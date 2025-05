Europäische Aktien unter Druck durch Äußerungen von Trump 📉DAX verliert 1,7 %

Die Gewinne an den Aktienmärkten sind zu Ende gegangen, während wir uns auf ein langes Wochenende zubewegen. Präsident Trump hat vorgeschlagen, ab dem 1. Juni einen Zoll von 50 % auf alle Importe aus der Europäischen Union zu erheben, wodurch der EU und den USA nur etwas mehr als eine Woche Zeit bleibt, um eine Einigung zu erzielen und diese für Europa potenziell verheerende Steuer zu vermeiden. Nutzt der Präsident Zölle als weitere Verhandlungstaktik, um die EU zu Zugeständnissen zu zwingen? Oder ist dies ein Zeichen dafür, dass die Mitte April begonnenen Verhandlungen gescheitert sind und wir nun in naher Zukunft mit Vergeltungsmaßnahmen der EU rechnen müssen? Wir glauben, dass beides zutrifft. Die EU ist eine der Regionen, die Trump am wenigsten schätzt, und er scheint schlechte Beziehungen zu ihren Staats- und Regierungschefs zu haben, was die Wahrscheinlichkeit eines langwierigen Handelskriegs zwischen den beiden Seiten erhöht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Starker Rückgang der europäischen Aktien📉Automobilhersteller und Luxussektor Die unmittelbare Reaktion des Marktes war ein starker Ausverkauf europäischer Aktien. Der Eurostoxx 50 fiel um 2,3 %, der DAX um fast 2,7 % vor Eröffnung der Wall Street. Auch der französische CAC 40 verlor fast 2,5 %. Nach Eröffnung des US-Marktes versuchen die Aktienindizes, sich von diesem Rückgang zu erholen, und verlieren nun fast 1,5 %. DAX Chart Daily Quelle: xStation5 von XTB Dieser steile Rückgang hat die europäischen Indizes in dieser Woche in eine Verlustserie gebracht, wobei die europäischen Märkte nun hinter ihren US-Pendants zurückbleiben. Der FTSE 100 hält sich am besten und verliert „nur“ 1 %, was zum Teil auf das Handelsabkommen Großbritanniens mit den USA zurückzuführen ist, das als Puffer gegen die amerikanische Handelsaggression dient.

Alle Sektoren des deutschen DAX-Index sind im Minus, angeführt von den Bereichen zyklische Konsumgüter und Finanzwerte. Der Immobiliensektor schneidet etwas besser ab. Das gleiche Muster ist im Eurostoxx 50 zu beobachten, wo die Automobilunternehmen – Ferrari , Stellantis N.V. , BMW und Mercedes-Benz – mit einem Minus von über 3 % die schlechtesten Ergebnisse erzielen.

Volkswagen ist aufgrund seiner größeren Präsenz in den USA etwas abgeschirmt. Der Luxussektor ist ebenfalls stark betroffen, LVMH, Hermès und Kering geben alle um mehr als 3 % nach. Diese Zölle treffen einige der größten Branchen Europas ins Herz, was eine Erholung des Marktes bis zum Ende des Tages erschweren könnte. Nicht nur EU-Unternehmen werden verkauft. Die Nachricht über die Zölle hat die Stimmung insgesamt gedrückt, und die US-Aktienindex-Futures deuten auf einen starken Rückgang bei der Eröffnung später am Tag hin. Die Apple-Aktien sind um mehr als 3 % gefallen, nachdem Trump einen Zoll von 25 % auf alle in den USA verkauften iPhones angekündigt hat, die nicht im Inland hergestellt werden. Es ist mit einer starken Abwärtsreaktion zu rechnen – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Apple die iPhone-Produktion in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in die USA verlagern wird. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Teil 7: Aktienanalyse & Kennzahlen - Alles zu KGV, Dividendenrendite und mehr

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.