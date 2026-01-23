VanEck Global Real Estate UCITS ETF Prognose | ETF Analyse der Woche

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF bildet den GPR Global 100 Index nach. Der GPR Global 100 Index Index bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Ist dieser ETF aktuell eine attraktive ETF Empfehlung für langfristige Anleger?

► VanEck Global Real Estate UCITS ETF WKN: A1T6SY / ISIN: NL0009690239 / Ticker: TRET

🚀 Key Takeaways

Charttechnik neutral bis leicht bullisch: Der ETF hält sich aktuell noch über SMA20/SMA50/SMA200 – entscheidend ist eine Stabilisierung über 39 EUR , sonst droht eine Eintrübung mit Rücklauf Richtung Tief Juni 2025 .

Risiko durch Konzentration: Rund 2/3 USA-Anteil sowie ein mögliches Klumpenrisiko (ca. 15 % in drei Positionen ) erhöhen die Abhängigkeit von einzelnen Märkten und Titeln.

Fundamental kein klarer „Must-have“-ETF: Trotz langfristig solider Performance ist 2025 schwach, der ETF bleibt eher eine Beobachtungsposition als eine überzeugende Investment-Opportunity.

In dieser ETF Analyse der Woche steht der VanEck Global Real Estate UCITS ETF im Fokus. Der Fonds bildet den GPR Global 100 Index nach. Dieser Index bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit und ermöglicht damit eine breite Streuung über den globalen Immobiliensektor.

Der ETF eignet sich grundsätzlich für Anleger, die gezielt auf internationale Immobilienwerte setzen möchten – allerdings sollten die Struktur und Risiken genau geprüft werden.

Chartcheck: VanEck Global Real Estate UCITS ETF Prognose im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart konnte sich der Anteilsschein zwar vom Tief aus dem November 2023 erholen, die Aufwärtsbewegung blieb jedoch insgesamt moderat. Im März 2025 dominierten erneut Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Der scharfe Rücksetzer im April wurde zwar zügig zurückgekauft, in den Folgemonaten setzte sich jedoch eher eine Seitwärts- bis leicht aufwärtsgerichtete Bewegung durch.

Insgesamt bewegte sich der ETF über längere Zeit in einer engen Box – ein Hinweis auf eine fehlende klare Trenddynamik.

Relevante gleitende Durchschnitte (Wochenchart)

SMA20: 38,03 EUR

SMA50: 37,69 EUR

SMA200: 37,54 EUR

Gut erkennbar ist, dass die SMA20 nach dem Bruch nach oben als solider Support fungieren konnte. Gleichzeitig hatte der Anteilsschein zunächst Schwierigkeiten, sich nachhaltig über SMA200 und SMA50 zu etablieren. Anfang Februar gelang schließlich der Ausbruch über diese Marken.

Die grüne Aufwärtskerze der letzten Handelswoche wurde in dieser Woche jedoch wieder abverkauft – die Gewinne wurden damit vollständig abgegeben.

Ausblick Wochenchart

Noch notiert der ETF per Wochenschluss über allen drei Durchschnittslinien. Entscheidend wird die Bestätigung in der kommenden Handelswoche:

Bärisches Szenario:

Wird der aktuelle Wochenschluss bestätigt, könnte sich eine weitere rote Kerze ausbilden. Diese hätte das Potenzial, wieder unter die Durchschnittslinien zu laufen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das Chartbild eintrüben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Tief aus Juni 2025 erneut getestet wird.

Bullisches Szenario:

Wird der aktuelle Wochenschluss nicht bestätigt, könnte sich das Papier mit einer grünen Wochenkerze wieder nach oben schieben. Das Wochenchart hätte dann erneut bullisches Potenzial, insbesondere wenn sich der Anteilsschein oberhalb von 39 EUR stabilisiert.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck: VanEck Global Real Estate UCITS ETF Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist die Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate noch klarer erkennbar. Der Anteilsschein konnte sich im Bereich der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte in kleinen Impulsen nach oben arbeiten.

Relevante gleitende Durchschnitte (Tageschart)

SMA20: 38,03 EUR

SMA50: 38,15 EUR

SMA200: 37,49 EUR

Zunächst stellte die SMA200 eine Hürde dar – es waren mehrere Anläufe nötig, um diese Linie zu überwinden. Der Rücksetzer im Dezember stabilisierte sich im Bereich der SMA200, die im Anschluss als Support fungierte. Danach gelang ein dynamischer Anstieg über die SMA20 und SMA50.

In den letzten Handelstagen ging es jedoch wieder zurück an die SMA20/SMA50. Aktuell notiert das Papier im direkten Umfeld dieser beiden Linien.

Ausblick Tageschart

Das Tageschart würde sich eintrüben, wenn die SMA20 und SMA50 als Unterstützung aufgegeben werden. Zwar könnte die SMA200 noch stützen, jedoch ist die Bedeutung der SMA20/SMA50 im aktuellen Bewegungsmuster deutlich.

Negatives Szenario: Bruch unter SMA20/SMA50 → Rücklauf zur SMA200 möglich

Positives Szenario: Stabilisierung über SMA20 → bullische Aufhellung möglich, sofern anschließend auch die in der Wochenanalyse genannte Schlüsselmarke überwunden wird

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Prognose: neutral / bullisch

Basisdaten des VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Anlageschwerpunkt: Immobilien Welt

Fondsgröße: 316 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER): 0,25 % p.a.

