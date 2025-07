Das war der Handelstag: Dollar dominiert Devisenmarkt | Öl legt um 2,25 % zu (28.07.25)

📊 Börse aktuell: Handelsabkommen, starke Tech-Aktien & schwächelndes Europa 🔑 Key Takeaways USA & EU einigen sich auf neue Zölle – Automobil- und Pharmasektor im Blickpunkt.

Tesla & AMD mit Kurssprüngen – Halbleiter-Deals und KI-Chips sorgen für Rückenwind.

Rohstoffe & Krypto schwächeln – trotz starker Ölpreise belastet der Dollar Edelmetalle und digitale Assets.

US Handelsabkommen bewegt Märkte Die heutige Börsenlage wurde stark von der Einigung zwischen den USA und der EU über neue Zölle geprägt. Es wurden pauschale 15 %-Zölle auf zuvor stark betroffene Branchen wie Automobil und Pharma vereinbart – ein Schritt, der als diplomatischer Erfolg gewertet wird, trotz weiterhin widersprüchlicher Aussagen aus Brüssel und Washington. 💼 Börse heute: US-Indizes halten sich stabil

S&P 500 : rund 6.380 Punkte

Dow Jones : bei 44.800 Punkten

Nasdaq : +0,3 % (stärkster Performer heute)

Die Börse aktuell zeigt: Die Wall Street bleibt robust, getragen von stabilen Konjunkturaussichten und Tech-Stärke. Der US-Dollar ist heute die stärkste G10-Währung, befeuert durch Trumps Handelsabkommen. 🚗 Tesla + AMD im Fokus: Tech treibt US-Börse an

Tesla : +4 % nach 16,5-Mrd.-USD-Halbleitervertrag mit Samsung

AMD : +4 % nach Ankündigung der Preissteigerung des KI-Chips MI350 um 70 %

Diese News sorgen für Kauflaune unter Investoren, die aktuell nach Einstiegsmöglichkeiten in innovative Tech-Aktien suchen – ein klares Signal für die Börse heute Prognose. 📉 Europa unter Druck – Öl steigt, Gold fällt

DAX : -1 %

CAC 40 / FTSE 100 : je -0,4 %

WIG (Polen) : -1,6 %

IT40 (Italien) : unverändert

₿ Krypto-Korrektur: ETF-Entscheidungen verschoben Die Kryptomärkte erleben die erste größere Korrektur seit Wochen :

Bitcoin : -1,40 %

Ethereum : -2,10 %

Altcoin-Markt : -1,90 %

