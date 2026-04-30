EURUSD steigt: Schwacher Dollar treibt Kurs

Das Wichtigste in Kürze EURUSD steigt durch schwächeren US-Dollar

steigt durch schwächeren US-Dollar EZB bleibt vorsichtig bei Zinspolitik

US-Daten gemischt mit Inflationsrisiken

EURUSD steigt dank schwachem US-Dollar 📈 Die Börse aktuell zeigt Bewegung im Devisenmarkt: Das Währungspaar EURUSD legt um rund 0,5 % zu und nähert sich der Marke von 1,173. Treiber sind ein schwächerer US-Dollar, fallende US-Anleiherenditen und eine insgesamt positive Risikostimmung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig sorgt die Geldpolitik für zusätzliche Dynamik. Während die EZB die Zinsen unverändert lässt, liefern die US-Konjunkturdaten gemischte Signale – ein Umfeld, das den EURUSD aktuell unterstützt. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 📊 Key Takeaways EURUSD steigt durch schwächeren US-Dollar

EZB bleibt vorsichtig bei Zinspolitik

US-Daten gemischt mit Inflationsrisiken EURUSD: Geldpolitik im Fokus ⚠️ Ein zentraler Faktor für den EURUSD in der Börse aktuell ist die unterschiedliche Geldpolitik von EZB und Fed. Die EZB hat die Zinsen unverändert gelassen und signalisiert Vorsicht angesichts steigender Energiepreise und möglicher wirtschaftlicher Belastungen. Gleichzeitig bleibt die Tür für zukünftige Zinserhöhungen offen, falls die Inflation weiter anzieht. Für den EURUSD bedeutet das: kurzfristig Unterstützung durch stabile Euro-Zinsen

langfristig Unsicherheit durch schwaches Wachstum Börse aktuell: US-Daten liefern gemischtes Bild Die jüngsten US-Konjunkturdaten zeigen ein uneinheitliches Bild: Wirtschaftswachstum schwächer als erwartet (2,0 %)

Konsum und Einkommen überraschend stark

Arbeitsmarkt weiterhin robust

Inflation bleibt erhöht (PCE und ECI steigen) Für die Börse aktuell ist entscheidend: Die Daten sprechen weder klar für eine Rezession noch für eine schnelle Entspannung der Inflation. Das stärkt die vorsichtige Haltung der Fed und reduziert die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinssenkungen. EURUSD: Technischer Ausblick und Marktstimmung 📊 Aus technischer Sicht zeigt der EURUSD aktuell Stärke. Der Aufwärtstrend wird durch den schwächeren Dollar unterstützt. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil: steigende Inflation könnte den Dollar wieder stärken

geopolitische Risiken beeinflussen den Euro

Zinserwartungen bleiben entscheidend Die Börse aktuell reagiert daher sensibel auf neue Daten und Aussagen der Notenbanken. Fazit Die Börse aktuell zeigt einen stärkeren EURUSD, getrieben von Dollar-Schwäche und soliden globalen Rahmenbedingungen. Dennoch bleibt die Entwicklung unsicher: Inflation, Geldpolitik und geopolitische Faktoren werden die Richtung des Währungspaares in den kommenden Wochen bestimmen. Anleger sollten besonders auf neue Konjunkturdaten und Notenbank-Kommunikation achten. EURUSD Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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