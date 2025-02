➡️EURUSD hält sich vor ADP über 1,04

Der ADP-Bericht ist für die US-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung und wird um 14:15 Uhr dt. Zeit veröffentlicht. Der Euro hält sich gegenüber dem Dollar über 1,04 $, während Investoren auf die Veröffentlichung wichtiger Beschäftigungsdaten des privaten Sektors in den USA im Laufe des Tages warten. Die Zahlen, die um 14:15 Uhr dt. Zeit erwartet werden, werden einen entscheidenden Hinweis auf die Verfassung des Arbeitsmarktes vor dem offiziellen Bericht über die Beschäftigtenzahl (NFP) am Freitag geben. Erwartungen des Marktes Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der ADP National Employment Report (ADP-Bericht zur nationalen Beschäftigung) wird voraussichtlich eine robuste Erholung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen im Januar zeigen, wobei Ökonomen einen Anstieg von 150.000 prognostizieren. Dies folgt auf einen schwächer als erwarteten Wert im Dezember.

Verteilung der Prognosen für den heutigen Bericht. Es ist klar, dass Ökonomen Werte von 150 und mehr erwarten. Die niedrigste Prognose geht von einem Wert von 100.000 aus. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Quelle: Bloomberg ADP als Vorläufer der NFP Der ADP-Bericht wird zwar als Indikator für die NFP genau beobachtet, seine Erfolgsbilanz war in den letzten Monaten jedoch durchwachsen. Im November wichen die beiden Berichte stark voneinander ab, was Fragen zur Zuverlässigkeit des ADP aufwirft. Starke NFP-Daten für Dezember haben jedoch die Erwartungen an eine anhaltende Expansion auf dem US-Arbeitsmarkt gestärkt. In letzter Zeit haben wir eine größere Korrelation zwischen ADP- und NFP-Daten beobachtet. Andererseits haben wir im Dezember einen großen Unterschied festgestellt. Erwähnenswert ist auch, dass wir am kommenden Freitag die Revision des Beschäftigungsstatus für März 2024 erfahren werden, was möglicherweise die NFP-Werte der Vormonate verändern könnte. Quelle: XTB-Analyseabteilung Wirtschaftlicher Gesamtkontext Der US-Arbeitsmarkt bleibt ein Schwerpunkt für die Federal Reserve, die kürzlich als Reaktion auf anhaltende Inflationssorgen die Geldpolitik gestrafft hat. Während der NFP auf ein robustes Beschäftigungswachstum hindeutet, signalisieren andere Indikatoren, wie die Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS), eine mögliche Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Zahl der Beschäftigten in den USA hat laut NFP-Bericht den Trend von 2010 bis 2020 erreicht. Gleichzeitig beobachten wir jedoch eine Rückkehr zu einem Rückgang der Zahl der offenen Stellen (JOTLS-Bericht). Dies bedeutet, dass sich das Beschäftigungswachstum in den kommenden Monaten verlangsamen dürfte. Quelle: Bloomberg Fnance LP, XTB EURUSD-Ausblick Der Euro hat sich von den jüngsten Tiefstständen erholt, nachdem die Androhung von Zöllen auf EU-Waren durch die Trump-Regierung das Währungspaar kurzzeitig unter 1,02 $ gedrückt hatte. Das Risiko eines Handelskrieges bleibt jedoch ein zentrales Anliegen für Investoren, die auch die US-Wirtschaftsaussichten genau im Auge behalten. Ein besser als erwartet ausfallender ADP-Bericht, insbesondere einer mit mehr als 180.000 Arbeitsplätzen, könnte den Dollar stützen und den Euro unter Druck setzen. Umgekehrt könnte ein schwächerer Wert unter 150.000 eine Aufwertung der Einheitswährung auslösen.

Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.