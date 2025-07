Euphorie auf dem Kryptomarkt; Trump signalisiert Öffnung des Rentenmarktes für digitale Vermögenswerte 📃👀

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Paket wichtiger Gesetze zu Kryptowährungen verabschiedet, für das sich Präsident Donald Trump eingesetzt hatte. Der wichtigste davon – der GENIUS Act – erhielt parteiübergreifende Unterstützung (308 Ja-Stimmen, 122 Nein-Stimmen) und wird nun, nachdem er zuvor im Juni vom Senat gebilligt worden war, an Trump weitergeleitet. Der Gesetzentwurf führt einen Regulierungsrahmen für Stablecoins ein, der Emittenten zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verpflichtet. Das Repräsentantenhaus verabschiedete außerdem den CLARITY Act (der allgemeine Regulierungsgrundsätze für den Kryptomarkt festlegt) und den Anti-CBDC Surveillance State Act, der die Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in den USA verhindern soll. Die beiden letztgenannten Gesetzentwürfe müssen noch vom Senat gebilligt werden. Parallel dazu bereitet Trump eine Executive Order vor, die es ermöglichen würde, 9 Billionen US-Dollar an amerikanischen Altersvorsorgeguthaben (aus 401(k)-Konten) in alternative Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Gold und Private Equity zu investieren – was die Struktur des US-Rentensystems potenziell verändern würde. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: XTB Research Mit dem rasanten Fortschritt der Gesetzgebung boomt der Kryptomarkt. Ethereum ist seit Anfang Juli um 51 % gestiegen und Bitcoin bleibt über der 120.000-Dollar-Marke. Auch Altcoins legen zu, unterstützt durch das wachsende Interesse institutioneller Anleger und Berichte, dass Giganten wie Walmart und Amazon die Ausgabe eigener Stablecoins erwägen, um Transaktionskosten zu senken. Marktführer bezeichnen diese Entwicklungen als „Durchbruch“, der Hoffnung auf regulatorische Klarheit, mehr Vertrauen der Anleger und grünes Licht für eine breite Akzeptanz von Kryptowährungen gibt. Institutionelle Anleger investieren zunehmend Kapital in Ethereum. Die Einführung von Stablecoins könnte die Nachfrage nach der zweitgrößten Kryptowährung deutlich ankurbeln. Ein bemerkenswerter Akkumulationstrend ist über den ETF von BlackRock zu beobachten. Quelle: XTB Research Ethereum im Tageschart Ethereum verzeichnet starke Gewinne. Im Gegensatz zu Bitcoin liegt Ethereum jedoch immer noch über 33 % unter seinem zuvor im November 2021 erreichten Allzeithoch. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

