ETF Analyse der Woche: iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF

ETF der Woche iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF - A USD ACC ► WKN: A2JQ2H | ISIN: E00BDDRF478 | Kürzel: IU5C Strategie des ETF Fonds Der Fonds strebt die Nachbildung eines Index mit Unternehmen aus dem US-Kommunikations- und Kommunikationsdienstleistungssektors an. Dieser ist im Global Industry Classification Standard (GICS) definiert. Der Anlageschwerpunkt ist ein diversifiziertes Engagement in US-Unternehmen des Kommunikationssektors. Dieser Sektor enthält klassische Telekommunikations-Unternehmen, wie beispielsweise AT&T aber auch Konzerne, die vormals dem IT-Sektor zugeordnet wurden, wie z.B. Facebook. Ergänzt wird das Portfolio mit Medienunternehmen wie Walt Disney oder Netflix. ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart: Der Fonds konnte sich bis Ende 2021 zunächst erholen, gab dann aber deutlicher nach. Die Abgaben waren kontinuierlich, größere Erholungen haben sich nicht eingestellt und die die sich eingestellt haben, wurden bis Ende 2022 immer zeitnah abverkauft. Es ging von Jahresbeginn 2023 zunächst in moderaten Impulsen aufwärts. Nach einem Rücksetzer Mitte August 2024 nahm der Anteilsschein dann deutlich und dynamisch Fahrt auf. Es ging bis Ende des letzten Jahres über die 10 EUR-Marke. Im Wochenchart ist erkennbar, dass das Papier länger konsolidiert hat und in den letzten drei Wochen, davon insbesondere in dieser Handelswoche deutlich zulegen können. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Wochenchart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange sich das Papier über der SMA20 (aktuell bei 10,23 EUR) halten kann, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 12,50 EUR und übergeordnet die 14,75/15,00 EUR sein. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese an der SMA20 stabilisieren und erholen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie beim letzten Rücksetzer im August übergeordnet ein guter Support gewesen ist. Wird diese Linie aber als Unterstützung aufgegeben, so könnte sich das Papier noch im Bereich der SMA50 (aktuell bei 9,32 EUR) eine Unterstützung finden. Ein Anlaufen dieser Linie würde erst dann bärisch zu interpretieren sein, wenn sich der Anteilsschein unter diese Linie schiebt und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde sich das Chartbild verbindlich bärisch eintrüben. Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch ETF Chartcheck - Betrachtung im Monatschart: Im Monatschart ist die Entwicklung des Fonds noch besser nachzuvollziehen. Nach dem kleinen Rücksetzer im Dezember 2022 konnte sich der Anteilsschein sukzessive erholen. Seit November 2023 sind nur drei Monate abgebildet worden, in denen die Kerzen rot gewesen sind. Es ist auch erkennbar, dass die Rücksetzer immer zeitnah zurückgekauft wurden, somit haben sich bei Schwäche rasch neue Käufer gefunden. ************** ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade! ************** Im Mai 2023 hat der Fonds die SMA20 (aktuell bei 10,95 EUR) überschritten und ist seitdem über dieser Durchschnittslinie geblieben. Die Rücksetzer haben diese Durchschnittslinie nicht mehr angelaufen. Das Monatschart ist, genau wie das Wochenchart, bullisch zu interpretieren. Solange das Papier über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese eine Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch ETF Basisdaten: VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC Anlageschwerpunkt Aktien, USA, Telekommunikation Fondsgröße 491.900 Mio. EUR Umlaufende Anteile* 41.750.000 Gesamtkostenquote 0,15 % p.a. Produktstruktur physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex S&P500 Capped 35/20 Communication Services Index Strategie Long only Anzahl der Positionen 28 Fondswährung EUR KGV (letzten 12 Monate) 26,25 Auflagedatum/ Handelsbeginn 17.09.2018 Ausschüttung thesaurierend *Stand 29.01.2025 Zusammensetzung des ETF: Der ETF ist aktuell in 28 Positionen investiert. Die 9 größten Positionen* sind: * in % Stand 31.12.2024 / Quelle: iShares Die 9 Top Positionen repräsentieren über 90 Prozent des Anlagevolumens. Der ETF hat sich auf die blue Chips im Bereich der Kommunikationstechnologie fokussiert. Im Meta und im Alphabet Konzern sind 1/3 des Fonds investiert. Portfolioallokation des ETF: * in % Stand 31.12.2024 / Quelle: iShares Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt im Bereich Interactive Media & Services. Hier sind über 50 Prozent des Fondsvolumens investiert. Movie und Entertainment stellen einen weiteren Schwerpunkt dar. Risikoübersicht des ETF: Volatilität 1 Jahr 17,83 % Volatilität 3 Jahre 23,74 % Volatilität 5 Jahre 24,77 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,18 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,71 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,63 Maximum Drawdown 1 Jahr -10,74 % Maximum Drawdown 3 Jahre -35,37 % Maximum Drawdown 5 Jahre -39,47 % Maximum Drawdown seit Auflage -39,47 % Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität. Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an. Rendite des ETF im Überblick: Laufendes Jahr 5,71 % 1 Monat 4,63 % 3 Monate 6,62 % 6 Monate 29,00 % 1 Jahr 38,99 % 3 Jahre 29,83 % 5 Jahre 107,72 % Seit Auflage (MAX) 164,64 % 2024 + 27,25 % 2023 + 8,77 % 2022 - 35,70% 2021 + 29,97 % *Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, iShres.de, finanzen.de ETF Handel bei XTB Der Broker XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission für alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! 