ETF Analyse der Woche 🔴Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF 

Strategie des ETF Fonds

Die Zielsetzung des Fonds ist es die Aufwärts- und die Abwärtsentwicklung des auf EURO lautenden Euro STOXX Banks Index als Referenzindex nachzubilden. Der Euro STOXX bildet die Wertentwicklung der Banken der Eurozone nach. Gleichzeitig versucht der Fonds die Volatilität des Fonds zwischen der Rendite des Fonds mit dem Referenzindex zu minimieren. Der Amundi Euro Stoxx Banks Fonds ist ein sehr großer ETF mit einem Fondsvolumen von 1,3 Mrd. EUR.

‚Ėļ Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF¬† WKN: LYX0Z5¬†/ ISIN: LU829219390¬†/ K√ľrzel: BNKF

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein in den letzten Jahren eine kontinuierliche Entwicklung gehabt hat. Es haben sich im Handelsverlauf mal immer wieder R√ľcksetzer einstellt, diese hatten bis Ende 2024 zum einen h√§ufig einen moderaten Charakter, zum anderen wurden diese immer relativ schnell zur√ľckgekauft. Seit Jahresbeginn haben die Wochenranges deutlich zugenommen. Es ging bis Ende Februar dynamisch aufw√§rts. Das Jahreshoch wurde bei 231,60 EUR formatiert, aber nachfolgend direkt und vor allem dynamisch abverkauft. In dieser Handelswoche wurden Teile der Verluste wieder kompensiert.

Seit M√§rz 2023 hat die SMA20 (aktuell bei 191,65 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 174,12 EUR) die R√ľcksetzer immer wieder stabilisieren k√∂nnen. In den meisten F√§llen konnte die SMA20 bereits eine nennenswerte Unterst√ľtzung bieten. Im Rahmen der aktuellen Schw√§che ging es unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50. Im Chart ist gut zu erkennen, dass die¬†SMA50 den R√ľcksetzer gut stabilisiert hat. Von hier aus wurde die Erholung eingeleitet.¬†

Etabliert sich der Anteilsschein wieder √ľber der SMA20, so sollte es nachfolgend direkt weiter aufw√§rts gehen. Gr√∂√üere R√ľcksetzer sollten nicht mehr zugelassen werden. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen.¬†

Misslingt es dieses Szenario abzubilden und geht es wieder unter die SMA20, so k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten immer ein guter Support gewesen. Entsprechen b√§risch w√ľrde sich das Monatschart eintr√ľben, wenn das Papier unter die SMA50 f√§llt und sich nachfolgend darunter festsetzt.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose:  neutral / bullisch

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade

 

*************

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass das Papier √ľbergeordnet bis zum Jahresanfang √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen ist. Die R√ľcksetzer, die sich eingestellt haben, konnten sich jeweils im Bereich der¬†SMA200 (aktuell bei 176,96 EUR) stabilisieren und erholen. Nachdem es im Januar √ľber die SMA20 (aktuell bei 214,18 EUR) / SMA50 (aktuell bei 210,05 EUR) ging konnte sich der Anteilsschein kontinuierlich weiter aufw√§rtsschieben. Die R√ľcksetzer, die sich seit Jahresbeginn eingestellt haben, konnten sich jeweils √ľber der SMA20 erholen. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, hat weder die SMA20 noch die SMA50 eine veritable Unterst√ľtzung geboten. Die Schw√§che konnte sich erst im Bereich der SMA200 stabilisieren. Von hier aus ging es mit Momentum wieder aufw√§rts in Richtung der SMA50, die aber nicht erreicht wurde.

Wesentlich wird sein, ob es der Anteilsschein es schafft, sich per Tagesschluss wieder √ľber die SMA50 zu schieben. Das Problem ist, dass die SMA20, die aktuell knapp √ľber der SMA20 verl√§uft, eine weitere Barriere sein k√∂nnte. Insbesondere die¬†SMA20 war in den letzten Handelswochen und -monaten immer ein veritabler Support gewesen, entsprechend hat k√∂nnte der Widerstand jetzt sein. Perspektive auf das Jahreshoch bestehen erst wieder, wenn sich das Papier wieder √ľber der SMA20 etabliert hat.¬†

Solange das Papier aber unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich jederzeit neue Schw√§che einstellen. Dies k√∂nnte den Anteilsschein wieder an die SMA200 f√ľhren. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden. Im Tageschart ist die Relevanz der SMA200 sehr gut herauszulesen. Das Tageschart w√ľrde sich dann verbindlich eintr√ľben, wenn das Papier unter die SMA200 rutscht. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der 157,44 EUR bzw. der 142,90 EUR fortsetzen k√∂nnte.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien¬† Fondsgr√∂√üe 1.308 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,30¬†% p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex EURO STOXX Banken¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 28 Fondsw√§hrung EUR W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†12.12.2013 Aussch√ľttung thesaurierend ¬†

*Stand 20.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Die Top 10 Positionen in denen der ETF engagiert ist, repräsentieren gut 75 Prozent des Fondsvermögens. Gut 1/8 ist in der Banco Santander investiert, weitere 10 Prozent in der BNP Paribas.

* Stand 27.12.2024 / Quelle: amundi.de / justetf.com / divydiary.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

In Spanien sind √ľber 1/4 des Fondsverm√∂gens investiert, weitere 24 Prozent in Italien. Frankreich repr√§sentiert 17 Prozent. Zwei Drittel des Fonds sind damit in drei L√§ndern angelegt.

* Stand 27.12.2024 / Quelle: justetf.com / amundi.de / divydiary.com

 

 

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 23,77 % Volatilität 3 Jahre 23,58 % Volatilität 5 Jahre 28,95 %    Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,87  Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,22 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,99   Maximum Drawdown 1 Jahr - 19,82 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 21,64 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 34,31 % Maximum Drawdown seit Auflage - 64,01 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr +    9,81 % 1 Monat -   16,83 % 3 Monate +    6,59 % 6 Monate +   13,16 % 1 Jahr +   20,64 % 3 Jahre + 113,39 %   5 Jahre + 251,81 %  Seit Auflage (MAX) +  86,25 % 2024 +  31,24 % 2023 +  30,85 % 2022 +    0,54 % 2021 +  41,01 % 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen:: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, etf.dws.com

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die ein Interesse haben, Banken in ihren Depots zu ber√ľcksichtigen. Der Fonds wird in EUR gehandelt, womit kein W√§hrungsrisiko f√ľr Anleger besteht, die in EUR handeln. Der Fonds hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, die Performance ist √ľberdurchschnittlich im Betrachtungszeitraum von f√ľnf Jahren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Fonds gut die H√§lfte des Verm√∂gens in nur zwei L√§nder investiert hat, damit ein gewisses Klumpenrisiko besteht.¬†Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment, das f√ľr breit aufgestellte Anleger als ein gute Depotabrundung gesehen werden kann.

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grunds√§tzlich die Orderkommission f√ľr alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! F√ľr die allermeisten Kunden bedeutet dies:¬†kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs!¬†Nur Anleger, die √ľber 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplan-Angebot - f√ľr Einzelk√§ufe oder auch ETF-Sparpl√§ne - wurde 2024 vom¬†Handelsblatt mit "SEHR GUT"¬†ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!