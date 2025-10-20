BÖRSE HEUTE: Handelsoptimismus zwischen USA und China treibt Kurse (20.10.2025)

- Wall Street im Plus
- Trump optimistisch
- Makro-Impulse
US Börse im Aufwind – Optimismus über Handelsgespräche mit China beflügelt Wall Street 📈
Die US Börse startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche.
Der Nasdaq 100 steigt um 1,43 %, der S&P 500 gewinnt 1,14 % und der Russell 2000 legt sogar um 1,87 % zu.
Der Grund für die starke Erholung: positive Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie Hoffnungen auf ein Ende des US-Regierungsstillstands.
🚀 Key Takeaways
-
Wall Street im Plus: US-Indizes steigen deutlich – Nasdaq 100 +1,43 %, S&P 500 +1,14 %, Russell 2000 +1,87 %.
-
Trump optimistisch: Präsident kündigt „großartiges Abkommen“ mit China an und spricht von Fortschritten bei den Verhandlungen.
-
Makro-Impulse: Hoffnung auf ein baldiges Ende des Government Shutdowns und steigende Rohstoffpreise stabilisieren die Stimmung.
🗞️ Trump mit klarer Botschaft: „China wird ein Abkommen mit uns schließen“ 🇨🇳
US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf einer Pressekonferenz zuversichtlich, dass es bald zu einer Einigung mit China kommen werde.
Er betonte, dass Peking „in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde“, sollte es sich weigern, US-Produkte – insbesondere Sojabohnen – zu kaufen.
💬 Trump erklärte zudem, dass er nach seinen Gesprächen in Südkorea ein „großartiges Abkommen“ mit China erwarte.
Um die Verhandlungen zu beschleunigen, drohte er mit möglichen Exportbeschränkungen für Flugzeuge und seltene Erden als Druckmittel.
Zugleich kündigte er an, Anfang nächsten Jahres nach China zu reisen, um seine guten Beziehungen zu Präsident Xi Jinping zu vertiefen.
🏛️ US Politik: Hoffnung auf Ende des Shutdowns wächst
Ein weiteres positives Signal kam aus Washington:
Laut Berater Hassett könnte der anhaltende Government Shutdown „noch in dieser Woche“ beendet werden.
Diese Aussicht stärkt das Vertrauen der Anleger in eine baldige politische Stabilisierung.
💹 Forex und Rohstoffe: Gemischte Marktstimmung
Am Devisenmarkt dominieren heute die Antipoden-Währungen (AUD, NZD), während Euro und Britisches Pfund schwächeln.
Parallel dazu zeigen sich US-Natgas-Futures mit einem deutlichen Sprung:
📈 +12 % auf 3,34 USD/mmBtu – der höchste Stand seit fast zwei Wochen.
Ursache sind kältere Wetterprognosen, die den Heizbedarf und damit die Nachfrage ankurbeln.
Auch der Goldpreis erholt sich nach einem Rückgang von 2 % am Freitag wieder und notiert aktuell bei rund 4.320 USD pro Unze.
Getrieben wird das Edelmetall weiterhin durch die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed und die anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen.
💶 Europa folgt mit positiver Tendenz
Auch die Börse in Europa zeigt sich zum Wochenstart freundlich.
Der Stoxx Europe 600 steigt um 0,66 %, getragen von Industrie- und Technologiewerten.
Allerdings sorgte eine 8%ige Talfahrt der BNP Paribas Aktie für einen Dämpfer:
Ein US-Gericht sprach der Bank eine Mitschuld an Verstößen gegen Sanktionen zu – ein Urteil, das das Vertrauen der Anleger kurzfristig belastet.
🧭 Fazit: US Börse startet mit starkem Momentum – Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt 💎
Die Börse USA zeigt zum Wochenbeginn klare Stärke.
Positive Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, robuste Konjunkturerwartungen und die Aussicht auf eine baldige Einigung in Washington haben die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gestärkt.
📊 Kurzfazit:
-
🇺🇸 Wall Street mit breitem Kursanstieg
-
💬 Trump-Optimismus stützt Risikobereitschaft
-
🪙 Gold und Natgas zeigen Stabilität trotz Volatilität
Die US Börse bleibt damit auf Erholungskurs – getragen von der Hoffnung, dass politische Spannungen und Handelsrisiken bald einer neuen Wachstumsphase weichen.
