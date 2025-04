EURUSD: größter Tagesgewinn seit 2015 🚨

📉Dollar nach Zolländerungen in Gefahr Der Euro ist heute aufgrund der Schwäche des US-Dollars gestiegen, der durch die wachsende Angst vor einer Rezession in den Vereinigten Staaten, die durch die gestern von Donald Trump angekündigten drastischen Zolltarife verursacht wurde, geschwächt wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen EURUSD verzeichnet den größten Anstieg seit vielen Jahren. Seit 2020 haben wir keinen Handelstag erlebt, der in Bezug auf das Wachstum mit dem heutigen vergleichbar wäre. Quelle: XTB Research Darüber hinaus befürchtet der Markt, dass solch schnelle Veränderungen im Handel dazu führen werden, dass die Position der USA als globaler Wirtschaftsmacht geschwächt wird und die Hauptkonkurrenten Europa und Asien unabhängiger vom „Neuen Kontinent“ werden. Während die Aussichten für die US-Wirtschaft ungewiss sind, erwarten Investoren, dass Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung die Wirtschaft der Eurozone stützen und die negativen Auswirkungen des Handelskrieges abmildern werden.

Der Eurodollar könnte dynamisch auf Signale über Verhandlungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten reagieren, die möglicherweise zu einer Senkung der Zolltarife bis hin zu einem Mindestsatz von 10 % führen könnten. Im Moment scheint dieses Szenario jedoch nicht wahrscheinlich zu sein, und Europa plant Vergeltungszölle. Analysten von Bloomberg gehen davon aus, dass die bisher von der neuen US-Regierung eingeführte Zollerhöhung um 20,5 Prozentpunkte einen Rückgang des BIP um 3 % und einen Preisanstieg um 1,7 % bedeuten wird, was wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren eintreten wird. Dies sind jedoch Prognosen unter sonst gleichen Bedingungen, denn wenn die Handelspartner als Reaktion darauf noch höhere Zölle auf die USA erheben und die Amerikaner mit hohen Zöllen auf Halbleiter/Pharmazeutika reagieren, könnte der Rückgang des BIP bis zu 4,1 % betragen und der Kern-PCE um 2,4 % steigen. Es ist erwähnenswert, dass EURUSD heute, gegen 17:00 Uhr, wenn wir die ISM-Dienstleistungsdaten aus den USA für März erfahren, eine erhebliche Volatilität erfahren könnte. Schwächere Daten als die Prognosen könnten den Rückgang des Dollars vertiefen und die EURUSD-Kurse sogar auf die Höchststände vom September 2024 bei 1,12 stützen. Ein Blick auf das Chart zeigt, dass das Paar einen starken Aufwärtsimpuls ausgelöst hat. Wenn die Spanne ähnlich wie zuvor (von der Wende zwischen Februar und März) ausfällt, wäre das Basisszenario ein Test der Höchststände von 2024. Die endgültigen PMI-Dienstleistungsdaten aus Europa für März fielen etwas höher aus als prognostiziert. Quelle: xStation5 von XTB Auf dem Schuldenmarkt beobachten wir starke Bewegungen von Kapitalabflüssen aus den USA. Obwohl die Renditen 10-jähriger US-Anleihen auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024 fallen und 4,06 % (-1,8 %) erreichen, sind bei europäischen Anleihen viel stärkere Bewegungen zu beobachten: Die Renditen 10-jähriger deutscher Anleihen fallen auf 2,65 % (-2,8 %). Die auffälligsten Bewegungen werden durch die Veränderung der Renditen japanischer Anleihen verzeichnet, die auf 1,37 % (-6,9 %) fallen. Diese Bewegung deutet auf einen Kapitalabfluss aus den USA hin, der zwar teilweise durch US-Schulden abgefedert wird, aber größtenteils auf andere Märkte übertragen wird, was den Ausverkauf des Dollars verstärkt. Tägliche Veränderung der Renditen 10-jähriger US-amerikanischer (rosa), deutscher (schwarz) und japanischer (burgunder) Anleihen. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

