EURUSD Prognose: Dollarstärke und Ölpreisschock dominieren | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Dollar kurzfristig im Vorteil

EZB unter Druck durch Energiepreise

EURUSD mit bearishem Bias

Der EURUSD steht aktuell erneut unter Abwärtsdruck und nähert sich der Zone zwischen 1,1450 und 1,1500. Ein stärkerer US-Dollar sowie zunehmende geopolitische Unsicherheit prägen das Marktumfeld. Besonders der Energieschock im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Iran hat die Erwartungen an die Geldpolitik sowohl in den USA als auch in Europa deutlich verändert. Fed-Entscheidung stützt den Dollar Die US-Notenbank hat die Zinsen wie erwartet bei 3,50 %–3,75 % belassen. Die Kommunikation fiel jedoch restriktiver aus als vom Markt angenommen: Weniger Mitglieder des FOMC unterstützen Zinssenkungen

Inflationsrisiken haben zugenommen

Prognosen für Lockerungen bleiben bestehen, aber mit geringerer Überzeugung Jerome Powell betonte, dass steigende Ölpreise die Inflation kurzfristig wieder über 3 % treiben könnten. Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik datenabhängig und moderat restriktiv. Marktreaktion im Forex aktuell: Der Dollar gab zunächst nach, konnte sich aber schnell erholen

EURUSD stieg kurzzeitig, fiel jedoch wieder unter 1,1500

Der kurzfristige Bias bleibt zugunsten des Dollars EZB unter Druck durch steigende Ölpreise In der Eurozone zeigt sich eine deutlich dynamischere Entwicklung. Der Konflikt mit Iran verstärkt die Stagflationsrisiken, die Europa stärker treffen als die USA. Trotz besserer Vorbereitung im Vergleich zu 2022 bleibt Europa anfällig für steigende Energiepreise. Ölpreise im Bereich von 100–120 USD würden sowohl Wachstum als auch Inflation negativ beeinflussen. Veränderungen in der EZB-Kommunikation: Wechsel von abwartender Haltung zu restriktiverem Ton (Lagarde, Nagel)

Anhebung der Inflationserwartungen (z. B. 2,1 % → 2,7 %)

Markt preist zunehmend Zinserhöhungen statt Zinssenkungen ein Die EZB dürfte die Zinsen dennoch kurzfristig bei rund 2,0 % belassen. Fehlende harte Daten und die Vermeidung von Paniksignalen sprechen gegen sofortige Maßnahmen. Mittel- bis langfristig hängt die Geldpolitik jedoch stark von der Entwicklung der Energiepreise ab. Zentrale Ereignisse im Forex aktuell Der heutige Tag ist entscheidend für die EURUSD Prognose, da mehrere europäische Zentralbanken gleichzeitig Entscheidungen treffen: SNB: voraussichtlich unverändert bei 0,00 %

Bank of England: erwartet stabil bei 3,75 %, Fokus auf Abstimmungsverhältnis

Riksbank: vermutlich unverändert bei 1,75 % Ein klarer Trend zeigt sich: Zinssenkungserwartungen werden verschoben, während die Notenbanken vorsichtiger oder restriktiver werden. Diese Entwicklung ist jedoch noch nicht vollständig in den tatsächlichen Entscheidungen reflektiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: EURUSD mit leicht bearishem Ausblick Der EURUSD bewegt sich aktuell zwischen einer restriktiven Fed und einer EZB, deren Erwartungen sich schnell verändern. Der Energieschock und Europas höhere Abhängigkeit von Öl belasten den Euro zusätzlich. Kurzfristig überwiegt daher ein leicht bearisher Ausblick, wobei der Markt die kommenden Zentralbankentscheidungen genau beobachten wird. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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