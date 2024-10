⏫EURUSD steigt im Vorfeld des US VPI um 0,2%

🗽Wall Street erwartet um 14:30 Uhr deutscher Zeit die US VPI Inflationsdaten für August US-Verbraucherpreisinflation für August 2024: Erwartungen des Marktes Der Marktkonsens deutet auf einen Anstieg der monatlichen Inflationsrate und der monatlichen Kerninflation auf 0,2 % im Monatsvergleich hin, ähnlich wie im Vormonat. Eine solche Veränderung auf Monatsbasis ist für die Fed im Hinblick auf das Erreichen ihres Inflationsziels bis zum Prognosetermin wünschenswert.

Auf Jahresbasis wird die Inflation im August voraussichtlich auf 2,5 % sinken, gegenüber 2,9 % im Juli. Die VPI-Kerninflation wird voraussichtlich unverändert bei 3,2 % im Jahresvergleich bleiben, was dem Wert vom Juli entspricht. Die Inflationsdaten für August werden wahrscheinlich zeigen, dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben werden, die höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, was die Inflation weiter dämpft. Angesichts dessen versuchen die Unternehmen, die Kosten für ihre Mitarbeiter zu senken, was zu weniger Neueinstellungen oder sogar Entlassungen führt. Die Kerninflation, die aus Sicht der Fed von entscheidender Bedeutung ist, wird wahrscheinlich stabil bleiben, was theoretisch die Tür für eine größere Zinssenkung offen lässt. Andererseits ist sie weit vom Inflationsziel entfernt, so dass eine Zinssenkung um 25 Basispunkte immer noch das Basisszenario zu sein scheint. Die VPI-Kerninflation und die VPI-Kerninflation reagierten nicht auf den erheblichen Anstieg der Transportkosten in letzter Zeit. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Nachfrage abschwächt, was dazu führt, dass die Kosten nicht in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben werden können und die Gewinnspannen der Unternehmen sinken. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bei der Betrachtung der verschiedenen Inflationskomponenten fällt auf, dass die Immobilieninflation, insbesondere die Mieten und deren Äquivalente, weiterhin am stärksten ins Gewicht fallen. Auf der Grundlage des Case-Shiller-Index dürfte der Anteil dieser Inflation in den nächsten Monaten noch zurückgehen. Gebrauchtwagen waren in letzter Zeit einer der Faktoren, die die Inflation nach unten gezogen haben. Dennoch ist festzustellen, dass der Preisrückgang gegenüber dem Vorjahr, gemessen am Manheim-Index, allmählich nachlässt. Es handelt sich jedoch immer noch um einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die gleiche Situation besteht bei den Lebensmittelpreisen, gemessen am FAO-Nahrungsmittelindex. Auf monatlicher Basis steigen die Preise jedoch wieder an.

Einer der wichtigsten Faktoren, die zu einem Rückgang der Gesamtinflation führen dürften, ist der Preis für Erdöl und Gasöl, der im August stark gesunken ist und auch im September weiter sinken dürfte. Erwähnenswert ist auch, dass der Lohnzuwachs im August deutlich auf 3,6 % gesunken ist. Der Wert von 3 % steht im Einklang mit dem Inflationsziel von 2 %. In Anbetracht dessen besteht kein Nachfragedruck für einen Wiederanstieg der Kerninflation. Die Ölpreise könnten die Inflation in naher Zukunft erheblich eindämmen, was Zinssenkungen rechtfertigen würde. Die Frage ist, ob die Inflation genug zurückgehen wird, um eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte zu rechtfertigen? Quelle: Macrobond, XTB Das Lohnwachstum ist nun auf dem niedrigsten Stand seit 2021. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der Markt preist starke Kürzungen durch die Fed ein Der Markt sieht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 34 % für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte auf der Septembersitzung der Fed. Im Gegensatz dazu werden mehr als 4 Zinssenkungen bis zum Ende dieses Jahres eingepreist (der Markt sieht eine 60 %ige Wahrscheinlichkeit für 5 Zinssenkungen in diesem Jahr). Das Basisszenario für die Fed scheint nach wie vor eine Senkung um 25 Basispunkte zu sein, obwohl der Arbeitsmarkt einige beunruhigende Signale aussendet. Sollte sich die Inflation - insbesondere die Kerninflation - im August deutlich verlangsamen, ist eine Senkung um 50 Basispunkte im September nicht auszuschließen, was den Dollar schwächen könnte. Eine Inflation, die den Erwartungen entspricht, oder ein Wiederanstieg der Kerninflation könnte größere Zinssenkungen auf der nächsten FOMC-Sitzung ausschließen. Der Markt rechnet mit Zinssenkungen von etwa 250-260 Basispunkten bis Anfang 2026. Quelle: Bloomberg FInance LP Wie wird der Markt reagieren? EURUSD erholt sich nach den Rückgängen zu Beginn der Woche deutlich. Natürlich kann die Schwäche des Dollars auch mit der Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse der US-Präsidentschaftsdebatte zusammenhängen. Nichtsdestotrotz könnte eine niedriger als erwartete Inflation zu einem weiteren Anstieg des Paares in Richtung der 1,11-Marke führen. Ein Wiederanstieg der Kerninflation ist zwar unwahrscheinlich, könnte das Paar jedoch auf den niedrigsten Stand seit Mitte August fallen lassen und die Marke von 1,10 testen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.