Erste Zölle auf Europa im März. Wie wird die EU reagieren?

Donald Trump fügt den wachsenden Handelsbarrieren einen weiteren Baustein hinzu. Der US-Präsident hat am Montagabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA verhängt und damit die Aktivitäten der Rohstoffindustrie bei seinen wichtigsten Wirtschaftspartnern in Frage gestellt. Zölle auf strategische Industriematerialien gab es bereits während Trumps erster Amtszeit (25 % auf Stahl und 10 % auf Aluminium), aber wichtige US-Handelspartner (darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien und die EU) genossen damals Zugeständnisse, um die Auswirkungen der Handelsbeschränkungen abzumildern. Trump 2.0 bringt das Thema jedoch auf eine Messerschneide – die Zölle „ohne Ausnahmen und ohne Ausschlüsse“ treten am 12. März in Kraft. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Vereinigten Staaten importieren derzeit etwa 20 % des von ihnen verwendeten Stahls. Der Anteil der von der Europäischen Union gelieferten Materialien ist unter Präsident Joe Biden von 11 % auf 15 % gestiegen, wodurch Europa angesichts internationaler Handelsbeschränkungen dem Risiko einer Konjunkturabschwächung stärker ausgesetzt ist. In einer Erklärung drückte Ursula von der Leyen ihre Enttäuschung über Trumps Zollpolitik aus und betonte, dass Zölle, wie auch Steuern, sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern schaden werden. Die Europäische Kommission kündigte eine angemessene Reaktion der Europäischen Union an, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. EURUSD erholt sich um 0,25 % von seinem Tiefststand nach der Ankündigung von Stahl- und Aluminiumzöllen. Ein präziser Vergeltungsplan der EU könnte das Währungspaar in Richtung des 30-Perioden-EMA (hellviolett) drücken. Dennoch wird die Volatilität heute hauptsächlich von der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell abhängen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.