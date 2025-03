EURUSD über 1,04 vor PCE

Was ist von der bevorzugten Inflationsmessgröße der Fed zu erwarten? Der Preisindex für den persönlichen Verbrauch (Personal Consumption Expenditure, PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, wird im Mittelpunkt der am meisten erwarteten Datenveröffentlichung im heutigen makroökonomischen Kalender stehen. Der Hauptunterschied zwischen dem Verbraucherpreisindex und dem PCE besteht darin, dass letzterer eine breitere Palette von Waren und Dienstleistungen sowie indirekte Zahlungen wie die vom Arbeitgeber bezahlte Gesundheitsversorgung abdeckt. Obwohl die Märkte allgemein mit einem Anstieg der PCE-Veränderung im Monatsvergleich (im Einklang mit der jüngsten VPI-Dynamik) rechnen, könnten die Signale aus dem persönlichen Konsum die aggressive Haltung der Fed in Bezug auf weitere Zinssenkungen mildern. Die Konsumausgaben werden voraussichtlich um 0,1 % steigen, verglichen mit dem Anstieg von 0,7 % im Dezember 2024. Dies, zusammen mit höheren Ersparnissen und einer erwarteten Verlangsamung des Lohnwachstums, könnte zu höheren Erwartungen an Zinssenkungen führen, auch wenn die aufkommenden Ängste der Verbraucher vor Inflation die diesbezügliche Marktpositionierung überwiegen könnten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was ist vom kommenden Bericht zu erwarten? Die monatliche Kerninflation der privaten Konsumausgaben wird voraussichtlich auf 0,27 % steigen (von 0,16 % im Dezember)

Getrieben durch Preisanpassungen bei Unterkünften, Freizeitdienstleistungen und Verbrauchsgütern

Die Kerninflation der privaten Konsumausgaben wird im Jahresvergleich voraussichtlich auf 2,6 % sinken (von 2,8 % im Dezember) Die PCE stieg im Dezember deutlich von fast dem Zielwert auf 2,6 %, während der Kernwert mit 2,8 % im dritten Monat in Folge relativ stabil blieb. Quelle: xStation5 Die wichtigsten Inflationstreiber im letzten Monat Abgesehen von der Inflation bei Unterkünften wurde der erhöhte VPI-Wert im letzten Monat hauptsächlich durch die Lebensmittel- und Energiepreise verursacht, was den erwarteten Rückgang des weniger volatilen Kern-PCE im Jahresvergleich rechtfertigt. Was jedoch wahrscheinlich zum Index beitragen wird, sind die Preise für Freizeitdienstleistungen und langlebige Güter sowie eine allgemeine Preiserhöhung zu Beginn des Jahres, die aufgrund der höheren Inflationserwartungen höher ausfallen wird als erwartet. Alle Hauptkategorien des Verbraucherpreisindex (VPI) belasteten die Preise im Januar. Quelle: xStation5 Inflationserwartungen steigen weiter Der jüngste Bericht der University of Michigan über die Inflationserwartungen versetzte die Märkte in Aufruhr, ebenso wie ein eher düsterer Einkaufsmanagerindex (PMI). Nachdem die langfristigen Erwartungen zuvor sprunghaft auf 3,5 % gestiegen waren, folgten die Erwartungen für das kommende Jahr und stiegen aufgrund der Befürchtungen über die Folgen der Handelspolitik von Trump auf 4,3 %. Quelle: xStation5 Erwartet wird, dass die Fed die Zinsen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 nicht senken wird, da die Auswirkungen der Zölle von Trump zu einem erneuten Preisdruck in der US-Wirtschaft führen könnten, was sich in den Befürchtungen der Verbraucher widerspiegelt. Quelle: xStation5 EURUSD erholt sich langsam von dem gestrigen Einbruch, der durch die Aufwertung des Dollars nach der Ankündigung von Strafzöllen verursacht wurde. Ein deutlicher Rückgang der Verbraucherausgaben könnte die Lücke zwischen den erwarteten Zinssenkungen der Fed und der EZB in diesem Jahr verringern und zu einer weiteren Aufwertung des Euro führen. Quelle: xStation5

