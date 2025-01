ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Der Fonds kennt seit Monaten übergeordnet nur eine Richtung - nämlich aufwärts. Die Jahresrendite von rund 73% kann sich sehen lassen! Es haben sich 2024 zwar drei Monate eingestellt, die rote Monatskerzen ausweisen, diese Verluste wurde gleich wieder zurückgekauft. Der ETF hat im letzten Jahr dynamisch zugelegt und konnte Mitte Juni 2024 ein Hoch bei 56,23 EUR formatieren. Es stellten sich nachfolgend aber Gewinnmitnahmen ein, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Eine Stabilisierung gelang im Bereich der 38,22 EUR. Es stellte sich nachfolgend eine Entlastungsbewegung ein, die aber zunächst abverkauft wurde. Ab Oktober 2024 nahm das Kaufinteresse wieder zu, es ging in dieser Handelswoche an ein neues Hoch bei 57,62 EUR.

ETF der Woche

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

► ISIN: LU1900066033 | WKN: LYX018 | Ticker: LSMC

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds, der einen Index (MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Index) nachbildet. Der Benchmark-Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen der Halbleiter- als auch der Halbleiterausrüstungsbranche abzubilden. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die auf Grundlage eines ESG-Ratings* zu den Nachzüglern in diesem Bereich gehören.

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index ('Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren.

* ESG steht für Environment, Social, Governance. Damit soll das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Produkte gestärkt werden. Durch das ESG-Rating wird eine Stellungnahme zum Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens oder eines Finanzinstruments abgegeben, indem die Nachhaltigkeitsrisiken und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewertet werden.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der ETF hat im letzten Jahr dynamisch zugelegt und konnte Mitte Juni 2024 ein Hoch bei 56,23 EUR formatieren. Es stellten sich nachfolgend aber Gewinnmitnahmen ein, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Eine Stabilisierung gelang im Bereich der 38,22 EUR. Es stellte sich nachfolgend eine Entlastungsbewegung ein, die aber zunächst abverkauft wurde. Ab Oktober 2024 nahm das Kaufinteresse wieder zu, es ging in dieser Handelswoche an ein neues Hoch bei 57,62 EUR.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich der ETF 2023 zunächst über die SMA20 (aktuell bei 50,33 EUR) schieben konnte, es aber eine ganze Weile gedauert hat, bis Dynamik aufgekommen ist. Es ging bis Mitte letzten Jahres aufwärts. Der Rücksetzer ging bis an die SMA50 (aktuell bei 47,29 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass die Lunte der Wochenkerze exakt an dieser Durchschnittslinie aufgesetzt hat. Ab November 2024 notierte der Fonds über der SMA20.

Solange sich Kurse über der SMA20 einstellen, solange könnte es zu neuen Hochs gehen. Denkbarer Anlaufbereich könnten jetzt die 60 EUR sein. Sollte die SMA20 im Rahmen von Rücksetzern nicht halten, so könnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Das Chartbild würde sich deutlich eintrüben, wenn es wieder unter die SMA50 geht und sich das Papier unter dieser Linie festsetzt, bzw. den Kontakt zur SMA50 verliert. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so müsste der Fokus zunächst wieder auf die Unterseite gelegt werden.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Der Fonds kennt seit Monaten übergeordnet nur eine Richtung - nämlich aufwärts. Es haben sich 2024 zwar drei Monate eingestellt, die rote Monatskerzen ausweisen, diese Verluste wurde gleich wieder zurückgekauft. Insbesondere die Monatskerze im August 2024 unterstreicht, dass das Kaufinteresse bei Kursrückgängen immer gleich wieder da ist.

Aktuell notiert der ETF deutlich über der SMA20 (aktuell bei 40,64 EUR), was als ein Hinweis interpretiert werden kann, dass sich die Aufwärtsbewegung in den kommenden Monaten weiter fortsetzen könnte. Allerdings gilt es auch zu beachten, dass sich Schwächephasen einstellen könnten, die durchaus einen ausgeprägten Charakter haben könnten. Diese Schwächephasen haben das Potential bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Um den bullischen Gesamteindruck im Chart aufrechtzuerhalten, sollten die Notierungen spätestens im Bereich dieser Linie drehen. Anderenfalls trübt sich das Chartbild ein und weitere Abgaben bis übergeordnet an die SMA50 (aktuell bei 32,24 EUR) könnten sich einstellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

ETF Basisdaten:

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS

Anlageschwerpunkt Aktien / Tech / ESG Fondsgröße EUR 769 Mio. Gesamtkostenquote 0,35% Replikationsmethode physisch (Vollständige Replikation) Strategie-Risiko Long only Fondswährung EUR Währungsrisiko Währung nicht gesichert Volatilität 1 Jahr (in EUR) 35,66% Auflagedatum/ Handelsbeginn 28.03.2007 Ausschüttung thesaurierend

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist aktuell in 66 Positionen investiert. Die 10 größten Positionen sind:

NVIDIA Corp. 28,68 % Broadcom Inc. 17,10 % Taiwan Semiconductor 14,33 % ASML Holding NV 5,16 % AMD 3,17 % QUALCOMM, Inc. 3,01 % Texas Instruments 2,96 % Applied Materials, Inc. 2,47 % Micron Technology 1,90 % Analog Devices 1,81 % Gesamt 80,89%

Die größte Position des ETF ist die NVIDIA Aktie, die in den letzten Jahren einen fulminanten Verlauf hatte, was den Kurs des Fonds getrieben hat. Aber auch Texas Instruments gehört zu Portfolio, wobei sich der Anteil an diesem Unternehmen reduziert hat. 80 % des Anlagespektrums werden durch 10 Aktien abgedeckt. Es haben sich im Zeitstrahl in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen in der Gewichtung einzelner Unternehmen eingestellt.

Übersicht der Länder und der Sektoren des ETF:

Der Fokus des ETF liegt eindeutig in amerikanischen Titeln - über 2/3 der Aktien sind in Amerika gelistet. Mit der zukünftigen Ausrichtung der US-Administration dürfte dieser Schwerpunkt zukunftsorientiert sein. Der Technologiesektor in Taiwan ist dem Risiko der chinesischen Integrationsgedanken ausgesetzt.

Sektoren Technologie 98,29% Industrie 0,01% Sonstiges 1,70%

Risikoübersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 35,66% Volatilität 3 Jahre 31,51% Volatilität 5 Jahre 28,16% Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,06 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,87 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,98 Maximum Drawdown 1 Jahr -25,12% Maximum Drawdown 3 Jahre -36,79% Maximum Drawdown 5 Jahre -39,14% Maximum Drawdown seit Auflage -54,48%

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS

Laufendes Jahr 4,28% 1 Monat 6,85% 3 Monate 10,30% 6 Monate 2,56% 1 Jahr 73,86% 3 Jahre 106,49% 5 Jahre 237,03% Seit Auflage (MAX) 853,96% 2024 66,05% 2023 71,83% 2022 -33,07% 2021 34,64%

*Quellenangabe für die Kennzahlen: Eigenrecherche; justef.com, www.amundietf.de/de/privatanleger/products/equity/amundi-msci-semiconductors-esg-screened-ucits-etf-acc/lu1900066033

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission für alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! Für die allermeisten Kunden bedeutet dies: kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs! Nur Anleger, die über 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplanangebot - für Einzelkäufe oder auch ETF-Sparpläne, wurde 2024 vom Handelsblatt mit "SEHR GUT" ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

Quelle: xStation5 von XTB

