooperation stärkt Prognose Im Rahmen der aktuellen Ericsson Prognose gab das Unternehmen außerdem eine fünfjährige Partnerschaft mit Vodafone bekannt. Ziel ist die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur in mehreren europäischen Märkten. Ericsson wird exklusiver RAN-Lieferant für Irland, die Niederlande und Portugal und bleibt einer der führenden Anbieter in Deutschland, Rumänien und Ägypten. Technologische Schwerpunkte des Deals Die Vereinbarung umfasst die Einführung von fortschrittlicher 5G-Hardware und KI-gestützter Software, darunter: Ericsson Intelligent Automation Platform

AI-basierte rApps-Anwendungen Diese Technologien sollen Netzwerke automatisch optimieren, Energieeffizienz steigern und ein verbessertes Multi-Vendor-Management ermöglichen. Deutschland wird das erste Land sein, in dem die neuen Lösungen ab Q4 2025 implementiert werden. Der Vertrag baut auf der bestehenden Kooperation mit Vodafone auf, zu der bereits ein SEK 12,5 Mrd.-Abkommen für die 5G-Netzentwicklung in Großbritannien gehört. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in S.EK Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Positive Ericsson Prognose trotz Umsatzrückgang Die Ericsson Prognose für die kommenden Quartale bleibt positiv. Das Unternehmen beweist, dass es trotz schwieriger Marktbedingungen seine Profitabilität steigern und durch strategische Partnerschaften wie mit Vodafone seine Marktposition ausbauen kann. An der Börse aktuell gilt Ericsson damit als einer der Gewinner im Telekom-Sektor 2025, getragen von Innovation, Effizienz und 5G-Fokus. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

