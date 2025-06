ETF Analyse der Woche 🔴 VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

ETF DER WOCHE

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Sehr hohe Chancen mit sehr hohen Risiken! Das ist der historische Blick auf diesen ETF. Unsere unten folgende Tabelle macht es deutlich: im Jahr 2024 betruf die Performance 52,56% plus und 2023 sogar sagenhafte 264,41% - aber die Risiken sind im Jahr 2022 zu sehen mit 85,03% minus. Unsere aktuelle Analyse liefert weitere Einblicke.

Strategie des ETF

Das Anlageziel des ETF ist die Nachbildung des¬†MVIS Global Digital Assets Equity Index. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fondsanbieter eine Nachbildungsstrategie ein, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert. Diese Aktien m√ľssen von Unternehmen¬†ausgegeben werden, die mindestens 50 Prozent ihrer Ums√§tze mit Unternehmen aus dem globalen Segment f√ľr digitale Verm√∂genswerte, sowie mit Halbleiter- und Online Geldtransferunternehmen erzielen.¬†

‚Ėļ VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | WKN: A2QQ8F | ISIN: IE00BMDKNW35 | K√ľrzel: DAVV

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der ETF seit November 2021 deutlich nachgegeben hat, sich Anfang 2023 stabilisieren und dann wieder erholen konnte. In den letzten Handelswochen gaben die Notierungen aber wieder nach. Das Papier rutschte im Zuge dessen unter die 5 EUR-Marke, konnte sich seitdem aber wieder etwas erholen und in Richtung der 10 EUR laufen.

Der Anteilsschein ist im Rahmen der Schw√§che Ende 2021 unter die SMA20 (aktuell bei 7,66 EUR) gefallen und konnte sich Anfang 2023 wieder √ľber diese Linie schieben. Es ging im Dunstkreis der SMA20 sukzessive aufw√§rts. Hat diese Linie einmal nicht ausreichend supported, so hat die SMA50 (aktuell bei 8,56 EUR darunter eine entsprechende Unterst√ľtzung gegeben. Dies l√§sst sich gut aus dem Chart herauslesen. Im Februar 2025 ging es im Rahmen der Schw√§che wieder unter beide Durchschnittslinien. Im Rahmen der j√ľngsten Erholung konnte sich der ETF wieder √ľber die SMA50 schieben.

Damit hat sich das Wochenchart wieder etwas aufgehellt. Solange der Anteilsschein √ľber der SMA50 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 13,32 EUR, die 14,96 EUR bzw. die 20,33 EUR sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA50 bzw. an der SMA20 stabilisieren und erholen. Halten beide Linien nicht als Support, so k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 6,61 EUR) darunter noch eine Unterst√ľtzung bieten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Aus dem Tageschart kann die letzte Abw√§rtsbewegung gut herausgelesen werden. Der Anteilsschein ist von gut 13 EUR bis knapp unter die 5 EUR-Marke gefallen. Erst Anfang April konnte sich der ETF wieder erholen. Es ging sukzessive aufw√§rts an und √ľber die 8 EUR-Marke, wobei das Papier in den letzten Wochen nicht wirklich weitergekommen ist.

Dennoch, der Anteilsschein konnte sich wieder √ľber die SMA200 (aktuell bei 8,79 EUR) schieben und hat sich mittlerweile auch √ľber der SMA20 (aktuell bei 9,06 EUR) festsetzen k√∂nnen, was eine bullische Interpretation des Charts st√ľtzt. Solange der ETF per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnen sich an der¬†SMA20 bzw. an der SMA200 erholen. Geht es wieder unter die¬†SMA200 und etabliert sich das Papier per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 8,02 EUR) fortsetzt w√§re gegeben.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

ETF Basisdaten

Anlageschwerpunkt Aktien, Welt, Technologie Fondsgr√∂√üe 410 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,65 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex MVIS Global Digital Assets Equity Index Strategie Long only Anzahl Positionen 20 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 30.04.2021 Aussch√ľttung thesaurierend Fondsdomizil Irland

*Stand 31.03.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

In den Top3 der Unternehmen hat der Fonds gut 27 % des Vermögens investiert, die Top 10 Unternehmen repräsentieren gut zwei Drittel des Fonds Vermögens.

Verteilung des ETF Portfolios nach Sektoren

50 Prozent des Fondsverm√∂gens ist im Bereich Technologie investiert. In den Branchen Finanzdienstleitungen und Nicht-Basiskonsumg√ľter ist der Fonds mit weiteren gut 23 Prozent investiert. Damit ist in drei Branchen 75 Prozent des Fondsverm√∂gens investiert.

Verteilung des ETF Portfolios nach Ländern

Der ETF ist insbesondere in USA und in Japan investiert. In diesen beiden Ländern ist gut 60 Prozent des Fondsvermögens investiert. 

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

* Stand 12.06.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr 71,69 % Volatilität 3 Jahre  72,60 %  Volatilität 5 Jahre   Rendite zu Risiko 1 Jahr  0,28   0,51 Rendite zu Risiko 3 Jahre   Rendite zu Risiko 5 Jahre   Maximum Drawdown 1 Jahr -  59,72 % Maximum Drawdown 3 Jahre -  70,80 %  Maximum Drawdown 5 Jahre    Maximum Drawdown seit Auflage - 91,54 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick

Lfd. Jahr     -            4,73 % 1 Monat    +          14,34 % 3 Monate    +          31,79 % 6 Monate    -            9,52 % 1 Jahr    +          19,72 % 3 Jahre      +        157,81 %    5 Jahre      Seit Auflage (MAX)    -          44,02 % 2024   +         52,56 % 2023      +        264,41 %    2022   -          85,03 % 2021   

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETF f√ľr Anleger interessant, die eine sehr hohe Risikobereitschaft haben. Der Fonds ist in einem volatilen Segment investiert, das hohe Renditechancen bringen kann, aber auch eine hohe Vola und einen hohen Drawdown hat. Diese Faktoren sollten bei einem Investment immer mit in die Meinungsbildung einbezogen werden.¬†Das Produkt ist, unserer Meinung nach, als Anlage f√ľr extrem risikobereite Anleger ein Investmentm√∂glichkeit. Der ETF sollte aber in Relation zur Depotgr√∂√üe deutlich untergewichtet sein.

 

Chartquelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!