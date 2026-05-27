Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Rekorde an Wall Street

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street feiert Rekordjagd

Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte in absoluter Rekordlaune. Direkt nach dem Handelsauftakt verbuchte der breite S&P 500 ein neues Allzeithoch bei 7.570 Punkten, während der technologieorientierte Nasdaq 100 bis auf fast 30.400 Zähler kletterte. Zwar bröckelten die Gewinne im Verlauf der ersten Handelsminuten leicht ab, doch die Bullen behalten das Heft in der Hand. Die Kombination aus der anhaltenden Euphorie um Künstliche Intelligenz und einem massiven Einbruch der Ölpreise liefert den Märkten kräftigen Rückenwind.

Key Takeaways

Ölpreis-Crash stützt die Märkte: Berichte über eine US-Iran-Einigung zur Straße von Hormus lassen Brent-Öl um 3,4 % einbrechen und dämpfen die Inflationssorgen.

Historische Meilensteine bei Chips: Micron Technology überspringt erstmals die Bewertung von 1 Billion US-Dollar und festigt den Halbleiter-Boom.

Raumfahrt im Hype-Modus: Gerüchte um ein SpaceX-IPO treiben den gesamten Sektor an und rücken Werte wie die Redwire Aktie ins Rampenlicht.

Entspannung am Energiemarkt treibt Aktienkurse an

Der wesentliche Katalysator für die heutige Stärke an der Wall Street ist eine fundamentale Entlastung an der Rohstofffront. Angesichts handfester Friedenshoffnungen im Nahen Osten verzeichnen die Ölpreise tiefe Abschläge. Ein Barrel der Sorte Brent verliert 3,4 % auf rund 93 USD, während die US-Sorte WTI um über 4 % unter die 90-Dollar-Marke rutscht. Hintergrund ist eine mutmaßliche Arbeitsvereinbarung zwischen Washington und Teheran zur Normalisierung des Schiffsverkehrs in der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Dies drückt die US-Anleiherenditen (10-jährige Treasuries fallen auf 4,47 %) und nimmt massiven Inflationsdruck von den Märkten.

Technische Analyse: Nasdaq 100 trotz sportlicher Bewertung im Vorwärtsgang

Aus charttechnischer Sicht bricht der Nasdaq 100 derzeit sämtliche Rekorde und ignoriert Anzeichen einer kurzfristigen Überkauftheit komplett. Seit dem lokalen Tief Ende März hat der Index bereits über 30 % an Wert gewonnen. Bemerkenswert für die aktuellen Aktien News: Trotz historisch hoher nominaler Stände liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) bei moderaten 26 bis 27, was deutlich unter den Niveaus von der Jahreswende liegt. Trader sollten jedoch wachsam bleiben – schließt der Index mit einem langen oberen Docht, droht eine kurzfristige Konsolidierung für den Rest der Woche.

Giganten-Club wächst: Micron knackt die Billionen-Marke

Im Technologiesektor verschieben sich die Gewichte im Rekordtempo. Während Nvidia seine Bewertung bei astronomischen 5,20 Billionen USD zementiert, schrieben heute zwei Speicher-Giganten Geschichte: Micron Technology verzeichnet nach dem gestrigen 19%-Kurssprung ein weiteres Plus von 6 % und überspringt damit – gemeinsam mit Südkoreas SK Hynix – erstmals die magische Marke von 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Aggressive Investitionsankündigungen aus China stützen den Sektor: Die TikTok-Mutter ByteDance plant, in diesem Jahr gigantische 70 Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu stecken.

SpaceX-Fantasie beflügelt Raumfahrt-Werte und die Redwire Aktie

Neben den Halbleitern hat sich der Weltraum- und Satellitensektor zum zweiten extrem heißen Trend an der Wall Street entwickelt. Ausgelöst durch Berichte über die konkreten IPO-Pläne von Elon Musks SpaceX greifen Anleger im Sektor flächendeckend zu. Ein potenzieller SpaceX-Börsengang gilt bereits jetzt als das größte IPO der Finanzgeschichte. Diese Welle spült massives spekulatives Kapital in kleinere börsennotierte Titel des Sektors. Vor allem die wachstumsstarke Redwire Aktie (RDW.US) profitiert von diesem strukturellen Wandel, da Investoren gezielt nach profitablen Zulieferern der neuen orbitalen Wirtschaft suchen.

Einzelwerte: Tesla stark, Zscaler und Verra Mobility im Crash-Modus

Abseits der großen Indizes bietet die Berichtssaison dramatische Kontraste. Tesla legt um 2 % zu, gestützt durch starke europäische Zulassungsdaten und wilde Fusionsspekulationen mit SpaceX. Einzelhandels-Dauerbrenner Bath & Body Works springt nach starken Quartalszahlen um 10 % nach oben. Auf der Verliererseite kollabiert der Cybersecurity-Anbieter Zscaler um 25 % nach einem konservativen Ausblick. Noch härter trifft es Verra Mobility: Die Aktie stürzt um 68 % ab, nachdem ein Schlüsselvertrag mit dem Autovermieter Avis verloren ging und Analysten die Einstufungen drastisch senkten.

Expertenfazit von Jeremy Krings 📊

Die Wall Street untermauert mit ihren neuen Allzeithochs den anhaltenden Bullenmarkt. Der dramatische Rückgang der Ölpreise nimmt den Zinsdruck von den Technologiewerten im Nasdaq 100, während die Micron-Rallye zeigt, wie fundamental untermauert der Halbleiter-Boom bleibt. Zusammen mit der SpaceX-Fantasie, die Titeln wie der Redwire Aktie neues Leben einhaucht, bleibt das Marktumfeld trotz sportlicher Bewertungen konstruktiv.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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