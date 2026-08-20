Börse Aktuell: EURUSD Prognose & Bessent-Plan nach US-Anleihekauf

Ein beispielloser Eingriff von US-Finanzminister Scott Bessent sorgt an der Börse aktuell für eine deutliche Umverteilung im globalen Finanzsystem. Die Entscheidung, das Volumen für den Rückkauf langlaufender US-Staatsanleihen auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Operation (Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren) mindestens zu verdoppeln, hat den Anstieg der US-Anleiherenditen vorerst gestoppt. Dieser Schritt ging jedoch direkt zu Lasten der US-Währung.

►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Der US-Dollar fing die Marktteilnehmer ab und trieb das Devisenpaar in einer dynamischen Bewegung auf die Schlüsselmarke von 1,1700 zu. Obwohl die Intervention des US-Finanzministeriums primär darauf abzielt, den jüngsten Renditeanstieg am langen Ende der Zinskurve zu begrenzen, rechtfertigen die Kursbewegungen bei den T-Notes das Ausmaß der Dollar-Abwertung fundamental kaum. Das jüngste FOMC-Protokoll der US-Notenbank brachte keine neuen Erkenntnisse: Es zeigt weiterhin eine große Fraktion innerhalb der Fed, die Zinserhöhungen bevorzugt, wobei Kevin Warsh nicht dazu zählt.

Das Währungspaar steigt Richtung 1,17, obwohl die Bewegung der Anleihepreise vergleichsweise gering ausfällt. Interessanterweise ist die Renditedifferenz zwischen deutschen und US-amerikanischen Anleihen zuletzt sogar gesunken.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Bessents Plan: Marktstabilisierung ohne Lösung der Schuldenkrise

Dass die US-Staatsverschuldung die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten hat und die Renditen 30-jähriger Papiere 5,34 % erreichten, zwang Washington dazu, das bisherige Prinzip der Vorhersehbarkeit im Schuldenmanagement aufzugeben. Analysten namhafter Wall-Street-Häuser (darunter Franklin Templeton, Nomura und Barrenjoey) sehen in Bessents Handeln lediglich ein temporäres Sicherheitsventil.

Die gezielte Stützung weniger liquider, langlaufender Anleihen lindert kurzfristige Liquiditätsengpässe, löst jedoch nicht die fundamentalen Herausforderungen:

Massives Haushaltsdefizit und eine Rekordschwemme an neuen Staatsanleihen.

Anhaltende Inflation , die seit fast einem halben Jahr durch hohe Energiepreise angeheizt wird.

Angebotsschock aus dem KI-Sektor: Tech-Konzerne emittieren im Zuge des Infrastruktur-Ausbaus in großem Stil Unternehmensanleihen, die in direkter Konkurrenz zu US-Staatspapieren stehen.

Die Lage blieb keineswegs auf die USA beschränkt. Auch in Europa und Japan stiegen die Renditen langlaufender Staatsanleihen auf die höchsten Stände seit Jahren.

Die Währungsdynamik: US-Dollar als Sicherheitsventil

Da die Intervention des Finanzministeriums die Renditen nicht dauerhaft senken konnte, wurde der US-Dollar zum primären Ventil für Marktanpassungen. Marktbeobachter verweisen auf die Bereitschaft Washingtons, manuell in die Märkte einzugreifen – von koordinierten Währungsinterventionen mit Japan bis hin zur künstlichen Drückung der Staatsverschuldungskosten.

In einem Kommentar bringt die Deutsche Bank das Problem auf den Punkt: Das Finanzministerium kann zwar Anleihen zurückkaufen, aber nicht den US-Dollar. Letzteres fiele in den Aufgabenbereich der Federal Reserve. Kevin Warsh gilt jedoch nicht als Befürworter einer aufgeblähten Fed-Bilanz. Vorerst weicht das Kapital in alternative Sachwerte und Märkte aus – darunter der Aktienmarkt, Gold sowie Schweizer Franken.

EURUSD Prognose: Test der Marke von 1,1700 und Erholung der Schwellenländer

Die US-Dollar-Schwäche zeigt sich am deutlichsten im wichtigsten Devisenpaar. Nach den jüngsten Kursgewinnen setzt das Währungspaar seine Aufwärtsbewegung fort und überschreitet die Marke von 1,1700. Nach einer Phase der Überbewertung des US-Dollars und Überverkauftheit von Gegenwährungen wie dem Euro (EUR) oder dem Australischen Dollar (AUD) leitet die neue US-Strategie eine Trendwende ein.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technisch bricht das Währungspaar nach oben aus seinem Aufwärtstrendkanal aus und erreicht eine Erholungsspanne, die mit dem Hoch aus dem Frühjahr vergleichbar ist. Durch das Überwinden des 61,8 % Fibonacci-Retracements der letzten großen Abwärtswelle wird der vorherige Abwärtsimpuls neutralisiert. Dies eröffnet Raum für einen Test des Bereichs 1,1780 bis 1,1800. Zu beachten bleibt jedoch, dass das aktuelle Niveau der US-Anleihekurse diese Euro-Stärke fundamental nicht vollständig stützt.

Positionierung der Spekulanten an den Märkten

Euro-Positionierung: Der Euro wies zuletzt die stärkste Überverkauftheit bei Futures-Kontrakten seit Anfang 2025 auf. Eine solche extreme Eindeckung der Marktteilnehmer bietet die Basis für einen Short-Squeeze und einen anhaltenden Kursanstieg, sobald Spekulanten ihre Positionen auflösen Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

US-Dollar-Index (USDX): Die Netto-Long-Positionen auf den US-Dollar-Index stiegen auf den höchsten Stand seit 2023.Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

10-jährige US-Anleihen: Die Netto-Positionen bei 10-jährigen US-Anleihen verharren auf sehr niedrigem Niveau. Ein Anstieg der Long-Positionen wäre ein klares Signal für sinkende Renditen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

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