📉EURUSD unter 1,03 vor Fed-Protokoll

EURUSD f√§llt vor der Ver√∂ffentlichung des Fed-Protokolls vom Dezember um 20 Uhr dt. ZeitūüóĹ

Obwohl die Fed auf ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen senkte, wurde die Entscheidung als aggressiv angesehen. Die Fed d√§mpfte die Erwartungen an zuk√ľnftige Senkungen und deutete an, dass die Zinsen im Jahr 2025 nur noch zweimal gesenkt werden. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, die aktuelle Situation in den USA vor der Amtseinf√ľhrung von Trump zu ber√ľcksichtigen. Der designierte Pr√§sident wies in einer k√ľrzlich gehaltenen Rede darauf hin, dass die Zinss√§tze zu hoch seien. Michael Barr, der stellvertretende Vorsitzende der Fed f√ľr Aufsicht, trat daraufhin von seinem Sitz im Board of Governors zur√ľck, was theoretisch den Weg f√ľr einen weniger strengen Regulierungsansatz ebnen k√∂nnte.

‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Kräftige Senkung im Dezember 2024

Die Fed beschloss, im Dezember zu senken, und nur Beth Hammack von der Cleveland Fed stimmte f√ľr eine unver√§nderte Beibehaltung der Zinss√§tze. Andererseits deutete der Punktdiagramm f√ľr 2024 selbst auf bis zu 4 Stimmen f√ľr eine Beibehaltung hin. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass drei Mitglieder, die von den Diskussionen beeinflusst wurden, beschlossen, dem Konsens zu folgen. Dennoch erwarten die Fed-Mitglieder selbst in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl von Senkungen, was letztlich den recht deutlichen Anstieg der Renditen in den letzten Wochen beeinflusst hat. Die Fed hat auch ganz klar die Inflationserwartungen f√ľr 2025 angehoben, was auf eine geringere Bereitschaft zu Zinssenkungen hindeutet. Dennoch wei√ü die Fed nicht genau, wie sich die Z√∂lle auf die Inflation auswirken k√∂nnten, da Trumps zuk√ľnftige Politik noch unbekannt ist.

Die Fed hat die Erwartungen an die Zinss√§tze im Jahr 2025 deutlich angehoben. Im Gegenzug deutet der implizite Pfad der Zinskontrakte darauf hin, dass die Zinssenkungen fr√ľher als erwartet enden werden. Der Anstieg der langfristigen Renditen in den letzten Wochen war in der Tat sehr gro√ü. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Was kann man also vom Protokoll erwarten?

H√∂chstwahrscheinlich wird die Mehrheit der Mitglieder ihre Besorgnis √ľber den Anstieg der Inflation zum Ausdruck bringen

Ein großer Teil der Mitglieder könnte darauf hinweisen, dass die Inflation aufgrund der politischen Unsicherheit von Trump ungewiss geworden ist

Die Unsicherheit wird die FOMC-Mitglieder höchstwahrscheinlich zu einem vorsichtigeren Vorgehen veranlassen

Unsicherheit st√ľtzt den Dollar

Die Nachrichten aus den US-Medien und -Quellen sind recht gemischt. Die Washington Post berichtete, dass Trumps Team einen etwas weicheren Kurs in Bezug auf die Z√∂lle einschlagen w√ľrde.

Trump ‚Äěwies‚Äú die G√ľltigkeit dieser Informationen jedoch schnell zur√ľck, und die heutigen CNN-Berichte ebnen den Weg f√ľr das gegenteilige Szenario, in dem Trump erw√§gt, den Notstand auszurufen, um ihm die Einf√ľhrung einer neuen Zollpolitik kurz nach dem 20. Januar zu erm√∂glichen

M√§rkte m√∂gen keine Unsicherheit, daher setzt das Fehlen klarer Signale und Transparenz √ľber die k√ľnftige Politik des Wei√üen Hauses risikoreiche Verm√∂genswerte, insbesondere Technologieaktien, unter Druck und beg√ľnstigt den US-Dollar

Die Renditen 10-j√§hriger US-Staatsanleihen liegen bei etwa 4,7 %, was die Stimmung an den Aktienm√§rkten weiter ‚Äědr√ľckt‚Äú und den Dollar gegen√ľber anderen W√§hrungen st√ľtzt

Christopher Waller von der Fed signalisierte, dass die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen höherer Zölle auf Inflation und Wirtschaft ungewiss sind. Er gab auch zu verstehen, dass er nicht mit drastischen Zollerhöhungen rechne

Waller teilte mit, dass die Inflation auf dem besten Weg sei, das 2-%-Ziel zu erreichen, und er erwarte weitere Zinssenkungen im Jahr 2025

Die Fed k√∂nnte Entscheidungen √ľber Zinssenkungen auf die zweite Jahresh√§lfte verschieben, wenn die Auswirkungen und die neue Handelspolitik von Trump viel deutlicher werden.

EURUSD im Stunden- und Tageschart

Die Nachfrage nach ‚Äěsicheren H√§fen‚Äú in Kombination mit schwachen Makrodaten aus der europ√§ischen Wirtschaft belastet die Stimmung f√ľr das W√§hrungspaar EUR/USD, bei dem die Renditedifferenz und die St√§rke der beiden Volkswirtschaften das Paar bis 2025 zur Parit√§t f√ľhren k√∂nnten. Die Renditen 10-j√§hriger Anleihen sind k√ľrzlich auf 4,7 % gestiegen und liegen damit bereits √ľber den kurzfristigen Zinss√§tzen. Aus der Perspektive des letzten Monats hat die Zinsstrukturkurve ihre Form ge√§ndert und nun sind die langfristigen Renditen deutlich h√∂her als die kurzfristigen Zinsen. 10-Jahres-Renditen sind bereits h√∂her als die aktuellen Zinss√§tze, selbst wenn weitere Senkungen erwartet werden.

Sollte das Fed-Protokoll tats√§chlich zeigen, dass viele Mitglieder nicht f√ľr Zinssenkungen stimmen wollten und der k√ľnftige Ansatz vorsichtiger sein wird, ist ein weiterer Anstieg der Renditen nicht auszuschlie√üen, was zu einem weiteren Anstieg des EURUSD f√ľhren k√∂nnte. Gleichzeitig sind die Renditen jedoch bereits extrem hoch f√ľr die aktuelle geldpolitische Situation. Es wird mehr Schwung ben√∂tigt, damit der EURUSD in Richtung Parit√§t f√§llt. Gleichzeitig sollte die Bewegung im Falle einer Aufw√§rtskorrektur durch die Abw√§rtstrendlinie begrenzt werden, die derzeit leicht √ľber dem Niveau von 1,04 verl√§uft.



Quelle: xStation5

Das Währungspaar EUR/USD testet heute erneut Werte, die seit November 2022 nicht mehr erreicht wurden.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

 

 

