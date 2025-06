ETF Analyse der Woche 🔴Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

ETF DER WOCHE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Strategie des ETF

Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Dieser Index bietet den Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus den Schwellenländern weltweit an.

‚Ėļ Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | WKN: A12GVR¬†/ ISIN: IE00BTJRMP35¬†/ K√ľrzel: XMME

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Der ETF bewegte sich bis 2022 abw√§rts - moderat und sukzessive. Nachdem das Tief im Betrachtungszeitraum im Oktober 2022 formatiert war, konsolidierte der Anteilsschein zun√§chst bis Februar 2024. Die folgende Aufw√§rtsbewegung lief bis Juli 2024. Der scharfe R√ľcksetzer im August wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Der Fonds lief bis Oktober 2024 aufw√§rts, konsolidierte im Nachgang dessen den Anstieg. Das Jahreshoch 2025 (58,02 EUR) wurde direkt und dynamisch abverkauft. Es ging bis an die 46,25 zur√ľck, wobei s√§mtliche Verluste bis Juni 2025 wieder egalisiert wurden. Im Wochenchart ist die V-Formation, die sich ausgebildet hat, gut zu erkennen.

Die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 49,81 EUR) kann aus dem Wochenchart sehr gut herausgelesen werden. Die letzten drei R√ľcksetzer konnten sich jeweils an, bzw. im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Der letzte R√ľcksetzer unterschritt die SMA200 deutlicher, der Anteilsschein hat es aber geschafft, den Kontakt zu dieser Linie zu halten und nachfolgend wieder √ľber die SMA200¬†zu laufen. Es ging im Nachgang dessen auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 53,85 EUR) als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 54,06 EUR). An beiden Durchschnittslinien hat sich das Papier jetzt festgesetzt, es bisher nicht geschafft, sich belastbar von diesen Linien nach Norden zu entfernen.

Voraussetzung f√ľr neue Hoch in diesem Jahr ist aber, dass sich der Anteilsschein rasch aufw√§rtsschieben und sich von der SMA20 / SMA50 l√∂sen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es an zun√§chst an das bestehende Jahreshoch gehen. Hier hat der Anteilsschein bereits ein Doppeltop formatiert. (Hoch aus Februar 2020) Kann sich das Papier √ľber dieser Marke per Wochenschluss belastbar festsetzen (Best√§tigung es Wochenschluss √ľber dem aktuellen Hoch), so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 60 EUR bzw. √ľbergeordnet an die 64,50/65,50 EUR gehen.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 / SMA50 stabilisieren. Das Wochenchart w√ľrde sich eintr√ľben, wenn der Anteilsschein unter die¬†SMA50 f√§llt und auch im Zuge von weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Linie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der¬†SMA200 fortsetzen k√∂nnten.¬†

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

XMME Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Aus dem Tageschart kann die vergleichsweise lange Konsolidierung des ETF noch besser herausgelesen werden. Es ging, nachdem das Jahreshoch (Doppeltop) formatiert war, zun√§chst moderat, nachfolgend dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Der Anteilsschein konnte sich aber rasch stabilisieren un wieder √ľber die 50 EUR-Marke laufen, √ľber der sich auch festgesetzt hat.¬†

Der Anteilsschein hat die SMA200 (aktuell bei 54,24 EUR) in der letzten Aufw√§rtsbewegung zwar √ľberschreiten k√∂nnen, es aber nicht geschafft, sich weiter √ľberzeugend aufw√§rts zu schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 55,02 EUR) in den letzten Handelstagen ihre Anziehungskraft hatte.¬†

Das Papier muss sich von der SMA20 nach Norden entfernen. Je dynamischer und je z√ľgiger das abgebildet werden kann, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Geht es Rahmen von Schw√§che wieder unter die¬†SMA20 bzw. die SMA200,¬†so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 53,07 EUR) noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Bietet auch diese Linie keinen Support, so w√ľrde sich das Tageschart wieder eintr√ľben. Als b√§risch w√§re es dann zu interpretieren, wenn der Anteilsschein nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis verstanden werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung des Jahrestief fortsetzen k√∂nnte.

Xetra-Gold Basisdaten

Anlageschwerpunkt Aktien, Emerging Markets Fondsgröße

6.041 Mio.¬†EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %¬†p.a. Produktstruktur physisch (optimiertes Sampling) Vergleichsindex MSCI Emerging Markets¬†¬† Strategie Long only Anzahl Positionen 1.224 W√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 21.07.2017 Aussch√ľttung thesaurierend rechtliche Struktur ETF

*Stand 12.06.2025

 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Die Fonds ist sehr breit aufgestellt und in 1.224 Unternehmen investiert. 16 Prozent des Fondsvermögens ist in den Top 3 Positionen gebunden. Die Top 10 Positionen repräsentieren 26,2 Prozent des Vermögens. Die Beteiligungsstruktur bezogen auf die Fondsgröße kann als fragmentiert interpretiert werden. 

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

36 Prozent des Fondsvermögens sind in den Branchen Finanzdienstleistungen und Technologie investiert. In den Top 3 Branchen ist gut 60 Prozent des Vermögens investiert.

Verteilung des Portfolios nach Ländern

Schwerpunkt des ETF liegt in zwei Ländern - China und Indien. Hier sind fast 50 Prozent des Fondsvermögens gebunden. Wird noch Taiwan hinzugerechnet, so erhöht sich dieser Anteil auf gut 62 Prozent.

Monatsrenditen des ETF 

* Stand 12.06.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr 16,56 % Volatilität 3 Jahre 14,34 % Volatilität 5 Jahre 14,91 % Rendite zu Risiko 1 Jahr  0,55 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,32 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,42 Maximum Drawdown 1 Jahr -  17,60 % Maximum Drawdown 3 Jahre -  17,60 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 25,98 % Maximum Drawdown seit Auflage - 31,87 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr  +        3,27 % 1 Monat  +            4,83 % 3 Monate  +           4,89 % 6 Monate  +         1,46 % 1 Jahr  +        9,03 % 3 Jahre  +         14,47 % 5 Jahre  +         35,65 % Seit Auflage (MAX)  +       40,35 % 2024 +         14,36 % 2023 +          5,75 % 2022 -            15,28 % 2021 +           5,39 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETF f√ľr Anleger interessant, die von der Entwicklung in den Schwellenl√§ndern profitieren wollen. Der ETF ist breit aufgestellt, hat aber einen L√§nderschwerpunkt, aus dem sich durchaus Risiken ergeben k√∂nnten. Die Performance in den letzten Jahren ist solide und als durchschnittlich zu interpretieren. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, als denkbare Anlage f√ľr diejenigen geeignet, die ihr Depot breit aufstellen und von der weltweiten Entwicklung in den Schwellenl√§ndern partizipieren m√∂chten. Es erscheint sinnvoll, den ETF in Relation der Depotgr√∂√üe nicht √ľber zu gewichten.

