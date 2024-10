Euro schwächelt vor der EZB 📌.

Today at 01:15 PM BST, the ECB will announce the interest rate levels ūüďÉ

Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze um 25 Basispunkte senken wird.

Die wirtschaftliche Lage hat sich seit der letzten Sitzung verschlechtert.

Die Inflations- und Wirtschaftsdaten deuten auf weitere Zinssenkungen hin, aber Lagarde wird best√§tigen, dass weitere Schritte von den k√ľnftigen Daten abh√§ngen werden.

Der Euro bleibt im Vorfeld der Entscheidung unter Druck.

Die wirtschaftlichen Aussichten

Die wirtschaftliche Lage in der Eurozone gibt keinen Anlass zu Optimismus, insbesondere wenn man die gr√∂√üten Volkswirtschaften, n√§mlich Deutschland und Frankreich, betrachtet. Die PMI-Indizes haben sich in letzter Zeit deutlich abgeschw√§cht. Der PMI-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe in der gesamten Eurozone liegt seit Juli 2022 unter 50 Punkten. Der PMI-Index f√ľr das Dienstleistungsgewerbe liegt immer noch im positiven Bereich, d. h. √ľber 50 Punkten, was auf eine Expansion hindeutet. Dennoch f√§llt der Gesamtindex zum ersten Mal seit Februar dieses Jahres unter 50 Punkte. Diese Situation deutet darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum in der gesamten Eurozone bis Ende dieses Jahres bestenfalls stagnieren wird.

 

Nach dem anf√§nglichen Aufschwung der PMI-Indizes zu Beginn dieses Jahres beobachten wir nun eine R√ľckkehr zum Abw√§rtstrend. Die Zinssenkungen k√∂nnten f√ľr die Wirtschaft zu sp√§t gekommen sein. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

 

In Anbetracht der Erwartungen f√ľr die europ√§ische Wirtschaft wird das Wachstum eher flach bleiben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflation unter dem Zielwert

Die Inflation des Verbraucherpreisindex (VPI) ist im September im Jahresvergleich auf 1,7 % gesunken. Dies ist deutlich weniger als die 2,2 % im Jahresvergleich im August. Die Kerninflation bleibt mit 2,7 % im Jahresvergleich zwar erh√∂ht, ist aber immer noch niedriger als der vorherige Wert von 2,8 % im Jahresvergleich. Sollte die Inflation im n√§chsten Monat erneut um 0,1 % gegen√ľber dem Vormonat sinken, ist mit einer Abschw√§chung des Jahreswertes zu rechnen, was den niedrigsten Stand seit Q1 2021 bedeuten w√ľrde. Die deutliche Abschw√§chung des Inflationsdrucks in der Eurozone deutet darauf hin, dass die EZB einen eher dovishen Ausblick geben k√∂nnte.

 

Die Inflation in der Eurozone liegt deutlich unter dem Zielwert. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Erwartungen deuten auf Zinssenkungen jetzt und im Dezember hin

Die Markterwartungen deuten eindeutig auf eine Zinssenkung jetzt und eine weitere im Dezember hin. Danach wird erwartet, dass die EZB die Zinssenkungen verlangsamt und in viertelj√§hrlichen Sitzungen Beschl√ľsse fasst. Derzeit liegt der Zinssatz bei 3,5 %, aber bis Ende dieses Jahres wird er bei 3,0 % liegen. Im n√§chsten Jahr k√∂nnte er bei 2,0 % liegen, wenn bei jeder viertelj√§hrlichen Sitzung eine Zinssenkung vorgenommen wird. Die zehnj√§hrigen Renditen deuten darauf hin, dass dies das Zielniveau f√ľr die Zinss√§tze sein wird.

 

Markterwartungen f√ľr die Zinss√§tze. Der Markt geht davon aus, dass Anfang n√§chsten Jahres 2 % erreicht werden. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Die Renditen f√ľr zwei- und zehnj√§hrige Anleihen deuten darauf hin, dass die Zinss√§tze 2 % erreichen werden. Andererseits haben wir in der Vergangenheit eine Pr√§mie auf Anleihen in H√∂he von 100-200 Basispunkten gegen√ľber dem Einlagensatz gesehen. Dies k√∂nnte auf einen R√ľckgang des Einlagensatzes auf 1 % hindeuten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Wie wird der Euro reagieren?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist kaum zu erwarten, dass die Anleiherenditen in der Eurozone noch viel weiter fallen werden, obwohl dies mit der R√ľckkehr von QE in Europa geschehen k√∂nnte. Daher k√∂nnte die Talsohle f√ľr den Euro nahe sein, wie die US-Renditen zeigen, was durch das Verhalten der Anleihekurse (TNOTE) veranschaulicht werden kann. EURUSD testet derzeit den Bereich um 1,0850. Sollte die EZB jedoch ihre Kommunikation weiter abschw√§chen, ist ein R√ľckgang auf etwa 1,0800 nicht auszuschlie√üen, was einem 78,6%-Retracement der letzten Aufw√§rtswelle entspricht. Wenn die EZB jedoch andeutet, dass die Zinssenkungen begrenzt sein werden und die Zinssenkungen im n√§chsten Jahr moderat (viertelj√§hrlich) ausfallen werden, d√ľrfte sich dies langfristig zugunsten des Euro gegen√ľber dem Dollar auswirken.

 

