Euphorie bei Toyota-Aktien. Japanischer Riese fordert Tesla heraus? 🔌

Die Aktien des Automobilherstellers Toyota (TM.US) legten im asiatischen Handel um fast 8% zu und die ADRs des Unternehmens stiegen vor der Er√∂ffnung der Wall Street um fast 5%. Das Unternehmen hat einen technologischen Durchbruch angek√ľndigt und will ab 2026 Elektrofahrzeuge mit neuartigen Batterien der n√§chsten Generation auf den Markt bringen. Au√üerdem wird es die gesamte Produktionskette neu gestalten, um letztlich Kosten zu sparen und die Montage zu beschleunigen. Der weltgr√∂√üte Automobilhersteller will beim Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen weltweit f√ľhrend werden. Das Unternehmen wird "gr√ľner" als unter dem vorherigen CEO Toyoda.

Toyota hat eine Reihe von Lösungen zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt:

Das Unternehmen entwickelt die Batterien intern in seiner neuen BEV-Fabrik, die im Mai er√∂ffnet wurde. Einheiten f√ľr vollelektrische Autos erfordern komplexe Materialien (1 BEV-Batterie = 90 Hybrid-Elektro-Batterien). Es wird erwartet, dass die neue L√∂sung von Toyota teilweise dazu beitragen wird, dieses Problem zu umgehen;

Die BEV Factory will bis 2030 durchschnittlich 1,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Toyota strebt einen Absatz von 1,5 Millionen reinen Elektroautos pro Jahr bis 2026 und von 3,5 Millionen reinen Elektroautos pro Jahr bis 2030 an. Festkörperbatterien werden voraussichtlich 2027 bis 2028 auf den Markt kommen (und die Reichweite von Autos um 20 bis 50% erhöhen, bis zu 1.000 km bzw. 570 km bei Tesla mit erweiterter Reichweite);

Das Unternehmen will revolution√§re Batterien in gro√üem Ma√üstab herstellen und hat berichtet, dass es eine wichtige "technische H√ľrde" (Batterielebensdauer bei Festk√∂rperbatterien) √ľberwunden hat. Es will sie auch in konventionellen Hybridmodellen (HEVs) einf√ľhren und die Umsetzung in vollelektrischen Fahrzeugen (BEVs) beschleunigen;

Das Unternehmen beabsichtigt, Förderbänder in den Fabriken abzuschaffen und Druckguss anstelle von Schweißen zu verwenden (ähnlich wie Tesla). Drei Investmentfonds haben Toyota aufgefordert, seine Angaben zum Klimawandel zu verbessern, aber das Unternehmen hat mit Verweis auf negative externe Effekte dagegen gestimmt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die ESG-Kontroverse die Fonds von Investitionen abhalten wird.

Sowohl der Markt als auch die Aktion√§re auf der Toyota-Hauptversammlung haben den neuen CEO Koji Sato, der seit April im Amt ist und eine technologische Revolution eingel√§utet hat, positiv aufgenommen. Der Markt hat in letzter Zeit sehr positiv auf die allgemeine Expansion der gesamten EV-Branche reagiert. Auf dem westlichen B√∂rsenparkett verbuchen Tesla (TSLA.US) oder Lithiumhersteller f√ľr Autobatterien wie Albemarle (ALB.US) ebenfalls Kursgewinne.

ADR Toyota Motors (TM.US). Die Aktie des in den USA b√∂rsennotierten Unternehmens brach √ľber den SMA200 (rote Linie) und das 23,6 und 38,2 Fibonacci-Retracement. Vorer√∂ffnende Notierungen deuten auf 165 USD pro Aktie hin, und wenn 170 USD √ľberschritten werden, k√∂nnte der Weg zu 188 USD pro Aktie offen sein. Quelle: xStation5

Die Euphorie am japanischen Nikkei-Index (JAP225, goldene Kerzen im obigen Chart), der die Höchststände von 1989 durchbrochen hat, hält an - doch die ADRs von Toyota konnten mit dieser Rallye nicht mithalten. Die an der Tokioter Börse notierten Toyota-Aktien werden trotz der beeindruckenden Rallye immer noch unter den historischen Höchstständen vom Januar 2022 gehandelt. Quelle: xStation5

Die Fundamentaldaten und Bewertungsindikatoren von Toyota Motor. Quelle: XTB Forschung

 

