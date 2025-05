Ethereum legt um 9,00 % zu und kehrt zu einer positiven Korrelation mit BTC zurück 🔎

Ethereum ist heute um mehr als 9 % gestiegen und testet die wichtige Widerstandsmarke bei 2.000 USD. Die verbesserte Stimmung auf dem breiteren Kryptow√§hrungsmarkt hat auch die Korrelation mit Bitcoin wiederhergestellt, wie wir in unserer Analyse der letzten Woche festgestellt haben. Der Anstieg von Ethereum ist eindeutig das Ergebnis mehrerer positiver Marktfaktoren. Angefangen bei makro√∂konomischen Faktoren wie der Hoffnung auf konkrete Ergebnisse der Handelsverhandlungen √ľber die Verbesserung der Stimmung an den Aktienm√§rkten bis hin zu kryptospezifischen Entwicklungen. Bitcoin hat bereits fast 30 % gegen√ľber seinem Tiefststand zugelegt, und da es sich der Marke von 100.000 USD n√§hert, steigt die Risikobereitschaft der Anleger. Heute verzeichnen die meisten Projekte Gewinne, wobei Ethereum die gr√∂√üte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ethereum Pectra Wenn man √ľber Ethereum spricht, sollte man auch das neueste Upgrade ‚Äď Pectra ‚Äď erw√§hnen, das zwar kein direkter Wachstumskatalysator ist, aber die Netzwerkfunktionalit√§t positiv beeinflusst. Das Ethereum-Pectra-Upgrade (EIP-7702) f√ľhrt wichtige Verbesserungen bei der Kontoabstraktion ein, sodass bestehende Wallets wie Smart Contracts funktionieren k√∂nnen, ohne dass neue Konten erstellt werden m√ľssen. Wallets wie Ambire und Trust Wallet haben diese Funktionen bereits implementiert, sodass Nutzer nun Folgendes tun k√∂nnen: Gasgeb√ľhren mit Stablecoins bezahlen

eine Wallet f√ľr mehrere Blockchains verwenden

Aufgaben wie das Einfordern von Airdrops oder das Ausf√ľhren von Swaps automatisieren Diese √Ąnderungen verbessern die Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Privatsph√§re und unterst√ľtzen auch programmierbare Funktionen, die in Zukunft von KI-Agenten genutzt werden k√∂nnten. Ethereum-Korrelation kehrt zur√ľck K√ľrzlich haben wir festgestellt, dass die Korrelation zwischen Ethereum und Bitcoin auf ein Rekordtief gefallen ist. W√§hrend Bitcoin deutlich zulegte, blieb Ethereum zur√ľck. Diese Divergenz war noch fr√ľher zu beobachten, als Ethereum stark zur√ľckging und Bitcoin in einer Seitw√§rtsbewegung verharrte. ¬† Die aktuelle Situation ist interessant, da wir einen deutlichen R√ľckgang der Korrelation zwischen Bitcoin und Ethereum beobachten konnten, der mit einem starken Anstieg des BTC-Preises einherging. Eine solche Konstellation gab es bisher nur wenige Male. In unserer Analyse gehen wir von einem R√ľckgang der Korrelation unter 50 % in den letzten zwei Monaten aus, verbunden mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises um mindestens 15 % in den letzten 30 Tagen. ¬† In den meisten fr√ľheren F√§llen schloss Ethereum die L√ľcke zu Bitcoin schnell und legte innerhalb eines Monats nach dem Auftreten der Divergenz deutlich zu. Eine wichtige Voraussetzung f√ľr die Fortsetzung dieser Aufw√§rtsbewegung war jedoch die Aufrechterhaltung einer relativ positiven Marktstimmung ‚Äď etwas, das am 12. Januar 2020 und am 29. Januar 2025 fehlte. In den √ľbrigen F√§llen war das Ausma√ü der Rallye jedoch deutlich h√∂her, und die aktuelle Erholung entspricht weitgehend den drei vorherigen F√§llen (2020, 2023 und 2024). SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.