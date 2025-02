ETF DER WOCHE iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Strategie des ETF Fonds Der Fonds, der passiv verwaltet wird, investiert in Unternehmen die breit diversifiziert sind. Zudem m√ľssen diese Gesellschaften ein Engagement von Industrie- und Schwellenl√§ndern miteinander kombinieren. Der Fonds ist in 23 Industrie- und 24 Schwellenl√§ndern investiert. Allerdings betr√§gt der Anteil der Schwellenl√§nder am Fondsverm√∂gen nur 9,7 Prozent. Das besondere des Fonds ist die breite Streuung in √ľber 1.600 Unternehmen. Das spiegelt ungef√§hr 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung wider. ‚Ėļ WKN: A1JMDF | ISIN: IE00B6R52259 | K√ľrzel: IUSQ ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart: Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich der Fonds kontinuierlich entwickelt hat. Nach der ersten Aufw√§rtsbewegung 2021 konsolidierte das Papier vergleichsweise lange. Es ging in einer Box seitw√§rts. Ende 2023 zogen die Notierungen wieder an. Es ging weiter kontinuierlich aufw√§rts. Der R√ľcksetzer im Juli 2024 wurde direkt zur√ľckgekauft; die Aufw√§rtsbewegung hat sich weiter fortgesetzt.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im Wochenchart ist erkennbar, das sich der Anteilsschein nach der ersten Aufw√§rtsbewegung 2023 im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 80,61 EUR) / SMA20 (aktuell bei 86,04 EUR) seitw√§rts bewegt hat. Das Papier konnte sich im Oktober 2023 von der SMA50 aufw√§rts √ľber die SMA20 schieben und aufw√§rtslaufen. Der R√ľcksetzer im Juli 2024 konnte sich exakt an der SMA50 erholen. Die Lunte der Wochenkerze hat genau auf dieser Durchschnittslinie aufgesetzt und von hier aus wieder in Richtung Norden gelaufen. Aktuell notiert der Schein deutlich √ľber der SMA20. Damit ist das Wochenchart bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 95 EUR und √ľbergeordnet die 110 EUR sein.¬† ************** ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade! ¬† ************** Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA20 stabilisieren. Sollte dieser Support per Wochenschluss nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten. Aktuelle Einsch√§tzung Wochenchart, Prognose: bullisch ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Bis Juli 2024 konnte sich der Anteilsschein √ľber der SMA50 (aktuell bei 87,53 EUR) bzw. der SMA20 (aktuell bei 88,61 EUR) halten. Der folgende R√ľcksetzer ging unter diese beiden Durchschnittslinien und ist bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 81,56 EUR) gelaufen. Hier gelang eine Stabilisierung und direkte Erholung. Das l√§sst sich im Chartbild sehr gut nachvollziehen. Bereits im September 2024 konnte sich das Papier wieder √ľber die SMA50 /¬†SMA20 schieben und etablieren. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich fort, die R√ľcksetzer, die sich im weiteren Handelsverlauf eingestellt haben, konnte sich jeweils sp√§testens an der SMA50 stabilisieren und erholen. Diese Bewegungen lassen sich sehr gut aus dem Monatschart herauslesen. Damit ist auch das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange das Papier √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen und die Anlaufziele erreichen, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬† R√ľcksetzer, die sich einstellen, haben die Perspektive sich im Bereich der SMA20 zu erholen. Sollte dieser Support auf Tagesbasis nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Das Chartbild w√ľrde nichts von seiner bullischen Interpretation verlieren, auch wenn die SMA50 angelaufen wird, solange sich der Anteilsschein im Bereich dieser Linie wieder erholen kann. Diese Durchschnittslinie war in der Vergangenheit immer ein guter Support gewesen, somit w√ľrde es einen b√§rischen Anklang haben, wenn diese Unterst√ľtzung nicht halten w√ľrde. ¬† ETF Basisdaten: Anlageschwerpunkt Aktien, Welt Fondsgr√∂√üe 18.082 Mio. USD umlaufende Anteile* 192.972.124 Gesamtkostenquote¬† 0,20 % p.a. Produktstruktur physisch (optimiertes Sampling) Vergleichsindex MSCI ACWI Index Strategie Long only Anzahl der Positionen* 1.683 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†21.10.2011 Aussch√ľttung thesaurierend *Stand 19.02.2025 Zusammensetzung des ETF: Der ETF ist aktuell in √ľber 1.600 Positionen investiert. Die 10 gr√∂√üten Positionen* verteilen sich auf die folgenden Gesellschaften / Unternehmen: ¬† * Stand 21.02.2025 / Quelle: iShares Die 10 Top Positionen repr√§sentieren 18,9 Prozent des Anlagevolumens. Die Beteiligungen des Fonds sind somit klein, die Anlagestruktur fragmentiert. Portfolioallokation des ETF nach L√§ndern: * Stand 21.02.2025 / Quelle: iShares Gut 2/3 des Fondsverm√∂gens ist in Unternehmen investiert, die in Amerika beheimatet sind. Relevant sind dar√ľber hinaus Unternehmen aus Japan, Gro√übritannien und Kanada. In diesen L√§ndern sind weitere 10,6 Prozent des Fonds gebunden. Aufteilung des Anlageverm√∂gens des ETF nach Sektoren: * Stand 21.02.2025 / Quelle: iShares Eindeutiger Schwerpunkt des Fonds sind Unternehmen aus dem IT-Bereich. Die Segmente Financials und zyklische Konsumg√ľter sind weitere Schwerpunkte. In diesen Sektoren sind weitere gut 30 Prozent des Fondsverm√∂gens gebunden. Risiko√ľbersicht des ETF: Volatilit√§t 1 Jahr 11,93 % Volatilit√§t 3 Jahre 14,17 % Volatilit√§t 5 Jahre 17,43 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,95 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,89 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,65 Maximum Drawdown 1 Jahr -8,78 % Maximum Drawdown 3 Jahre -14,22 % Maximum Drawdown 5 Jahre -33,59 % Maximum Drawdown seit Auflage -33,59 % Die Volatilit√§t spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je h√∂her die Volatilit√§t, des st√§rker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilit√§t gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilit√§t. Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilit√§t geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verh√§ltnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausma√ü der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an. Rendite des ETF im √úberblick: Lfd. Jahr +¬†¬† 4,74 % 1 Monat +¬†¬† 2,10 % 3 Monate +¬†¬† 6,65 % 6 Monate + ¬† 14,44 % 1 Jahr +¬†¬† 23,36 % 3 Jahre +¬†¬† 43,03 % 5 Jahre +¬†¬† 71,10 % Seit Auflage (MAX) + 387,47 % 2024 + 24,82 % 2023 +¬† 18,11 % 2022 - ¬† 13,12 % 2021 +¬† 28,60 % *Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, IShares.de, finanzen.de Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die ihr Investment √ľber L√§nder und verschiedene Sektoren breit streuen m√∂chten. Diese Streuung verhindert ein "Klumpenrisiko". Da der Fonds in USD geführt wird und nicht abgesichert ist, kann dies die Rendite sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment für Anleger, denen Kontinuität wichtig ist, gleichzeitig auch risikoavers sind. 