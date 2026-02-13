EURUSD Kurs vor CPI-Entscheidung – Inflation als Gamechanger?

Das Wichtigste in Kürze US-Inflation wird zum Richtungsentscheid für Dollar und EURUSD Kurs.

📊 Börse Aktuell: EURUSD Kurs im Fokus vor US-Inflation Die Börse Aktuell richtet ihren Blick auf die kommenden US-Inflationsdaten – und damit auch auf den EURUSD Kurs, der sich in einer entscheidenden Phase befindet. Investoren erwarten für Januar eine leichte Abschwächung der Inflation, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Zwischen „sticky inflation“, geldpolitischem Richtungswechsel und geopolitischen Risiken könnte der CPI-Bericht zum Wendepunkt für Dollar und Euro werden. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 📌 Drei Key Takeaways US-Inflation wird zum Richtungsentscheid für Dollar und EURUSD Kurs. Service-Inflation bleibt hartnäckig, was schnelle Zinssenkungen erschwert. Der EURUSD Kurs reagiert sensibel auf CPI-Überraschungen – 1,1800 bleibt Schlüsselmarke. 📉 Markterwartungen: Die Januar-Hürde Die Konsensschätzung für den US-Verbraucherpreisindex (CPI) liegt bei: Headline-Inflation: 2,5 % (zuvor 2,7 %)

Monatlich: +0,3 %

Core CPI: 2,5 % (zuvor 2,6 %) Während Goldman Sachs mit 2,4 % leicht optimistischer ist, sehen quantitative Modelle sogar Werte im Bereich von 2,2–2,3 % als mögliches Szenario. Inflation-Swaps preisen derzeit eine Zahl nahe 2,5–2,6 % ein – allerdings lagen diese im Dezember deutlich daneben. Ein überraschend niedriger CPI könnte den EURUSD Kurs schnell nach oben treiben, da Zinssenkungserwartungen für die Fed wieder früher eingepreist würden. 🏗️ „Sticky“ Services bleiben Problemzone Abseits der Schlagzeile bleibt die strukturelle Inflation entscheidend. Besonders die sogenannte „Supercore“-Inflation (Dienstleistungen exklusive Wohnen) zeigt weiterhin Widerstandskraft. Institutionelle Prognosen für 2026: Morningstar: 2,7 % Durchschnittsinflation

Nomura: Core PCE bei 2,5 %

Akademische Studien: Baseline bei 2,7 %

Goldman Sachs (dovish): 2,1–2,2 % Die Kernbotschaft: Der letzte Schritt zurück zum 2 %-Ziel bleibt schwierig. Selbst ein optisch freundlicher 2,5 %-Wert könnte die Fed nicht vollständig überzeugen, wenn Dienstleistungspreise weiter steigen. 🏦 Fed-Dilemma: Zwischen Powell und Warsh Die US-Notenbank steht vor einem komplexen Spagat. Obwohl der jüngste NFP-Bericht stark wirkte, zeigen Detaildaten erste Risse im Arbeitsmarkt. Wichtige Faktoren: Das Dezember-Dot-Plot signalisierte nur eine Zinssenkung .

Powell bleibt offiziell vorsichtig-hawkish.

Futures preisen inzwischen zwei Zinssenkungen für 2026 ein.

Unter einem möglichen Fed-Chef Kevin Warsh könnte die Politik lockerer werden – sofern die Inflation weiter sinkt. Für aggressive Zinssenkungen bräuchte es jedoch stärkere wirtschaftliche Schwäche oder einen deutlichen Ölpreisrückgang. 💱 EURUSD Kurs: Technisch unter Druck Der EURUSD Kurs ist zuletzt auf 1,1860 gefallen – trotz sinkender US-Renditen. Der Dollar profitiert derzeit von: Risk-Off-Stimmung

Schwäche an der Wall Street

Protektionistischen Signalen aus Washington Technisch bleibt 1,1800 die nächste wichtige Unterstützungszone. Ein „Goldilocks"-CPI zwischen 2,2–2,4 % könnte jedoch eine Gegenbewegung auslösen und Zinssenkungsfantasien neu entfachen. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse Aktuell steht vor einem entscheidenden Moment. Der US-CPI könnte die geldpolitischen Erwartungen neu kalibrieren und dem EURUSD Kurs eine klare Richtung geben. Ein moderater Inflationsrückgang würde Zinssenkungshoffnungen beleben und den Euro stärken. Bleibt die Inflation jedoch hartnäckig, dürfte der Dollar seine jüngste Stabilisierung fortsetzen. Kurzfristig bleibt der Devisenmarkt extrem datengetrieben – und die Inflationszahl könnte zum zentralen Impulsgeber für die kommenden Wochen werden. EURUSD Forex Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

