📉EURUSD fällt um 0,5 %

Zölle für Mexiko und Kanada treten nächste Woche in Kraft EURUSD fällt um 0,6 % nach einer weiteren Änderung in Trumps Zollpolitik. Der US-Präsident kündigte gerade auf seiner Plattform Truth Social an, dass bereits nächste Woche (4. März) umfassende Zölle in Höhe von 25 % auf Kanada und Mexiko in Kraft treten werden. Erst gestern kursierten in den Medien Berichte über eine mögliche Verschiebung der Zölle auf April. Trump erklärte auch, dass China mit Zöllen in Höhe von 10 % belegt werden soll. Die EURUSD-Kurse fallen auf den niedrigsten Stand seit dem 19. Februar. Das Währungspaar ist an der durch die Konsolidierungszone der letzten Woche definierten Unterstützung ins Stocken geraten und bleibt vorerst in einer engen Handelsspanne. Quelle: xStation Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trumps Entscheidung hat starke Bewegungen auf dem Devisenmarkt ausgelöst. Der kanadische Dollar und der mexikanische Peso stürzen als Reaktion auf die Ankündigung um 0,5 % ab. Eine ähnliche Situation ist bei EURUSD (-0,5 %) zu beobachten, das leichte Gewinne nach US-Wirtschaftsdaten wieder aufhebt. Da das Konsumwachstum schwächer als erwartet ausfällt, schüren die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf die Verbraucherausgaben die Stimmung der Anleger in Richtung eines stärkeren Dollars und anhaltender Inflationsrisiken. Zusätzlicher Druck auf den Euro entsteht durch die Ankündigung möglicher Zölle in Höhe von 25 % auf die Europäische Union, obwohl diese noch verhandelt werden und im Gegensatz zu denen für Mexiko und Kanada noch keine konkreten Termine festgelegt wurden. Seit etwa dem 16. Februar ist der Druck auf den USDCAD wieder gestiegen, zusammen mit der bevorstehenden „Gnadenfrist für Zölle", die für März festgelegt wurde. Dennoch reagiert das Paar scharf auf die von Trump angekündigte Entscheidung. Quelle: xStation5 von XTB

