Um 14:30 Uhr wird die Veröffentlichung der US-VPI-Inflationsdaten ein entscheidender Faktor für das Ausmaß der Zinssenkung durch die Fed sein. EURUSD Prognose & Forex Aktuell: VPI-Daten im Fokus Die heutigen VPI-Zahlen für August 2025 könnten entscheidend für die EURUSD Prognose sowie die Markterwartungen an die Fed-Politik sein. Während der Konsens zuvor von höherer Inflation ausging, deutet die gestrige PPI-Überraschung auf eine mögliche Abkühlung hin. Sollte die Inflation schwächer ausfallen, steigen die Chancen auf eine stärkere Zinssenkung der Federal Reserve. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Erwartungen an die US-Inflationsdaten Bloomberg Intelligence warnt vor leicht höheren August-Zahlen, getrieben nicht von Zöllen, sondern durch steigende Airline-Tickets und Hoteldienstleistungen. Prognosen: Monatliche Kerninflation (Core CPI): +0,33 %

Monatliche Gesamtinflation (Headline CPI): +0,37 %

Jährliche Core CPI: 3,1 %

Jährliche Headline CPI: bis zu 3,0 % Marktkonsens liegt knapp darunter, was bedeutet: selbst kleine Abweichungen können die Forex-Märkte aktuell stark bewegen. Auswirkungen auf die Fed-Politik Die Märkte preisen derzeit eine 25 Basispunkte Zinssenkung nahezu vollständig ein, mit geringer Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Laut Jerome Powell bleibt das schwache Arbeitsmarktumfeld der Hauptgrund für Zinssenkungen. Ein "heißer" CPI könnte jedoch die Erwartungen an weitere Schritte dämpfen. Inflation related to transport services may continue to rebound, based on crude oil price dynamics. In July, transport inflation added 0.22 percentage points to the headline rate. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Weitere Inflationsfaktoren im Detail Transport & Ölpreise: steigende Kosten treiben die Teuerung an.

Lebensmittel: steigende Rindfleischpreise wirken preistreibend, sinkende Eierpreise dämpfend.

Zölle: ihre Wirkung nimmt ab, während Deflation bei Elektronik und Kleidung einsetzt. The market sees only 8% change of larger cut next week. The weaker CPI reading may change that view. Source: Bloomberg Finance LP EURUSD Prognose: Entscheidende Tage für Forex Trader Besonders spannend: 15 Minuten vor den US-CPI-Daten veröffentlicht die EZB ihren Zinsentscheid, kurz darauf spricht Christine Lagarde. Die Kombination könnte die EURUSD Prognose massiv beeinflussen: Basisszenario: EURUSD hält über 1,1670 und strebt Richtung 1,1700–1,1800, falls CPI schwach ausfällt.

Negativszenario: Starker VPI über 3,0 % drückt den Kurs in Richtung 1,1600.

Bullisch: CPI ≤ 2,8 % plus neutrale EZB = Potenzial für neue 4-Jahreshochs. Damit bleiben Forex Trader aktuell in einer hochvolatilen Lage. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Strukturelle Risiken: Stagflation & geopolitische Unsicherheiten Neben Inflation und Arbeitsmarkt belasten geopolitische Risiken die Forex Prognosen: US-Haushaltsdefizit von 4,1 Billionen USD

Unsicherheit in Frankreich

