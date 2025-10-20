Krypto News: Bitcoin Kurs erholt sich nach Panikverkauf – Markt vor technischem Reset? 🚀

- Marktbereinigung abgeschlossen
💰 Krypto News: Bitcoin Kurs steigt wieder über 110.000 USD – Markt erlebt technischen Reset 📈
Nach massiven Verlusten in den letzten Wochen zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenbeginn deutlich erholt.
Der Bitcoin Kurs legte stark zu und stieg auf fast 111.000 USD, nachdem die Stimmung an den globalen Aktienmärkten und bei Risikoanlagen wieder drehte.
Seit dem 10. August war die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen um über 600 Milliarden USD gefallen – ein massiver Rückgang, der auf die Angst vor einem neuen Handelskrieg zwischen den USA und China zurückzuführen war.
Analysten sehen die jüngste Korrektur als möglichen „Reset“ des Marktes, der übermäßige Hebelpositionen bereinigt und eine gesündere Basis für die Zukunft schafft.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
🚀 Key Takeaways
-
Marktbereinigung abgeschlossen? Über 600 Milliarden USD wurden am Kryptomarkt vernichtet – nun stabilisiert sich der Bitcoin Kurs über 110.000 USD.
-
Derivate zeigen Vorsicht: Das Put-Call-Verhältnis bei Deribit stieg auf 1,33 – Anleger sichern sich weiterhin gegen Rückschläge ab.
-
ETF-Zuflüsse bleiben positiv: Trotz kurzfristiger Abflüsse halten Institutionelle über 800.000 BTC in Bitcoin-ETFs.
📊 Bitcoin Kurs: Starke Erholung nach Marktpanik
Nach dem massiven Ausverkauf zeigt der Bitcoin Kurs wieder Stärke.
Am Montag stieg BTC um fast 7 % gegenüber den lokalen Tiefstständen, nachdem er kurzzeitig unter die 200-Tage-EMA gefallen war – ein technisches Signal, das Anleger verunsicherte.
Bereits im Frühjahr und Sommer 2025 hatte Bitcoin diese Linie getestet und jeweils zurückerobert.
Das aktuelle Muster deutet darauf hin, dass der langfristige Aufwärtstrend trotz extremer Volatilität intakt bleibt.
📉 Dennoch bleibt das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Rally an der Wall Street und in den US-China-Handelsbeziehungen ein entscheidender Faktor.
Solange dort Unsicherheit herrscht, dürfte Bitcoin als Risikoanlage anfällig bleiben.
💹 Derivatemarkt & Leverage-Reset: Markt strukturell gesünder
Nach der jüngsten Panik im Kryptomarkt kam es zu massiven Zwangsliquidationen gehebelter Positionen.
Diese Bereinigung gilt als positiver Faktor, da sie den Markt von übermäßigem Leverage befreit hat.
📈 Das Put-Call-Verhältnis auf der Optionsbörse Deribit stieg auf 1,33, was eine anhaltende Nachfrage nach Absicherungen signalisiert – aber auch, dass viele Investoren nach wie vor vorsichtig sind.
Der Bitcoin Kurs hat sich seitdem stabilisiert und wieder über die 200-Tage-EMA bewegt, was als technisches Kaufsignal gilt.
🏦 ETF-Zuflüsse & institutionelles Interesse bleiben stabil
Trotz kurzfristiger Schwäche im September bleiben die ETF-Zuflüsse in Bitcoin und Ethereum positiv.
Institutionelle Anleger halten weiterhin an ihren Positionen fest – ein gutes Zeichen für die Fundamentaldaten des Marktes.
💼 Besonders auffällig: Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock hält mittlerweile über 800.000 BTC, was etwa 4 % der maximalen Bitcoin-Menge entspricht (Stand: 16. Oktober 2025).
Diese Entwicklung zeigt, dass professionelle Investoren langfristig bullish bleiben.
💵 Makrotrends: Liquidität & Geldmengenwachstum als Kurstreiber
Die globale Geldmenge M2 wächst weiter – ein Signal für steigende Liquidität an den Märkten.
Mehr Liquidität bedeutet potenziell höhere Nachfrage nach alternativen Anlagen wie Bitcoin, allerdings hängt der Effekt stark davon ab, wohin das neue Geld tatsächlich fließt.
Wenn die zusätzlichen Mittel in Staatsanleihen oder Defizite gebunden bleiben, profitieren Risikoassets wie Bitcoin nur begrenzt.
Trotzdem zeigt der Swissblock Bitcoin Liquidity Index eine Zunahme der On-Chain-Aktivität und Handelsvolumina, was auf ein günstigeres Marktumfeld hindeutet.
🧭 Fazit: Bitcoin Kurs zeigt Stärke – Krypto-Markt vor Neubeginn 💎
Nach einem der heftigsten Rückschläge des Jahres zeigt sich der Kryptomarkt widerstandsfähig.
Der Bitcoin Kurs hat sich über der 200-Tage-EMA stabilisiert, institutionelles Interesse bleibt hoch und die Liquiditätslage spricht für weiteres Potenzial.
Bitcoin Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
