EURUSD steigt um 0,8 % und erreicht 1,5-Monats-Hoch aufgrund des schwächeren US-Dollars📈

Der US-Dollar schw√§cht sich heute erneut ab, da die Anleger das Risiko einer weiteren Eskalation des Handelskrieges sehen, die die US-Wirtschaft unter Druck setzen und sogar in eine Rezession treiben k√∂nnte. Au√üerdem wird den M√§rkten zunehmend bewusst, dass selbst die bestehenden Z√∂lle die US-Wirtschaft beeintr√§chtigen und eine Reihe von Unsicherheiten mit sich bringen k√∂nnten. Infolgedessen stieg das W√§hrungspaar EURUSD heute um mehr als 0,7 % und erreichte damit ein seit dem 22. April nicht mehr gesehenes Niveau. Die PMI- und US-ISM-Daten f√ľr das verarbeitende Gewerbe f√ľr Mai fielen schw√§cher als erwartet aus (w√§hrend der endg√ľltige PMI f√ľr das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland heute nur leicht schw√§cher als erwartet ausfiel), mit R√ľckg√§ngen in den Teilindizes f√ľr Auftragseing√§nge und Besch√§ftigung. Auch die Bauausgaben sind im Mai unerwartet erneut st√§rker zur√ľckgegangen. Hier sind die √Ąu√üerungen von Fed-Mitglied Lorie Logan Wenn sich die Risiken wesentlich √§ndern, sind wir in der Lage zu reagieren.

Wir haben Zeit, um zu sehen, wie sich die nationale Politik auf die Daten auswirkt.

Das Hauptrisiko besteht darin, dass sich höhere kurzfristige Inflationserwartungen verfestigen.

Die Geldpolitik ist gut aufgestellt, um abzuwarten und Geduld zu √ľben. Wir sind gut positioniert, um zu handeln, wenn Risiken eintreten.

Marktvolatilit√§t und Unsicherheit k√∂nnten Haushalte und Unternehmen zu Zur√ľckhaltung veranlassen.

Wenn Zölle die Inflationserwartungen verändern, hätte dies erhebliche Auswirkungen.

Die Risiken sind auf beiden Seiten des Mandats ausgewogen.

Die Inflation liegt weiterhin etwas √ľber dem Zielwert.

Der Arbeitsmarkt ist stabil. Trotz der Unsicherheit hat sich die Gesamtwirtschaft als widerstandsfähig erwiesen. EURUSD Chart (D1) Heute sehen wir den EURUSD über 1,142 steigen, und wenn sich die jüngste Geschichte wiederholt, können wir davon ausgehen, dass im Falle eines bullischen Ausbruchsmusters sogar die Marke von 1,17 nicht ausgeschlossen werden kann. Die wichtigste Unterstützungszone liegt nun in der Nähe der Marke von 1,13, während wichtige Widerstandsmarken im Bereich von 1,145 und 1,15 liegen.