Produktstruktur: physisch (vollständige Replikation)

Vergleichsindex: GPR Global 100

Strategie: Long only

Nachhaltigkeit: Nein

Anzahl Positionen: 100

Fondswährung: EUR

Währungsrisiko: Währung nicht gesichert

Auflagedatum / Handelsbeginn: 24.04.2011

Ausschüttung: ausschüttend

Ausschüttungsintervall: quartalsweise

Fondsdomizil: Niederlande

Stand: 23.01.2026

Die Top 10 Positionen des ETF

Der ETF hat in den Top drei Positionen 23,6 % des Vermögens gebunden, die Top 10 Positionen repräsentieren 45 Prozent des Anlagekapitals. Die restlichen 55 Prozent verteilen sich auf 90 weitere Gesellschaften.

Den Länderschwerpunkt stellt die USA dar, die gut 2/3 des Fondsvermögens bindet. Das restliche Drittel des Anlagekapitals verteilt sich auf neun weitere Länder, wobei Japan einen Anteil von knapp über 10 Prozent repräsentiert.

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

Risikoübersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr: 13,10 %

Volatilität 3 Jahre: 14,05 %

Volatilität 5 Jahre: 14,45 %

Rendite zu Risiko 1 Jahr: 0,17

Rendite zu Risiko 3 Jahre: 0,38

Rendite zu Risiko 5 Jahre: 0,42

Maximum Drawdown 1 Jahr: -15,65 %

Maximum Drawdown 3 Jahre: -16,86 %

Maximum Drawdown 5 Jahre: -29,59 %

Maximum Drawdown seit Auflage: -42,16 %

Einordnung der Kennzahlen:

Die Volatilität zeigt die historischen Kursschwankungen. Je höher die Volatilität, desto stärker schwankte der Kurs in der Vergangenheit. Die Kennzahl „Rendite zu Risiko“ setzt die historische Rendite ins Verhältnis zur Schwankungsintensität. Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust im jeweiligen Zeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

lfd. Jahr: +2,34 %

1 Monat: +2,84 %

3 Monate: -0,33 %

6 Monate: +5,35 %

1 Jahr: +2,25 %

3 Jahre: +16,95 %

5 Jahre: +34,24 %

Seit Auflage max.: +147,79 %

Jahresrenditen:

2025: -0,17 %

2024: +9,44 %

2023: +9,06 %

2022: -21,14 %

Quellenangabe für die Kennzahlen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, vaneck.com

Fazit: ETF Analyse der Woche – VanEck Global Real Estate UCITS ETF Prognose

Der Fonds ist mit knapp über 300 Mio. EUR Anlagevermögen ein eher kleinerer ETF. Die Wertentwicklung 2025 fällt bislang unbefriedigend aus. Anleger sollten berücksichtigen, dass rund zwei Drittel des Fondsvermögens in den USA gebunden sind, wodurch sich spezifische Risiken ergeben können. Zusätzlich besteht ein mögliches Klumpenrisiko, da knapp 15 % des Anlagekapitals in nur drei Unternehmen investiert sind.

Aus heutiger Sicht drängt sich der ETF damit nicht als klare Investment Opportunity auf – trotz neutral bis leicht bullischer charttechnischer Ausgangslage.

Gesamtfazit / Prognose: neutral bis bullisch – mit erhöhtem Risiko durch Konzentration und USA-Schwerpunkt

FAQ

Was ist der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ist ein Immobilien-ETF, der in 100 börsennotierte Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit investiert.

Welchen Index bildet der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ab?

Der ETF bildet den GPR Global 100 Index nach und bietet damit Zugang zu globalen Immobilienaktien.

Wie lautet die aktuelle VanEck Global Real Estate UCITS ETF Prognose?

Die aktuelle Prognose ist neutral bis bullisch, solange der ETF oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte bleibt und sich über 39 EUR stabilisieren kann.

Ist der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ausschüttend oder thesaurierend?

Der ETF ist ausschüttend und schüttet quartalsweise aus.

Wie hoch sind die Kosten (TER) des VanEck Global Real Estate UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,25 % pro Jahr.

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Wichtige Risiken sind das Währungsrisiko (nicht abgesichert), der hohe USA-Anteil von rund 2/3 sowie ein mögliches Klumpenrisiko durch wenige große Positionen.

Wie groß ist der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?

Die Fondsgröße beträgt rund 316 Mio. EUR (Stand: 23.01.2026).

Ist der VanEck Global Real Estate UCITS ETF nachhaltig?

Nein, der ETF hat keinen Nachhaltigkeitsschwerpunkt.

Für wen eignet sich der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?

Der ETF eignet sich für Anleger, die global in Immobilienaktien investieren möchten und Schwankungen sowie Währungsrisiken akzeptieren.

Was ist die „ETF Analyse der Woche“?

Die „ETF Analyse der Woche“ ist eine regelmäßige Bewertung eines ETFs inklusive Chartcheck, Kennzahlen, Risikoanalyse und aktueller Markteinschätzung.