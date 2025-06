Wirtschaftskalender: US-PCE- und UoM-Daten im Fokus des Marktes 📌

Die Aktienindizes steigen auf beiden Seiten des Atlantiks, wobei die US-Futures zwischen 0,2 % und 0,3 % zulegen.

In Europa sind die Gewinne noch deutlicher – der FRA40 -Kontrakt steigt um über 1 %, während der deutsche DAX um 0,5 % zulegt.

Die Märkte warten auf wichtige US-Daten: den PCE-Inflationsbericht (14:30 Uhr, deutsche Zeit) und den endgültigen Wert des Verbrauchervertrauens der University of Michigan (16:00 Uhr, deutsche Zeit).

China bestätigte konstruktive Gespräche mit den USA in London. Laut einer Erklärung des chinesischen Handelsministeriums haben sich die USA Berichten zufolge verpflichtet, ungünstige Exportbarrieren für chinesische Unternehmen zu beseitigen. Wichtige Daten am heutigen Tag – Alle Zeiten in deutscher Zeit (MESZ): 14:30 Uhr, deutsche Zeit – US-PCE-Inflationsdaten für Mai: Gesamt-PCE (im Jahresvergleich): 2,3 % erwartet gegenüber 2,1 % zuvor

Gesamt-PCE (im Monatsvergleich): 0,1 % erwartet gegenĂĽber 0,1 % zuvor

Kern-PCE (im Jahresvergleich): 2,6 % erwartet gegenĂĽber 2,5 % zuvor

Kern-PCE (im Monatsvergleich): 0,1 % erwartet gegenĂĽber 0,1 % zuvor

Persönliche Ausgaben (im Monatsvergleich): 0,1 % erwartet gegenüber 0,2 % zuvor

Persönliches Einkommen (im Monatsvergleich): 0,3 % erwartet gegenüber 0,8 % zuvor 16:00 Uhr, deutsche Zeit – Endgültige Verbraucherumfrage der Universität Michigan (Juni): Verbrauchervertrauen: 60,5 erwartet gegenüber 60,5 zuvor

Aktuelle Lage: 63,2 erwartet gegenĂĽber 63,7 zuvor

Inflationserwartungen für 1 Jahr (endgültig): 4,1 % (unverändert)

Inflationserwartungen für 5 Jahre: 6,2 % gegenüber 6,1 % zuvor Zentralbankreden (Deutsche Zeit): 13:00 Uhr – Olli Rehn, EZB

13:30 Uhr – John Williams, Fed

15:15 Uhr – Adriana Kugler, FedÂ

