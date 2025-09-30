EURUSD unter Druck: Schwache Inflationsdaten bewegen die Börse aktuell

📊 Börse aktuell: Verbraucher- und Produzentenpreise belasten EURUSD 📰 Einleitung Die neuesten Inflationsdaten aus Europa überraschen die Märkte und beeinflussen direkt den EURUSD-Kurs. Sowohl Verbraucherpreise (CPI/HICP) als auch Produzentenpreise (PPI) entwickelten sich schwächer als erwartet. Damit verstärken sich Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinspolitik lockern könnte – mit spürbaren Auswirkungen auf die Börse aktuell und den Devisenmarkt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📌 Key Takeaways ✅ CPI & HICP schwächer – Verbraucherpreise fielen im Monatsvergleich um -1,0 % bzw. -1,1 %, beide unter den Prognosen.

✅ Jahresinflation moderat – CPI liegt bei 1,2 % (erwartet: 1,3 %), HICP bei 1,1 % (erwartet: 1,3 %).

📉 Verbraucherpreise: Schwächer als erwartet Die CPI-Inflation sank im September um -1,0 % (Prognose: -0,9 %; vorher: +0,4 %). Auch der harmonisierte Index (HICP) fiel mit -1,1 % schwächer aus als erwartet. Auf Jahressicht lagen beide Kennzahlen unter den Prognosen: CPI bei 1,2 %, HICP bei 1,1 %. 🏭 Produzentenpreise unter Druck Auch die PPI-Daten (Produzentenpreise) deuten auf nachlassenden Preisdruck hin: Im Monatsvergleich ein Rückgang von -0,2 % (vorher: +0,5 %). Auf Jahressicht notiert der PPI nur noch bei +0,1 %. 💱 EURUSD-Reaktion & Marktausblick Die schwachen Inflationsdaten erhöhen den Druck auf den Euro. Der EURUSD könnte weiter unter Druck geraten, da die EZB mit Blick auf die Teuerungsentwicklung weniger Spielraum für eine restriktive Geldpolitik sieht. Für die Börse aktuell bedeutet dies: Zinsfantasie schwächt den Euro, könnte aber Aktienmärkte stützen. ✅ Fazit Die schwächer als erwarteten Inflationsdaten belasten den EURUSD-Kurs und verstärken Spekulationen über eine geldpolitische Lockerung der EZB. Während Verbraucher- und Produzentenpreise nachgeben, bleibt die Börse aktuell in Europa stabil – getrieben durch die Aussicht auf ein mögliches Zinsumfeld, das Aktienmärkte stützen könnte. EURUSD Chart (M15) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

