Sojabohnen-Futures steigen kräftig: 15-Monats-Hoch durch China-Handel & Brasilien-Wetter

Das Wichtigste in Kürze Starker Anstieg

Brasilianisches Wetter

Handelsoptimismus

Die Preise für Sojabohnen-Futures haben heute eine deutliche Trendwende erlebt. Nach mehreren Tagen der Schwäche kehrte der Markt mit neuer Dynamik zurück. Händler reagierten vor allem auf frischen Optimismus im Handelsverhältnis zwischen den USA und China sowie auf wetterbedingte Risiken in Brasilien. Beide Faktoren treiben die Rohstoffmärkte aktuell deutlich an. ► Soja WKN: 530281 | ISIN: US12492A1079 | Ticker: SOYBEAN ⭐ Key Takeaways 📈 Starker Anstieg : Sojabohnen-Futures steigen um +2,4 % und erreichen ein 15-Monats-Hoch.

🌧️ Brasilianisches Wetter : Unregelmäßige Niederschläge verschärfen die Angebotsunsicherheit.

Handelsoptimismus: Neue diplomatische Signale könnten Chinas US-Sojabohnenkäufe ankurbeln. 🌱 Soybean Futures steigen kräftig – Markt erholt sich deutlich 📊 Starke Preisbewegung durch Handelsoptimismus Die Sojabohnen-Futures an der CBOT legten heute um +2,4 % zu. Der Januar-Kontrakt stieg um 20½ Cent auf 11,45 USD pro Scheffel.

Dieser Preisanstieg wird durch die Erwartung gestützt, dass China nach jüngsten diplomatischen Gesprächen wieder verstärkt US-Sojabohnen kaufen könnte. Diese Aussicht verleiht dem Markt neuen Auftrieb. 🌧️ Wetterrisiken in Brasilien treiben Preise weiter Zusätzliche Unterstützung erhält der Markt durch unregelmäßige Regenfälle in Brasilien, die Sorgen über die laufende Sojaernte schüren.

➡️ Mögliche Ertragseinbußen im weltweit größten Produzenten verstärken den bullishen Preistrend. 🪙 Unterschiedliche Bewegungen bei Nebenprodukten Sojaschrot (Soymeal) zeigte eine gemischte Preisentwicklung.

Sojaöl (Soyoil) verlief ebenfalls uneinheitlich, blieb aber stabil.

Mais-Futures verzeichneten leichte Gewinne und profitierten vom allgemein festeren Getreidesektor. 📉 USDA-Prognosen: Abnehmende Produktion trotz Rekorderträgen Der jüngste USDA-Report zeigt: Die US-Sojabohnenproduktion wird auf 4,25 Milliarden Scheffel geschätzt – 3 % weniger als im Vorjahr .

Die Erträge sollen ein Rekordniveau von 53 Scheffel pro Acre erreichen.

Die Erntefläche beträgt 80,3 Mio. Acres, kleiner als 2024. Diese Kombination aus Rekorderträgen und reduzierter Anbaufläche sorgt für ein engeres Gesamtangebot – ein weiterer stützender Faktor für die Preise. 🚀 Technische Analyse: 15-Monats-Hoch und RSI im überkauften Bereich Der Kontrakt SOYBEAN erholte sich stark von Verkäufen in der Frühphase des Handelstags und stieg auf ein 15-Monats-Hoch.

Der RSI bewegt sich nun im überkauften Bereich, doch die aktuellen fundamentalen Entwicklungen – allen voran Nachfrageimpulse und Angebotsrisiken – könnten die höhere Bewertung weiterhin unterstützen. 🧩 Fazit: Starke Fundamentaldaten sprechen für anhaltende Stärke Die Kombination aus potenziell steigender chinesischer Nachfrage, Wetterrisiken in Brasilien, USDA-Zahlen mit knapperen Produktionsaussichten sowie einem bullishen Chartbild zeigt:

