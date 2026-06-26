ETF der Woche 🔴 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

ETF Analyse zum iShares MSCI Global Semiconductors: Kursverdopplung im KI-Boom elektrisiert die Börse Aktuell

Die globalen Finanzmärkte stehen weiterhin ganz im Zeichen des technologischen Wandels, und kaum ein Sektor zieht an der Börse Aktuell so viel Aufmerksamkeit auf sich wie die Halbleiterindustrie. Prozessoren und Mikrochips sind das unentbehrliche Fundament für künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und die Digitalisierung der Weltwirtschaft. Für Anleger, die breit gestreut in diesen Megatrend investieren möchten, rückt eine fundierte ETF Analyse des iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A3CVRA / ISIN: IE000I8KRLL9 / Ticker: SEC0) in den Fokus. Das Produkt bietet Zugang zu großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern, die direkt in der Halbleiterindustrie tätig sind. Nach einer atemberaubenden Kursrallye, bei der sich der Wert des ETFs innerhalb kürzester Zeit verdoppeln konnte, stellt sich für Investoren nun die brennende Frage, wie viel Substanz und weiteres Aufwärtspotenzial in der aktuellen Marktstruktur stecken.

► iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD WKN A3CVRA | ISIN IE000I8KRLL9 | Ticker: SEC0.DE

Key Takeaways

Brutale Performance: Die ETF Analyse zeigt ein fulminantes Plus von 183,48 % auf Jahressicht.

Chartbild voll bullish: Der Kurs notiert im Wochenchart stabil über der trendweisenden 20-Wochen-Linie (SMA20).

ESG-Filter inklusive: Die Titel im Index werden an der Börse Aktuell nach strengen Nachhaltigkeitskriterien selektiert.

Der Blick auf das Zahlenwerk: Phänomenale Renditen im historischen Überblick

Wer eine strategische ETF Analyse betreibt, wirft unweigerlich einen Blick auf die nackten Performance-Daten der vergangenen Monate und Jahre. Die Entwicklung dieses Halbleiter-Fondsprodukts liest sich wie ein technologisches Märchen und verdeutlicht, warum die Nachfrage an der Börse Aktuell ungebrochen hoch ist:

Rendite-Kennzahlen des SEC0 im Überblick: • Laufendes Jahr (YTD): + 108,56 % • Letzte 3 Monate: + 76,95 % • Letztes 1 Jahr: + 183,48 % • Letzte 3 Jahre: + 301,02 % • Seit Auflage (max.): + 360,98 %

Diese Zahlen untermauern, dass der ETF nach einer moderaten Konsolidierungsphase im Jahr 2024 (+ 21,01 %) pünktlich mit dem Aufflammen des globalen „AI Trades“ im laufenden Turnus in den Turbo-Modus geschaltet hat. Zu beachten ist im Rahmen einer professionellen Risikobewertung jedoch stets, dass eine derart hohe Rendite historisch mit einer signifikanten Volatilität (Kursschwankungsbreite) einhergeht. Der maximale historische Verlust (Maximum Drawdown) im Betrachtungszeitraum sollte von langfristig orientierten Anlegern als Gradmesser für das temporäre Rückschlagrisiko einkalkuliert werden.

Top 10 Positionen

Technische ETF Analyse: Die SMA20 im Wochenchart als perfektes Sprungbrett

Das charttechnische Bild des Halbleiter-ETFs präsentiert sich in einer bestechenden Verfassung. Nach einer zähen Stabilisierungsphase und einer Bodenbildung im April 2025 strömten massive institutionelle Gelder in den Sektor zurück. Die darauffolgende Aufwärtsbewegung gewann ab Beginn des aktuellen Jahres massiv an Dynamik.

Besonders beeindruckend: Ein gesunder, zwischenzeitlicher Rücksetzer im März fand sein exaktes Ende an der gleitenden Durchschnittslinie der 20-Wochen-Linie (SMA20, aktuell bei 14,47 EUR). Diese Trendlinie fungierte als perfekter Rettungsanker und katapultierte den Kurs im Anschluss direkt in eine erneute Verdopplung. Das Wochenchart ist aus technischer Sicht uneingeschränkt bullish zu interpretieren. Solange der Anteilsschein an der Börse Aktuell über der SMA20 notiert, ist der übergeordnete Trend intakt, und jede temporäre Schwächeperiode kann statistisch als prozyklische Einstiegsgelegenheit interpretiert werden.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Index Chart Tages und Wochenchart Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jens Klatt

Unsere tiefgehende ETF Analyse des iShares MSCI Global Semiconductors zeigt, dass dieser Fonds die unangefochtene Speerspitze der laufenden Sektor-Rallye an der Börse Aktuell darstellt. Mit einer Dreijahresperformance von über 301 % haben die enthaltenen Chip-Giganten die kühnsten Erwartungen übertroffen. Da der Index zudem mittels eines integrierten ESG-Screenings zukunftsfähig aufgestellt ist, vereint er regulatorische Standards mit maximaler Wachstumskraft. Trotz der optisch heiß gelaufenen Charts bleibt das mathematisch-technische Setup sauber nach Norden ausgerichtet, solange die 20-Wochen-Linie im Falle von Marktbereinigungen per Wochenschlusskurs verteidigt wird. Aufgrund der hohen Volatilität empfiehlt sich für Privatanleger der Einstieg über gestaffelte Kauforders oder einen langfristigen Sparplan, um den Cost-Average-Effekt optimal zu nutzen.

Heatmap Performance

SO SEHEN SIEGER AUS!