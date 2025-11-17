BÖRSE HEUTE: Tech-Schwäche, starker Dollar & Kryptos fallen (17.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes im Minus

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen sich heute erneut schwach. Sowohl in den USA als auch in Europa dominieren Verluste, während steigende Zinsen, schwächere Konjunkturdaten und Unsicherheiten vor wichtigen Unternehmenszahlen die Stimmung belasten. Rohstoffe und Kryptowährungen rutschen ebenfalls ab – mit wenigen Ausnahmen. Hier ist der Überblick über die Börse heute und die wichtigsten Marktbewegungen. ⭐ Key Takeaways 📉 US-Indizes im Minus: Der Russell 2000 führt die Verluste an, Tech-Werte schwächeln vor Nvidia-Zahlen.

🌍 Europa tiefrot: DAX fällt auf ein 2-Monats-Tief, nahezu alle großen europäischen Leitindizes verlieren.

💱 Dollar stark, Yen schwach: Forex-Märkte reagieren auf mögliche US-Zinssenkung im Dezember und schwache japanische Daten. 📉 US-Börsen schließen schwächer – Tech-Sektor besonders belastet U.S. Markets: Schwache Schlussphase trotz Erholungsversuch Die US-Aktienmärkte drehen nach einer frühen Gegenbewegung erneut ins Minus: Russell 2000: –0.8 %

Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones: jeweils rund –0.5 % Small Caps bleiben besonders anfällig, da sie stärker unter den Risiken höherer Zinsen leiden. 🤖 Tech-Werte unter Druck – Nervosität vor Nvidia-Zahlen Technologieaktien gehören zu den größten Verlierern des Tages. Sorgen um hohe Bewertungen im KI-Sektor

Nervosität vor den bevorstehenden Nvidia-Quartalszahlen (NVDA –1,7 %) Unter den „Mag 7“ konnten nur zwei Werte zulegen: Alphabet: +3,5 %

Tesla: +2 % Ein Grund für die Alphabet-Stärke:

➡️ Berkshire Hathaway meldete am 30. September eine Position von 17,85 Mio. Alphabet-Aktien im Wert von 4,9 Mrd. USD – die Aktie ist nun die zehntgrößte Position im Portfolio. 💱 Forex: Dollar stark – Yen bleibt schwächster G10-Wert Der US-Dollar-Index steigt um +0,2 %, getrieben durch: Sorgen vor einer möglichen Zinssenkung im Dezember

Flucht in sichere Währungen Schwache Währungen heute: Emerging Markets : USDISL +0,8 %, USDBRL +0,5 %, USDPLN +0,5 %

Japanischer Yen : USDJPY +0,4 % nach schwachen BIP-Daten

EURUSD: –0,25 %, aktuell knapp unter 1,16 🌾 Rohstoffe: Sojabohnen führen Gewinnerliste an Die Sojabohnen-Futures steigen um +2,75 %, nachdem: Hoffnungen auf neue chinesische Käufe zunehmen

USDA-Daten eine kleinere Ernte signalisieren

➡️ Der Kurs durchbricht wichtigen Widerstand nach oben. ₿ Kryptos unter Druck – Bitcoin auf Mehrmonatstief Bitcoin: –1,4 % auf 92.920 USD, tiefster Stand seit April

Ethereum: –1,5 % auf 3.050 USD Der gesamte Kryptomarkt bleibt unter Verkaufsdruck. 🪙 Edelmetalle: Gold schwächer, Silber leicht im Plus Gold: –0,4 % auf 4.066 USD, dritter Verlusttag in Folge

