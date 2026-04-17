Der USD-Index (USDIDX) gibt um 0,5 % nach und setzt seinen Abwärtstrend nach der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus fort

Der Euro Dollar (EURUSD) rückt erneut in den Fokus der Anleger, nachdem der US-Dollar infolge geopolitischer Entwicklungen deutlich nachgegeben hat. Der Kurs Euro konnte dabei spürbar zulegen und erreichte ein neues 2-Monats-Hoch gegenüber dem Greenback.

Der USD-Index (USDIDX) fiel um 0,5 % und setzte seinen Abwärtstrend fort, nachdem die Öffnung der Straße von Hormus angekündigt wurde. Diese Entwicklung signalisiert eine mögliche Entspannung im Nahen Osten und reduziert die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicheren Hafen.

► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ►US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: DXY

EURUSD auf 2-Monats-Hoch – Kurs Euro gewinnt an Stärke

Der EURUSD-Kurs stieg deutlich über die Marke von 1,18 und kehrte damit auf Niveaus zurück, die vor den geopolitischen Spannungen beobachtet wurden. Der Euro Dollar profitierte insbesondere von der schnellen Marktanpassung an eine Normalisierung der Lage.

Nach einem kurzfristigen Rückgang auf etwa 1,1400 konnte sich der Kurs Euro rasch erholen. Anleger setzen verstärkt auf eine Stabilisierung der europäischen Wirtschaft sowie auf mögliche geldpolitische Impulse der EZB.

Parallel dazu zeigt der Optionsmarkt eine klare Trendwende: Investoren sichern sich weniger gegen fallende Kurse im EURUSD, was als bullishes Signal für den Euro interpretiert wird.

Warum fällt der Dollar? Einfluss von Öl und Geopolitik

Der Rückgang der Ölpreise belastete zusätzlich den US-Dollar. Der Greenback gab seine zuvor aufgebauten geopolitischen Risikoprämien wieder ab. Dies verstärkte den Aufwärtstrend im Euro Dollar und unterstützte den steigenden EURUSD-Kurs.

Technisch betrachtet bestätigt sich der Abwärtstrend des Dollars durch wichtige Indikatoren: Der kurzfristige EMA10 fiel unter den EMA30 und EMA100, während der RSI weiteres Abwärtspotenzial signalisiert.

Zentralbanken im Fokus: Entscheidender Faktor für EURUSD

Mit der Deeskalation im Nahen Osten verschiebt sich der Fokus wieder auf die Geldpolitik. Für den Euro Dollar ist insbesondere die unterschiedliche Ausrichtung von EZB und Fed entscheidend.

Während die US-Notenbank Zinssenkungen in Aussicht stellt, bleibt die EZB vergleichsweise restriktiv. Der Markt preist aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein, was den Kurs Euro weiter stützen könnte.

Auch die Entwicklung der Anleiherenditen spricht für einen stärkeren Euro: Der EURUSD hat den Renditeabstand zwischen US- und deutschen Staatsanleihen nahezu aufgeholt – ein weiteres Signal für anhaltenden Aufwärtsdruck.

Fazit: Euro Dollar mit Aufwärtspotenzial

Der Euro Dollar (EURUSD) zeigt aktuell klare Stärke, während der US-Dollar durch geopolitische Entspannung und geldpolitische Erwartungen belastet wird. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Kurs Euro weiter steigen.

Für Anleger bleibt der EURUSD eines der spannendsten Währungspaare, insbesondere im Kontext globaler Entwicklungen und Zentralbankpolitik.

Der EURUSD-Kurs hat den Spread zwischen den deutschen und US-amerikanischen 2-Jahres-Renditen praktisch eingeholt, der trotz des geopolitischen Chaos stetig gestiegen ist. Während das mögliche Kriegsende und die Öffnung der Straße von Hormus das Risiko von Zinserhöhungen auf beiden Seiten des Atlantiks verringern, dürfte die EZB relativ gesehen eine strengere Haltung beibehalten als die Fed, für die das Vorkriegsszenario weitere Zinssenkungen vorsah – und damit einen Abwärtsdruck auf den Dollar. Quelle: XTB Research

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❓ FAQ zum Euro Dollar (EURUSD) und Kurs Euro

Was beeinflusst aktuell den Euro Dollar (EURUSD)?

Der Euro Dollar wird derzeit vor allem durch geopolitische Entwicklungen, Ölpreise sowie die Geldpolitik von EZB und Fed beeinflusst. Eine Entspannung im Nahen Osten schwächt den US-Dollar und stärkt den EURUSD.

Warum steigt der Kurs Euro gegenüber dem US-Dollar?

Der Kurs Euro steigt, weil der US-Dollar an Stärke verliert und gleichzeitig die Europäische Zentralbank eine restriktivere Geldpolitik signalisiert als die US-Notenbank. Das erhöht die Attraktivität des Euro.

Wie hoch kann der EURUSD noch steigen?

Die weitere Entwicklung des EURUSD hängt von Zinspolitik, Inflation und globalen Risiken ab. Bleibt die EZB strenger als die Fed, könnte der Euro Dollar weiter zulegen.

Welche Rolle spielen Zentralbanken für den Euro Dollar?

Zentralbanken sind entscheidend für den Euro Dollar. Zinserhöhungen stärken in der Regel eine Währung, während Zinssenkungen sie schwächen. Aktuell stützt die EZB den Kurs Euro stärker als die Fed den US-Dollar.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um EURUSD zu handeln?

Der EURUSD ist besonders interessant in Phasen hoher Volatilität. Aktuell sorgen geopolitische Entspannung und geldpolitische Unterschiede für klare Trends, was Chancen für Trader bietet – aber auch Risiken.