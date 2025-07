Tesla & AMD Aktien überraschen mit Chip-Offensive – Aktien News

🚀 Halbleiter treiben Tesla- & AMD-Aktien: Neue Chips, Rekordverträge und spannende Prognosen 🔑 Key Takeaways AMD erhöht Chippreise deutlich: Starke Nachfrage nach KI-Hardware lässt Analysten auf bessere Quartalsergebnisse hoffen.

Tesla unterzeichnet Milliardenvertrag mit Samsung: Fokus auf KI-Chips für Robotik und autonomes Fahren.

Beide Aktien steigen um 4 %: Anleger sehen strategische Chancen und mittelfristiges Wachstumspotenzial. 💸 AMD hebt Preise für KI-Chips: Neue Stärke gegen Nvidia AMD plant, den Preis für seinen KI-Beschleuniger Instinct MI350 von 15.000 auf 25.000 USD zu erhöhen – ein Plus von fast 70 %. Trotz der Verteuerung bleibt der Chip günstiger als Nvidias Blackwell B200. Analysten werten dies als Zeichen starker Nachfrage und positiver Aussichten für das nächste Quartal.

Der MI350 gilt als zunehmend konkurrenzfähig im Vergleich zur Nvidia-Elite. Die gestärkte Position im KI-Markt könnte AMDs Umsatz im GPU-Bereich kräftig ankurbeln – auch wenn der Export des Modells MI308X nach China derzeit untersagt ist. ► AMD | WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD 🏭 Chipproduktion in den USA: AMD setzt auf Resilienz Erstmals sollen Chips von AMD in den USA produziert werden – durch TSMC in Arizona. Die Kosten liegen zwar 5–20 % über denen taiwanesischer Fertigung, doch CEO Lisa Su betont die strategische Notwendigkeit geografischer Diversifizierung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Maßnahme unterstreicht AMDs langfristige Vision: eine widerstandsfähige Lieferkette trotz geopolitischer Risiken. Für Investoren bedeutet das stabile Rahmenbedingungen – ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Bewertung von Aktien News Prognosen. AMD Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🤖 Tesla & Samsung: Milliarden-Deal für AI-Chips Tesla überraschte mit der Bekanntgabe eines 16,5-Mrd.-USD-Vertrags mit Samsung. Dieser umfasst die Lieferung von Halbleitern zur Herstellung der neuen AI6-Chips – ein Schlüsselelement für Teslas Projekte in Robotik, autonomen Fahrzeugen und KI-Rechenzentren. Elon Musk will den Fertigungsprozess in Texas persönlich überwachen. Die Chips sollen unter anderem im humanoiden Roboter Optimus zum Einsatz kommen. Investoren sehen darin einen strategischen Technologieschub – sowohl für Tesla als auch für Samsung. Die Tesla-Aktie stieg daraufhin um 4 %. ► Tesla | WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Tesla Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 Fazit: Halbleiter setzen neue Impulse für Wachstumsaktien Sowohl AMD als auch Tesla liefern starke Signale für Investoren, die derzeit über das Thema Aktien kaufen nachdenken. Mit Preisstrategien, Produktionsverlagerungen und Mega-Deals bietet die Branche reichlich Stoff für positive Aktien News Prognosen. Der Fokus auf KI, Resilienz und Innovation macht beide Titel langfristig interessant – auch über den heutigen Kurssprung hinaus. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.