EURUSD Prognose: US-Inflation im Fokus - Forex Aktuell vor CPI-Daten

- Der Konsens geht davon aus, dass die Gesamtinflationsrate ihren höchsten Stand seit 2023 erreichen wird.
- Der Fokus liegt jedoch in erster Linie auf der Kerninflationsrate.
- Der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung vor Jahresende auf rund 30 %.
- Der Dollar legt zu, da sich die Anleger aus risikoreichen Anlagen zurückziehen.
- Der Konsens geht davon aus, dass die Gesamtinflationsrate ihren höchsten Stand seit 2023 erreichen wird.
- Der Fokus liegt jedoch in erster Linie auf der Kerninflationsrate.
- Der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung vor Jahresende auf rund 30 %.
- Der Dollar legt zu, da sich die Anleger aus risikoreichen Anlagen zurückziehen.
Die Veröffentlichung der US-VPI-Inflationsdaten für April steht heute um 13:30 Uhr im Fokus der Finanzmärkte. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg der Gesamtinflation auf rund 3,7% - den höchsten Stand seit September 2023 - sowie einen moderaten Anstieg der Kerninflation auf 2,7%.
Für die aktuelle EURUSD Prognose dürfte vor allem die Kerninflation entscheidend sein. Diese blendet die volatilen Komponenten Energie und Lebensmittel aus und gilt daher als verlässlicherer Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck in der US-Wirtschaft. Ein stärker als erwarteter Anstieg könnte die US-Notenbank Fed dazu bewegen, eine restriktivere Geldpolitik in Betracht zu ziehen.
Abbildung 1: Vom Markt implizierte Zinsprognose des FOMC (2026–2027)
Quelle: Bloomberg, 12/05/2026
Forex Aktuell: Märkte beobachten Kerninflation genau
Derzeit preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von rund 30% für eine weitere Zinserhöhung der Fed bis Jahresende ein. Sollte die Kerninflation deutlich über den Erwartungen liegen, dürfte dies eine hawkishe Neubewertung der Zinserwartungen auslösen - mit entsprechend positiver Wirkung auf den US-Dollar.
Allerdings spielt für Verbraucher vor allem die nominale Inflation eine wichtige Rolle, insbesondere bei Energie- und Lebensmittelpreisen. Ein stärkerer Anstieg der Gesamtinflation über die erwarteten 3,7% hinaus könnte daher ebenfalls als bullishes Signal für den Dollar interpretiert werden. Zwar gelten steigende Energiepreise häufig als temporärer Effekt, dennoch könnten höhere Inflationsraten die Inflationserwartungen der Verbraucher anheben.
Steigende Inflationserwartungen bergen das Risiko sogenannter Zweitrundeneffekte. Höhere Lohnforderungen und zunehmender Konsum könnten den Inflationsdruck langfristig verstärken und damit zusätzlichen Handlungsdruck auf die Fed ausüben.
Abbildung 2: Inflationsrate des US-Verbraucherpreisindex (VPI) und des PCE (2000–2026)
Quelle: XTB Research, 12/05/2026
EURUSD Prognose: Energiepreise und Mietkosten im Fokus
Bereits im vergangenen Monat wurde der monatliche Inflationsanstieg vor allem durch höhere Flugpreise verursacht, die infolge steigender Treibstoffkosten deutlich anzogen. Treibstoffkosten machen rund 20-30% der operativen Kosten von Fluggesellschaften aus und mehr als die Hälfte der variablen Kosten.
Zusätzlich geraten Speicherchips und CPUs stärker in den Fokus, da deren Produktionskosten durch den anhaltenden Konflikt zwischen den USA und Iran gestiegen sind. Auch bei den Mietkosten rechnen Analysten mit spürbaren Aufwärtsanpassungen. Methodische Änderungen und Verzerrungen infolge des längsten Government Shutdowns der US-Geschichte hatten die Entwicklung zuletzt unterschätzt.
Ein moderater Anstieg der Kerninflation um etwa 0,3% im Monatsvergleich gilt daher bereits als weitgehend eingepreist und dürfte die Märkte kaum überraschen.
Abbildung 3: Wichtigste Einflussfaktoren auf die Veränderung der US-Verbraucherpreisindexinflation im Monatsvergleich (2023–2026)
Quelle: XTB Research, 12/05/2026
Forex Aktuell: US-Dollar profitiert von Risk-Off-Stimmung
Der US-Dollar legt bereits im Vorfeld der Datenveröffentlichung zu. Neben den Inflationsspekulationen stützt vor allem die zunehmende Risk-Off-Stimmung die US-Währung. Hintergrund ist die festgefahrene Verhandlungslage zwischen den USA und Iran.
Die steigenden Energiepreise sowie die hawkishe Neubewertung der Zinserwartungen in den großen Volkswirtschaften schaffen ein Umfeld, das klassische Safe-Haven-Währungen und Währungen von Netto-Energieexporteuren begünstigt. Der US-Dollar profitiert aktuell von beiden Faktoren zugleich.
Für die kurzfristige EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob die heutigen Inflationsdaten die Erwartungen übertreffen oder enttäuschen. Höhere Inflationswerte könnten den Dollar weiter stärken und den EUR/USD unter Druck setzen. Schwächere Daten hingegen dürften Spekulationen über Zinssenkungen der Fed wieder verstärken und dem Euro Auftrieb verleihen.
Abbildung 4: EUR/USD (05.04. – 05.12.)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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