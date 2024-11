Wichtige US-Inflationsdaten heute um 14:30 Uhr. Erste Lesung nach den Wahlen

Die VPI-Zahlen f√ľr Oktober wird der erste Inflationswert in den USA nach den Pr√§sidentschaftswahlen sein. Aus der Perspektive des Marktverhaltens gibt es eine starke Positionierung von Investoren, die einen Inflationsanstieg w√§hrend der Pr√§sidentschaft von Trump erwarten und folglich davon ausgehen, dass die Fed die h√∂heren Zinss√§tze l√§nger beibehalten wird, wodurch der Zinssenkungszyklus, den die Federal Reserve im September eingeleitet hat, etwas gebremst wird.

Vor der Ver√∂ffentlichung des Verbraucherpreisindex beobachten wir nahezu historische H√∂chstst√§nde bei den amerikanischen Aktienindizes. Der S&P500 ist leicht unter die 6000-Punkte-Schwelle gefallen, w√§hrend die Terminkontrakte auf den Index weiterhin um diese psychologische Barriere schwanken. Das W√§hrungspaar EUR/USD f√§llt auf den niedrigsten Wert seit April dieses Jahres, was auf eine Dollarst√§rke hindeutet, w√§hrend die Rendite 10-j√§hriger Anleihen um 4,43 % schwankt und im Vergleich zu den Tiefstst√§nden nach der ersten Zinssenkung der Fed um 82 Basispunkte gestiegen ist. All diese Signale deuten auf Markterwartungen hinsichtlich eines Inflationsanstiegs im Oktober und einer m√∂glichen Verst√§rkung des Preisanstiegs in den USA unter republikanischer F√ľhrung hin.

Die Struktur der Preiserh√∂hungen im Oktober ist besonders signifikant. W√§hrend der Gesamt-VPI im Jahresvergleich wahrscheinlich auf 2,6 % steigen wird, zeigen die Schl√ľsselkomponenten eine unterschiedliche Dynamik. Der R√ľckgang der Energiepreise (-1,3 % f√ľr Benzin) wurde durch Steigerungen in anderen Kategorien ausgeglichen, insbesondere im Gebrauchtwagensegment, wo ein deutlicher Anstieg von 1,5 % im Monatsvergleich prognostiziert wird. Es besteht jedoch weiterhin Spielraum f√ľr eine potenzielle Vertiefung der aktuellen Bewegungen, falls die Inflation st√§rker als vorhergesagt ansteigt, da der Markt einer weiteren Zinssenkung auf der Fed-Sitzung im Dezember nach wie vor eine hohe Wahrscheinlichkeit beimisst.

Was ist vom heutigen VPI-Wert zu erwarten:

Erwarteter Anstieg des US-VPI: 2,6 % im Jahresvergleich gegen√ľber 2,4 % im Vormonat

Erwarteter Kern-VPI: 3,3 % im Jahresvergleich gegen√ľber 3,3 % im Vormonat. Ein solcher Wert w√ľrde bedeuten, dass die Kerninflation den dritten Monat in Folge unver√§ndert bleibt.

In den Herbstmonaten sind traditionell bestimmte Preismuster zu beobachten, insbesondere im Automobilsektor. In diesem Jahr beobachten wir jedoch st√§rkere Auswirkungen saisonaler Faktoren auf die Gebrauchtwagenpreise als √ľblich, was die Fortsetzung des Disinflationsprozesses in den kommenden Monaten erschweren k√∂nnte. Es ist erw√§hnenswert, dass erhebliche monatliche Preissenkungen in dieser Kategorie notwendig w√§ren, um das Disinflationstempo aufrechtzuerhalten.

 

Markterwartungen f√ľr die Fed-Sitzung im Dezember

Der heutige VPI-Inflationswert k√∂nnte mehr Aufschluss √ľber die aktuelle Marktstimmung geben, die eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember mit abnehmender Wahrscheinlichkeit einpreist. W√§hrend der Terminmarkt letzte Woche eine solche Entscheidung mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 % einpreiste, sank diese Wahrscheinlichkeit vor der VPI-Ver√∂ffentlichung auf 62 %. Wenn die Kerninflation den dritten Monat in Folge bei 3,3 % bleibt, k√∂nnte dies die Fed zu einer restriktiveren Haltung veranlassen, insbesondere angesichts der m√∂glichen Auswirkungen der neuen Regierungspolitik auf die Preisdynamik.

 

Geschätzter Verlauf von Leitzinsänderungen. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

 

¬†Bei der Analyse der langfristigen Inflationsaussichten sollte besonderes Augenmerk auf die strukturellen Ver√§nderungen in der amerikanischen Wirtschaft gelegt werden. Die prognostizierte Mietinflation Ende 2024 (5,1 %) liegt deutlich √ľber dem Niveau vor der Pandemie (3 %), was auf dauerhafte Ver√§nderungen der Preismechanismen auf dem Immobilienmarkt hindeutet. M√∂gliche √Ąnderungen in der Handels- und Einwanderungspolitik k√∂nnten mittel- und langfristig zu einem zus√§tzlichen Inflationsdruck f√ľhren, der m√∂glicherweise eine entschlossenere Reaktion der Fed in der Zukunft erfordert.

 

EURUSD im Tageschart

Das EUR/USD-W√§hrungspaar n√§hert sich dem diesj√§hrigen Tiefststand. Bei einer weiteren St√§rkung des US-Dollars ist es wahrscheinlich, dass die Tiefstst√§nde von Anfang 2023 oder September 2023 (1,05434 bzw. 1,05079) getestet werden. Der RSI-Indikator n√§hert sich dem √ľberverkauften Bereich, was in der Vergangenheit oft Trend√§nderungen vorausging. Der MACD-Indikator signalisiert ebenfalls einen √úberverkauf und erreicht √§hnliche Werte wie im September 2023. Derzeit testet der Kurs das Minimum vom April dieses Jahres.¬†

Quelle: xStation5 von XTB

 

 

 

2024 KENNT EINEN SIEGER!