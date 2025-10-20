🪙 Goldpreis erholt sich nach Korrektur – Anleger setzen auf neue Impulse für 2025 📈

Nach dem deutlichen Rückgang am Freitag – der den Goldpreis um fast 2 % von seinem Rekordhoch bei 4.378 USD je Unze nach unten drückte – zeigt sich der Markt zum Wochenstart wieder gefestigt.

Am Montag pendelt der Spotpreis erneut um die Marke von 4.320 USD, gestützt durch Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank (Fed) und anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen.

Analysten sehen die jüngste Schwäche als technische Korrektur, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen nach mehreren Wochen dynamischer Kursgewinne.

Auch die jüngsten Aussagen von Donald Trump – er wolle im Handelskonflikt mit China einen „vernünftigeren Ansatz“ verfolgen – führten kurzfristig zu nachlassender Nachfrage, bevor neue geopolitische Risiken und der anhaltende US-Government Shutdown wieder für Unsicherheit sorgten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

🚀 Key Takeaways

Goldpreis stabilisiert sich: Nach einem Rücksetzer von 2 % erholt sich der Kurs auf rund 4.320 USD je Unze. Fed und China im Fokus: Erwartete Zinssenkungen und fortgesetzte Goldkäufe der PBoC stützen den Markt. Technische Erholung: Analysten sehen die Korrektur als gesunden Rücksetzer in einem intakten Aufwärtstrend.

📊 Goldpreis-Entwicklung: Technische Korrektur mit starker Unterstützung

Der jüngste Preisrückgang wird von Experten als temporäre Konsolidierung nach einer mehrwöchigen Rally interpretiert.

Die Relative-Stärke-Indikator (RSI) liegt im Tageschart (D1) weiterhin über 70 Punkten, was auf eine überkaufte Marktsituation, aber gleichzeitig auf anhaltende Stärke hinweist.

📈 Technisch bleibt der Trend bullisch, solange der Goldpreis über 4.250 USD notiert.

Ein erneuter Test des Rekordhochs bei 4.378 USD ist kurzfristig möglich – insbesondere, wenn die Fed ihre Lockerungspolitik fortsetzt und die geopolitischen Risiken weiter zunehmen.

🏦 Chinas Goldkäufe stützen die langfristige Gold Prognose

Die People’s Bank of China (PBoC) bleibt ein zentraler Treiber der globalen Goldnachfrage.

Im September tätigte sie ihre elfte monatliche Goldkaufserie in Folge, mit einem Zuwachs von 1,2 Tonnen.

Im gesamten dritten Quartal summierten sich die Käufe auf 5 Tonnen, womit die offiziellen Reserven auf 2.303 Tonnen anstiegen – das entspricht 7,7 % der gesamten Devisenreserven.

💡 Diese kontinuierlichen Käufe verdeutlichen die strategische Bedeutung von Gold für Chinas Geld- und Währungspolitik – insbesondere im Kontext globaler Unsicherheiten und schwächerer Anleiherenditen.

📈 ETFs und Investmentnachfrage bleiben starke Treiber

Neben den Notenbankkäufen bleibt auch die ETF-Nachfrage ein wichtiger Faktor für die Gold Prognose 2025.

In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres verzeichneten chinesische Gold-ETFs Rekordzuflüsse von insgesamt 79 Tonnen.

Im dritten Quartal kam es zwar zu leichten Abflüssen, dennoch bleibt der Nettoeffekt positiv, was die grundsätzliche Stärke des Marktes unterstreicht.

📊 Die Kombination aus institutionellem Interesse, Zinssenkungserwartungen und Makro-Risiken könnte Gold auch in den kommenden Monaten weiter stützen.

🧭 Fazit: Goldpreis mit gesunder Konsolidierung – Aufwärtstrend intakt 💎

Der jüngste Rücksetzer beim Goldpreis ist kein Trendbruch, sondern eine technische Pause innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends.

Mit der anhaltenden Nachfrage aus China, steigender ETF-Beteiligung und geldpolitischer Unterstützung durch die Fed bleibt die Gold Prognose 2025 klar positiv.

Gold Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

