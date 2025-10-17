Euro Inflation stabil – Auswirkungen auf den EURUSD Kurs und EZB-Zinspolitik 💶📊

Das Wichtigste in Kürze Gesamtinflation stabil

Kerninflation leicht höher

EZB bleibt abwartend

Eurozone Inflation im September stabil – EURUSD Kurs reagiert verhalten 💶 Die finalen Inflationsdaten der Eurozone für September zeigen ein gemischtes Bild:

Während die Gesamtinflation (HICP) leicht nachlässt, zieht die Kerninflation leicht an.

An den Devisenmärkten reagierte der EURUSD Kurs nur moderat, da die Daten insgesamt im Rahmen der Erwartungen lagen und keine unmittelbare Änderung der EZB-Geldpolitik erwarten lassen. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 🚀 Key Takeaways Gesamtinflation stabil: HICP lag bei +0,1 % m/m und +2,2 % y/y, im Einklang mit den Prognosen. Kerninflation leicht höher: +0,2 % m/m (erwartet: +0,1 %) – zeigt anhaltende Preisdrucktendenzen. EZB bleibt abwartend: Geldpolitik dürfte bis Jahresende unverändert bleiben. 📊 Inflationsdaten im Detail – Euro Inflation zeigt gemischtes Bild Die harmonisierte Verbraucherpreisinflation (HICP) stieg im September um 0,1 % gegenüber dem Vormonat – exakt wie erwartet.

Im Jahresvergleich lag die Teuerungsrate bei 2,2 %, was einen leichten Rückgang gegenüber August (2,3 %) bedeutet. Die Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, zeigte hingegen leicht steigende Dynamik: Monatlich: +0,2 % (Prognose: +0,1 %)

Jährlich: stabil bei 2,3 % Diese Entwicklung signalisiert, dass Preisdruck in Dienstleistungs- und Industriebereichen bestehen bleibt, auch wenn sich die Gesamtinflation dem EZB-Ziel von 2 % annähert. 💶 Auswirkungen auf den EURUSD Kurs Der EURUSD Kurs reagierte zunächst kaum auf die Veröffentlichung, da die Daten weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Analysten verweisen jedoch darauf, dass die stärkere Kerninflation die EZB davon abhalten könnte, kurzfristig Zinssenkungen zu erwägen. Dies könnte den Euro gegenüber dem US-Dollar unterstützen, vor allem wenn die US-Fed ihren geldpolitischen Lockerungskurs** fortsetzt.

Kurzfristig bewegt sich der EURUSD Kurs weiterhin in einer engen Spanne zwischen 1,0850 und 1,0950, während Händler auf neue Signale der EZB und US-Daten warten. 🏦 EZB bleibt vorerst auf Kurs – keine Zinssenkung in Sicht Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte angesichts der aktuellen Daten ihre geldpolitische Haltung unverändert beibehalten.

Zwar schwächt sich die Gesamtinflation ab, doch die anhaltend stabile Kernteuerung signalisiert, dass die EZB vorsichtig bleibt, um Preisrisiken nicht zu unterschätzen. Erst wenn sich der Disinflationstrend klar bestätigt, könnte die Zinswende 2026 konkreter werden.

Bis dahin dürfte die EZB an ihrer restriktiven Linie festhalten, um Inflationserwartungen zu verankern. 🧭 Fazit: Euro Inflation stabilisiert sich – EURUSD Kurs bleibt in enger Spanne ⚖️ Die September-Inflationsdaten bestätigen eine stabile, aber zweigeteilte Lage:

📉 Gesamtinflation nähert sich dem Zielwert,

📈 Kerninflation bleibt leicht erhöht,

💶 EURUSD reagiert nur verhalten. Für Devisenhändler bedeutet das:

EURUSD Chart (M5) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

